Млади европейци се справят по-зле с ежедневните предизвикателства от връстниците си в едни от най-бедните региони на света. Това е един от най-тревожните изводи в мащабно международно изследване, публикувано от Sapien Labs, американска нестопанска организация, посветена на изучаването на глобалното психично здраве.

Менталното здраве на младите хора в Европа не просто куца, то е в системна криза, чиито корени са много по-дълбоки от тревожността и депресията.

Какво измерва проучването и какво открива?

Изследването използва Индекс на ментално здраве (MHQ) – показател, оценяващ емоционалните, социалните, когнитивните и физическите способности, необходими за пълноценен живот. Данните са събрани чрез онлайн анкети в Азия, Африка, Европа и Америка.

Резултатите са красноречиви:

Възрастните над 55 години стабилно поддържат MHQ резултат около 100 – нормата за здрава популация.

Младите между 18 и 34 години имат среден резултат от едва 36 точки .

41% от тях съобщават за сериозни ментални предизвикателства в ежедневието.

„Кризата на менталното здраве изглежда е прогресивен срив от поколение на поколение и надхвърля далеч нарастващите нива на депресия и тревожност сред младите," казва Тара Тиагараджан, водещ автор на доклада и главен учен на Sapien Labs.

Как се нарежда Европа в световната класация?

Според Sapien Labs проучването, младите хора в Субсахарска Африка – регион с едни от най-ниските доходи в света – имат значително по-добро психично здраве от своите връстници в САЩ, Канада, Европа, Япония и Австралия.

От европейските страни:

Италия е най-добре позиционирана – 20-о място от 84 държави.

Финландия е на 40-о, Португалия и Испания – на 46-о, Белгия – на 52-о, Франция – на 58-о.

Най-зле класираните европейски страни са Ирландия (70), Германия (71) и Великобритания (81) .

„Изненадващото в този упадък е, че той е най-силно изразен именно в по-богатите и развити страни, където увеличените разходи за психично здраве не са дали резултат," подчертава Тиагараджан.

Кои са четирите ключови фактора?

Изследването идентифицира четири основни двигателя на менталните предизвикателства при младите хора:

1. Семейни връзки и благополучие

Младите с лоши семейни отношения са почти четири пъти по-склонни да попаднат в категорията „в дистрес" в сравнение с тези, поддържащи близки семейни връзки. Социалната изолация при младите се оказва един от най-мощните рискови фактори.

2. Духовност и психика

Участниците с по-силно чувство за духовност и връзка с висша сила показват по-добри резултати. Германия, Великобритания и Испания са страните, където младите се идентифицират като най-малко духовни.

3. Влиянието на смартфоните върху психиката

По-ранният достъп до смартфон корелира с по-лоши психични резултати в по-зряла възраст. Средната възраст за първи смартфон при поколение Z е 14 години, но в Европа тя пада до 12–13 години. Финландия отчита най-ранен старт – едва 9 години.

4. Ултра-преработени храни и депресия

Консумацията на ултра-преработени храни е нараснала значително през последните 15 години и е свързана с 15 до 30 процента от менталното здравно бреме сред младите хора.

Лечението не е достатъчн, нужни са структурни промени

Въпреки нарасналите инвестиции в психично здраве в развитите страни, резултатите не се подобряват. Според авторите на изследването, структурните промени в здравеопазването трябва да са насочени не само към лечение на симптомите, но и към промяна на средата, в която растат младите умове.

„Тези закономерности ясно сочат необходимостта от структурни промени – фокусирани не само върху лечението, но и върху факторите на средата, формиращи младите умове," заключват авторите.

Менталното здраве на младите хора в Европа се влошава прогресивно, а COVID-19 само ускори тенденция, съществувала преди него. Богатството и развитата здравна система не са гаранция за психично благополучие, напротив, именно развитите страни изпитват най-острата криза.

Семейните връзки, духовността, ограничаването на смартфоните при деца и по-здравословното хранене са посочени като ключови лостове за промяна.

