Статистиката показва, че над 65% от служителите изпитват повишени нива на тревожност и психологически стрес по време на големи организационни или лични трансформации. Липсата на яснота често води до състояние на "хронична несигурност", което пряко засяга психичното здраве и работоспособността.

Темата коментира Мария Горанова, утвърден експерт по управление на промените с дългогодишен опит в консултирането на международни компании и лидери. Тя помага на екипите да преминат през периодите на преход, като минимизират ефектите на шока и съпротивата, превръщайки трансформацията в устойчив растеж.

Защо изпитваме шок и страх от неизвестното при голяма промяна?

„Първоначално хората реагират с шок, понякога гняв и пълно неприемане. Питат се: „Защо точно сега?“, обяснява Мария Горанова. Този биологичен отговор се дължи на факта, че човешкият мозък е програмиран да пести енергия чрез изграждане на навици и статукво. Когато познатата среда изчезне, когнитивното натоварване се увеличава драстично.

Специалистът разяснява концепцията за „кривата на промяната“ – модел, който описва емоционалните фази, през които преминава всеки индивид. В тези първи етапи психичното напрежение е в своя пик. Когато бъдещето изглежда неясно, умът ни инстинктивно се опитва да възстанови усещането за контрол, което често води до защитни реакции.

„В тази крива на промяната има падини (ниски точки на мотивация), в които хората трябва да бъдат подкрепени чрез специфични методи и от специалисти, за да преминат по-бързо към състояние на приемане“, посочва Горанова.

Как правилната комуникация намалява нивата на тревожност?

В професионална среда начинът, по който се представя една реорганизация, определя дали тя ще доведе до професионално прегаряне или до успешна адаптация. Според експерта, несигурността не произтича толкова от самата промяна, колкото от информационния вакуум.

Ясна посока: Липсата на конкретна крайна цел активира центровете за страх в мозъка.

Споделено знание: Когато само един или двама души са носители на информацията в бизнеса, това създава допълнителна турбуленция и чувство за незаменяемост, което засилва стреса у останалите.

„Най-голямата пречка за една промяна е това, което се комуникира на хората, които трябва да я осъществят. Трябва да има абсолютно ясно споделяне на визията“, категорична е Мария Горанова.

Как да преминем по-лесно през периодите на несигурност?

Когато се появят нови роли или промени в посоката на бизнеса, много служители започват да изпитват екзистенциален страх за своята професионална сигурност. Въпроси като „Ще се справя ли?“ и „Какво се очаква от мен?“ стават доминиращи.

Специалистът по управление на промените съветва мениджърите да не оставят екипите си в изолация. Психологическата безопасност се изгражда чрез прозрачност и подкрепа в критичните моменти на адаптация.

„Несигурността идва от начина, по който промяната се представя. Когато хората разбират логиката зад процесите, нивата на кортизол (хормона на стреса) спадат и се отваря път за креативно мислене“, допълва експертът.

Стресът от промяната е неизбежен, но управлението му е въпрос на правилна стратегия и комуникация.

