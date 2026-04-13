Според новопубликуван доклад на консултантската компания Gallup, стресът на работното място в Европа показва тревожни тенденции, които засягат както менталното здраве на служителите, така и икономическата производителност на целия континент.

Проучването, обхващащо 160 държави и установява, че европейците са по-малко стресирани от американците, но същевременно са най-незаангажираната работна сила в света.

Стресът струва 9% от световния БВП

Докладът на Gallup за състоянието на глобалното работно място предупреждава, че стресираните или неангажирани служители не само са рисков фактор за задържане на персонала, но могат да причинят икономически загуби от ниска ангажираност до 9% от световния БВП. Тази цифра подчертава сериозността на проблема и необходимостта от действия от страна на работодателите.

Световна тенденция е, че ангажираността на служителите намалява, като служителите се чувстват по-малко мотивирани, свързани и ангажирани. Глобалният процент е само 20%, най-ниският от 2020 г. насам.

Кои европейци са най-стресирани на работа?

Когато става въпрос за нива на стрес при мениджърите и служителите, южна Европа се открояват с най-високи показатели:

Гърция : 61% от служителите съобщават за стрес

Малта : 57%

Кипър : 56%

Италия : 51%

Испания : 47%

От друга страна, скандинавските и източноевропейски държави показват по-добри резултати:

Дания : 19% (най-ниски нива на стрес)

Полша : 22%

Литва : 23%

Демографски профил на стреса

Според анализа, демографският профил на стреса сочи към специфична група работници:

Повечето са мениджъри

Под 35-годишна възраст

Работят в хибридни работни условия

Това показва интересен парадокс, че хибридната работа и стреса не винаги са несъвместими, а по-младите лидери изпитват по-голямо натоварване от балансирането между отговорности.

Ангажираност срещу благосъстояние

Докато Европа е най-малко ангажираната световна област (шеста поредна година), данните за благосъстоянието на служителите (well-being) показват по-оптимистична картина:

Най-ниска ангажираност имат служителите в:

Хърватия и Полша: 7%

Франция и Швейцария: 8%

Люксембург, Ирландия и Австрия: 9%

Същевременно 49% от европейските слъжители твърдят, че процъфтяват, значително над глобалните 34%.

Най-щастливи на работното място са:

Финландия : 81%

Исландия : 78%

Дания : 78%

Тихото напускане и менталното здраве

Тревожен е фактът, че 15% от служителите не просто са неангажирани, а са "активно неангажирани", психологически се откъсват от работата си, екипа и работодателя. Този феномен, известен като "тихо напускане" (quiet quitting), представлява сериозна заплаха за производителността на труда и корпоративната култура.

Оптимизъм въпреки предизвикателствата

Въпреки предизвикателствата от изкуствения интелект и глобалната несигурност, 57% от европейските служители смятат, че сега е добър момент за намиране на работа, над световната средна от 52%.

Холандия води с 86% оптимизъм, докато Словакия затваря класацията с 32%.

Стресът на работното място в Европа представлява сложен проблем, който изисква балансиран подход. Докато континентът показва по-добри резултати при психичното здраве на служителите и общото благосъстояние в сравнение със света, критично ниските нива на мотивация на служителите и растящият феномен на тихото напускане изискват спешно внимание.

Работодателите трябва да фокусират усилията си върху подобряване на баланса работа-личен живот, особено за младите мениджъри и хибридните работници, за да предотвратят професионалното прегаряне и да възстановят ангажираността на екипите си.

