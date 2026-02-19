Моделът „приети калории срещу изразходвани калории“ отдавна се приема като основен принцип при отслабването. На практика обаче много хора спазват хранителен режим, спортуват редовно и въпреки това не постигат очакваните резултати. Все повече данни показват, че причината често е извън чинията. Хроничният стрес и повишените нива на кортизол могат да променят начина, по който тялото складира мазнини, като насърчават натрупването им в коремната област и влияят върху метаболитния баланс.

Кортизолът: Хормонът, който „спасява“, но и вреди

Кортизолът е жизненоважен стероиден хормон, произвеждан от надбъбречните жлези. Той е основният двигател на реакцията „борба или бягство“, като в краткосрочен план ни помага да се справим с опасността. Проблемът възниква, когато нивата му останат високи за дълъг период от време.

Според проучване, хората с по-висока реактивност на кортизола са по-склонни да натрупват висцерални мазнини, които обгръщат вътрешните органи. За разлика от подкожните мазнини, висцералната тъкан е метаболитно активна и отделя възпалителни цитокини, които повишават риска от инсулинова резистентност и сърдечносъдови заболявания.

Защо „емоционално хранене“ е механизъм за оцеляване?

Често се самообвиняваме за липса на воля, когато посягаме към сладко или мазно след тежък работен ден. Науката обаче показва, че емоционалното хранене е дълбоко вкоренен биологичен механизъм.

Когато мозъкът възприеме хронична заплаха (стрес), той сигнализира на тялото, че трябва да се запаси с енергия за предстоящата „битка“. Експертите от Harvard Health Publishing обясняват, че високите нива на кортизол в комбинация с високи нива на инсулин стимулират глада за т.нар. „комфортни храни“, които са богати на захар и мазнини. Тези храни временно потискат зоните в мозъка, отговорни за стреса, което създава краткотрайно чувство за спокойствие, но води до дългосрочно покачване на теглото.

Опасната връзка: Стрес и висцерални мазнини

Защо мазнините се трупат точно в областта на корема? Мастните клетки в коремната област имат четири пъти повече рецептори за кортизол в сравнение с мазнините в други части на тялото. Какви са биологичните механизми зад този процес? Отговорът се крие в начина, по който кортизолът взаимодейства с мастните клетки, инсулина и метаболизма:

Инсулинов отговор: Високият кортизол повишава кръвната захар, което кара тялото да отделя повече инсулин.

Складиране на енергия: Инсулинът е хормон на съхранението, който насочва глюкозата директно към мастните депа в коремната кухина.

Забавен метаболизъм: Дълготрайният стрес може да намали мускулната маса, което допълнително забавя обмяната на веществата.

Регулиране на нервната система: Ролята на вагусовия нерв

За да прекъснем цикъла на напълняване, трябва да работим върху нашето ментално здраве и състоянието на нервната система. Ключова роля тук играе вагусовият нерв (блуждаещият нерв), който е основният компонент на парасимпатиковата нервна система, отговорна за почивката и храносмилането.

Силният „вагусов тонус“ позволява на тялото да се възстанови по-бързо след стресова ситуация. Ето няколко научно обосновани метода за неговото стимулиране:

Дълбоко диафрагмено дишане: Бавното издишване активира вагуса и изпраща сигнал до мозъка, че опасността е преминала. Студова терапия: Краткото плискане на лицето със студена вода или студен душ може да „рестартира“ нервната система. Пеене или тананикане: Вибрациите в гърлото директно стимулират разклоненията на вагусовия нерв. Редовна физическа активност: Умерените упражнения, като йога и Пилатес, подобряват връзката между ума и тялото и балансират хормоналния фон.

Борбата с излишните килограми не е само въпрос на диета, но и на управление на стреса. Разбирането, че тялото просто се опитва да се защити, е първата стъпка към промяната. Фокусирането върху здравето на нервната система и регулирането на кортизола може да бъде липсващото парче от пъзела в пътя към здравословното тегло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

