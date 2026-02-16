Можете ли да отслабнете само с диета и спорт? Не винаги. Зад кулисите вашите хормони водят битка, която определя дали ще загубите или ще натрупате килограми, независимо от усилията ви.

Ето какво трябва да знаете за невидимите играчи в играта за здравословно тегло.

Защо лептинът ви „предава“ при диета

Лептинът се произвежда от мастната тъкан и е хормонът, който казва на мозъка колко запаси имате. Когато отслабнете, нивата на лептин падат драстично и тялото ви реагира с глад и забавен метаболизъм.

При затлъстяване възниква лептинова резистентност: мозъкът престава да "чува" сигнала за ситост, дори при високи нива на хормона. Резултат? Поддържате новото, по-високо тегло.

Снимка: Canva

Грелин или хормонът на глада, който саботира диетата

Грелинът се отделя от стомаха и ви кара да ядете. Пропуснете закуска? Грелинът скача рязко и при следващото хранене лесно преяждате. Какво помага:

Въглехидратите бързо потискат грелина

Протеините го задържат нисък за по-дълго

Комбинацията от двете осигурява най-дълга ситост

GLP-1 и GIP – защо някои се насищат по-лесно

Тези хормони на ситостта се произвеждат в червата при хранене. GLP-1 ви казва „достатъчно е“ и регулира кръвната захар. Проблемът? Хората произвеждат различни количества, някои се насищат лесно, други трудно. Затова синтетичните GLP-1 медикаменти (като семаглутид) са толкова ефективни за отслабване, те „възстановяват“ липсващия сигнал за ситост.

Снимка: OpenAI

Кортизол и коремните мазнини и ефектът на стреса

Хроничният стрес поддържа високи нива на кортизол, което води до:

Повишен апетит

Натрупване на мазнини особено в коремната област

Инсулинова резистентност

Инсулин, глюкагон и щитовидни хормони

Инсулинът доставя захар към клетките, но високите нива могат да причинят глад и затлъстяване. Глюкагонът повишава захарта между храненията и потиска апетита – изследва се като нова терапия за отслабване.

Щитовидните хормони регулират метаболизма, но лечението на намалена функция не води автоматично до загуба на тегло – въпреки че забавеният метаболизъм е симптом.

Как да балансирате хормоните естествено

Не можете да контролирате биологията си напълно, но можете да я оптимизирате:

Снимка: Canva

Хранене:

Три до четири балансирани хранения дневно (плодове, зеленчуци, протеини, здравословни мазнини)

По-малко преработени храни понижават грелина

Фибри стабилизират инсулина и захарта

Физическа активност:

30 минути, 5 пъти седмично подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват кортизола

Сън:

Лягане около 22:00 часа повишава лептина

Качественият сън намалява кортизола

Управление на стреса:

Медитация, йога или дихателни практики понижават кортизола

Теглото не зависи само от калориите. Хормоналният баланс при диета е решаващ фактор, който често остава невидим.

Лептиновата резистентност, високият грелин и хроничният стрес могат да саботират усилията ви. Добрата новина? Здравословният начин на живот оптимизира всички тези хормони и макар промените да са постепенни, те са устойчиви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източник:

Brown Health. „Как хормоните влияят на теглото на човек?“