Можете ли да отслабнете само с диета и спорт? Не винаги. Зад кулисите вашите хормони водят битка, която определя дали ще загубите или ще натрупате килограми, независимо от усилията ви.
Ето какво трябва да знаете за невидимите играчи в играта за здравословно тегло.
Защо лептинът ви „предава“ при диета
Лептинът се произвежда от мастната тъкан и е хормонът, който казва на мозъка колко запаси имате. Когато отслабнете, нивата на лептин падат драстично и тялото ви реагира с глад и забавен метаболизъм.
При затлъстяване възниква лептинова резистентност: мозъкът престава да "чува" сигнала за ситост, дори при високи нива на хормона. Резултат? Поддържате новото, по-високо тегло.
Грелин или хормонът на глада, който саботира диетата
Грелинът се отделя от стомаха и ви кара да ядете. Пропуснете закуска? Грелинът скача рязко и при следващото хранене лесно преяждате. Какво помага:
- Въглехидратите бързо потискат грелина
- Протеините го задържат нисък за по-дълго
- Комбинацията от двете осигурява най-дълга ситост
GLP-1 и GIP – защо някои се насищат по-лесно
Тези хормони на ситостта се произвеждат в червата при хранене. GLP-1 ви казва „достатъчно е“ и регулира кръвната захар. Проблемът? Хората произвеждат различни количества, някои се насищат лесно, други трудно. Затова синтетичните GLP-1 медикаменти (като семаглутид) са толкова ефективни за отслабване, те „възстановяват“ липсващия сигнал за ситост.
Кортизол и коремните мазнини и ефектът на стреса
Хроничният стрес поддържа високи нива на кортизол, което води до:
- Повишен апетит
- Натрупване на мазнини особено в коремната област
- Инсулинова резистентност
Инсулин, глюкагон и щитовидни хормони
Инсулинът доставя захар към клетките, но високите нива могат да причинят глад и затлъстяване. Глюкагонът повишава захарта между храненията и потиска апетита – изследва се като нова терапия за отслабване.
Щитовидните хормони регулират метаболизма, но лечението на намалена функция не води автоматично до загуба на тегло – въпреки че забавеният метаболизъм е симптом.
Как да балансирате хормоните естествено
Не можете да контролирате биологията си напълно, но можете да я оптимизирате:
Хранене:
- Три до четири балансирани хранения дневно (плодове, зеленчуци, протеини, здравословни мазнини)
- По-малко преработени храни понижават грелина
- Фибри стабилизират инсулина и захарта
Физическа активност:
- 30 минути, 5 пъти седмично подобряват инсулиновата чувствителност и намаляват кортизола
Сън:
- Лягане около 22:00 часа повишава лептина
- Качественият сън намалява кортизола
Управление на стреса:
- Медитация, йога или дихателни практики понижават кортизола
Теглото не зависи само от калориите. Хормоналният баланс при диета е решаващ фактор, който често остава невидим.
Лептиновата резистентност, високият грелин и хроничният стрес могат да саботират усилията ви. Добрата новина? Здравословният начин на живот оптимизира всички тези хормони и макар промените да са постепенни, те са устойчиви.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източник:
Brown Health. „Как хормоните влияят на теглото на човек?“