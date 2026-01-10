Химичните консерванти, използвани в ежедневни храни като колбаси, сирене, сушени плодове и шоколадови изделия, могат значително да увеличат риска от развитие на някои видове рак и диабет тип 2. Това показват два мащабни научни анализа, публикувани в авторитетните медицински издания BMJ и Nature Communications.

Резултатите от проучванията установяват, че по-високото потребление на определени консерванти е свързано с до 47% увеличен риск от диабет тип 2 и до 32% по-висока честота на развитие на някои ракови заболявания в сравнение с по-ниското потребление.

Връзката между консерванти и диабет тип 2

Консервантите принадлежат към семейството на хранителните добавки (Е-номера) и се използват широко от глобалната хранителна индустрия за удължаване срока на годност на продуктите.

Снимка: Canva

За целите на анализа относно диабета, учените разделят консервантите на две основни групи:

Неантиоксидантни консерванти : предимно инхибират микробния растеж или забавят химичните промени, водещи до разваляне.

Антиоксидантни добавки : забавят или предотвратяват разваляне на храната чрез ограничаване на окислението.

Според изследването, по-високият прием на неантиоксидантни консерванти е свързан с 49% увеличена честота на диабет тип 2. При антиоксидантните добавки честотата на заболяването се увеличава с 40% при висок прием.

Кои конкретни консерванти са свързани с рак

Проучването относно раковите заболявания изследва не само общия прием на консерванти, но и 17 отделни вещества. Макар че не е открита връзка между общото потребление на консерванти и общата честота на рак, по-високият прием на определени консерванти е свързан със специфични видове рак:

Калиев сорбат (E202)

Този консервант се използва често в млечни продукти и печива за предотвратяване растежа на мухъли и дрожди. Изследователите установяват, че той е свързан с:

14% увеличен риск от общ рак

26% по-висок риск от рак на гърдата

Натриев нитрит (E250)

Добавка за консервиране, намираща се в бекон, шунка, наденици и други меса, показва:

32% повишена честота на рак на простатата

Снимка: Canva

Калиев нитрат (E252)

Друго вещество за консервиране на месо, свързано с:

13% увеличен риск от общ рак

22% по-висок риск от рак на гърдата

Ацетати в храните

Тези често срещани регулатори на киселинността и ароматизанти са асоциирани с:

15% увеличен общ риск от рак

25% повишен риск от рак на гърдата

Вредно влияние на ултрапреработените храни

Преработените меса, които съдържат високи нива на химични добавки за удължаване срока на годност, са добре документирани заради връзката им с колоректален рак. През 2015 г. Световната здравна организация (СЗО) класифицира преработените меса, включително шунка, бекон, салам и наденици, като канцерогенни храни от Група 1.

Методология на изследването NutriNet-Santé

Учените анализират данни от френското проучване NutriNet-Santé, мащабно изследване с над 100 000 участници, които са попълвали редовни хранителни дневници в продължение на средно 7,5 години.

Снимка: Canva

Между 2009 и 2023 г. доброволците са предоставяли:

Медицинска история

Социално-демографски данни

Информация за физическа активност

Детайли за начин на живот и здравословно състояние

Участниците редовно предоставят подробна информация за консумацията си на храна чрез 24-часови хранителни дневници, включително имената и марките на индустриални продукти, което е позволява на изследователите точно да оценят експозицията на всеки участник към различни добавки.

Необходимост от допълнителни изследвания

Макар че е нужна допълнителна работа за по-добро разбиране на тези връзки, изследователите посочват, че новите данни подкрепят преоценка на регулациите, управляващи употребата на тези добавки от хранителната индустрия, за подобряване защитата на потребителите.

Важно е да се отбележи, че това е наблюдателно проучване, така че не могат да се направят категорични изводи за причинно-следствена връзка. Изследователите признават, че не могат да изключат възможността други неизмерени фактори да са повлияли на резултатите.

Експерти в областта, макар и да признават стойността на проучването за бъдещи изследвания, предупреждават срещу извличането на директна причинно-следствена връзка от резултатите.

"Всякакви призиви за промени в потребителското поведение биха били преждевременни предвид несигурността около анализа на множество подгрупи и потенциала за грешки", коментира Гавин Стюарт, специалист по междудисциплинарна синтеза на доказателства от Университета в Нюкасъл, който не е участвал в проучването.

Практични препоръки за потребителите

Междувременно изследователите призовават производителите да ограничат употребата на ненужни консерванти и подкрепят препоръките към потребителите да предпочитат:

Прясно приготвени храни

Минимално преработени продукти

Индустриални хранителни продукти с по-малко Е-номера

Снимка: Canva

Стюарт добавя, че дори ако бъдещи доказателства покажат ясни ползи за здравето от избягването на консервирани храни, тези ползи все още могат да бъдат надвишени от разходите за някои потребители.

Новите проучвания хвърлят светлина върху потенциалните здравни рискове, свързани с консумацията на определени вредни консерванти в храните. Макар че са необходими допълнителни изследвания за потвърждаване на причинно-следствената връзка, резултатите подчертават важността на информирания избор при покупката на храни.

За да намалите риска: избирайте пресни, минимално преработени храни и внимателно четете етикетите на продуктите. При въпроси относно вашата диета и здравословно състояние, консултирайте се с лекар или хранителен специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------

