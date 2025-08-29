Представете си следната ситуация: намирате се с близък приятел, когато внезапно негова забележка ви напомня за проблем, който предпочитате да не мислите за него. Сега не можете да го извадите от главата си.

Въпреки че сте чували, че фокусираното мислене върху притесненията не е най-добрата стратегия за справяне, мислите завладяват съзнанието ви. Какво да правите, споделяте чувствата си с приятеля или се опитате да се разсеете? А може би и двете?

Връзката между тревожните мисли и депресия

Истина е, че хората, склонни към депресия, са по-предразположени към тревожни мисли. Но когато става въпрос за еднократна ситуация, в която определена мисъл се е „закачила“ в главата ви, може би наистина е по-добре да я обмислите докрай, докато не намерите решение?

Снимка: Canva

Ново научно откритие за управлението на емоциите

Ново изследване на Университета на Британска Колумбия, ръководено от Ашли Батаглини, показва изненадващи резултати относно справянето със стреса съобщава Psychology Today. Според проучването хората могат да облекчат стреса чрез:

Индивидуални стратегии за управление на емоциите (ER) - самостоятелно справяне.

Междуличностно управление на емоциите (IER) - търсене на подкрепа от близки хора.

Какво показа изследването?

Изследователите проучват 112 възрастни (средна възраст 21 години), които са разделени в четири групи. Всички участници първо преживяват стресово въздействие, като си спомнят най-стресиращото събитие в живота им.

След това, в зависимост от групата, получават инструкции за:

Размишляване - да се съсредоточат върху вътрешното си състояние.

Разсейване - да насочат мислите си далеч от проблема.

Споделяне - да обсъдят чувствата си с партньор.

Изненадващите резултати

Най-неочакваният резултат е, че размишляването се оказа полезно, докато разсейването не облекчава стреса. Въпреки че в началния момент размишляването причинява скок в стресовите нива, с времето то води до подобрение.

Както обясняват изследователите: „Неуспехът да се обработят негативните чувства може да доведе до връщане на негативните емоции в сравнение със стратегии, насочени към фокусиране и обработване на мислите и чувствата.“

Ролята на споделянето

Когато участниците споделят преживяванията си с друг човек:

Снимка: Canva

В началния момент се наблюдава по-остър скок в биологичните показатели за стрес.

След като стресорът отмине, стресовите нива се понижиха значително.

Наличието на някой, на когото да се довериш веднага след стресово преживяване, помага на тялото да се справи с реакцията.

Практически съвети за управление на емоциите

Не избягвайте стресовите мисли

Въпреки че е изкушаващо да избегнете спомена за нещо, което ви притеснява, в дългосрочен план преработването на тези мисли може да се окаже полезно.

Разсейването има своето място

Ако в момента не искате да размишлявате, а предпочитате да се разсеете, чрез музика или любимо предаване, това е добра краткосрочна стратегия. Запазете обработването на емоциите за по-късно.

Потърсете подкрепа от близки

Ако можете да търсите утеха от някой близък докато преживявате стрес, това може да помогне за овладяването на чувствата, докато имате възможност да ги обработите самостоятелно.

Споделянето засилва ползите

Когато споделите мислите си с близък човек, ползите от емоционалната обработка стават още по-достъпни. Освен това връзката с този човек може да се задълбочи.

Изследването показва, че излизането от стресово преживяване чрез обмисляне може да има неочаквани предимства. Споделянето на тези мисли с близък приятел прави тези ползи още по-достъпни.

Важното е да разберем, че има време и място за различни стратегии, понякога разсейването е подходящо като временна мярка, но в крайна сметка обработването на емоциите е ключът към дългосрочното стабилно ментално здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.