Нова мащабно научно проучване хвърля светлина върху скритите опасности в ежедневна храна, разкривайки кои точно хранителни добавки представляват най-голям риск за здравето и дълголетието.

Изследването, проведено с данни от над 186 000 участници, показва изненадващи резултати за различните видове добавки в преработените храни, съобщава News Medical.

Ключови открития от изследването

Изследователи от Германия анализират данните от UK Biobank, една от най-големите здравни бази данни в света, проследявайки участниците в продължение на 11 години. Резултатите показват ясна връзка между определени хранителни добавки и повишен риск от смърт.

Снимка: Canva

Най-опасните категории добавки:

Ароматизатори - при най-високо потребление рискът от смърт се увеличава с 20%.

Оцветители - увеличават риска с 24% при високо потребление.

Подсладители - свързани с 14% по-висок риск от смърт.

Усилватели на вкуса - дори малки количества увеличават риска с 7%.

Различни видове захар - при високо потребление рискът се повишава с 10%.

Особено интересно е откритието, че не всички добавки са вредни. Желиращите агенти (като пектина) показват обратна връзка с риска от смърт, хората, които ги консумират, всъщност имат по-нисък риск от преждевременна смърт.

Как е проведено изследването?

Участниците в изследването са на средна възраст 58 години, като 57% от тях са жени. Учените използват иновативен подход, сравнявайки всеки хранитeлен продукт с до 10 търговски аналога от британските супермаркети и анализират техните съставки.

Проследени са 37 различни маркера на ултрапреработените храни в 9 основни категории:

Ароматизатори и усилватели на вкуса

Оцветители

Подсладители

Различни видове захар

Помощни вещества за преработка

Модифицирани масла

Протеинови източници

Фибри

Механизми на въздействие

Учените обясняват резултатите с доказани механизми на въздействие на тези добавки върху организма:

Снимка: Canva

Подсладители и захари: Нарушават метаболизма и водят до увеличаване на теглото, което от своя страна повишава риска от различни заболявания.

Ароматизатори и оцветители: Могат да предизвикат промени в чревната микрофлора, което засяга имунната система и общото здравословно състояние.

Усилватели на вкуса: Съдържат вещества като глутамат и рибонуклеотиди, които могат да имат негативно въздействие върху нервната система при дългосрочно потребление.

Практически съвети за потребителите

Базирайки се на резултатите от изследването, експертите препоръчват:

Четете внимателно етикетите - търсете продукти с минимално количество изкуствени добавки, особено ароматизатори, оцветители и подсладители.

Избирайте по-малко преработена храна - свежите плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти и необработено месо са най-добрите избори.

Внимавайте с диетичните продукти - много от тях съдържат високи концентрации на подсладители, които според изследването са свързани с повишен риск за здрвето

Гответе у дома - това е най-сигурният начин да контролирате какво слагате в чинията си.

Ограничения и бъдещи изследвания

Въпреки резултатите, изследователите подчертават, че това е първо проучване от този тип и са необходими допълнителни изследвания за потвърждението им.

Снимка: Canva

Ограниченията включват:

Разчитане на самоотчетени данни за храненето

Възможни неизмерени фактори, влияещи на резултатите

Ограничена статистическа мощ за по-редки добавки

Това изследване променя разбирането за риска от ултрапреработените храни, показвайки че не всички добавки са еднакво вредни. Докато ароматизаторите, оцветителите и подсладителите носят сериозни рискове за здравето, други добавки като желиращите агенти могат дори да имат защитни ефекти.

Резултатите подкрепят препоръките на световните здравни организации за ограничаване на ултрапреработените храни и избор на по-естествени алтернативи. За потребителите това означава, че внимателното четене на етикетите и избирането на продукти с минимално количество изкуствени добавки може да има значителен ефект върху тяхното дълголетие и общо здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.