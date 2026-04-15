Чипсът, газираните напитки, бързото хранене и пакетираните деликатеси вече не са само заплаха за сърцето и талията.
Ново научно изследване установи, че ултрапреработените храни увреждат и мускулното здраве, буквално натрупвайки мазнини вътре в мускулните влакна. Какво показват ЯМР сканиранията и защо трябва да се замислим за качеството на диетата си?
Какво откри изследването?
Според проучване, публикувано в престижното списание Radiology, по-високата консумация на ултрапреработени храни е свързана с по-голямо натрупване на мазнини в мускулите на бедрото, явление, известно като мускулна мастна инфилтрация. Изследването е базирано на реални ЯМР сканирания на над 600 участници.
Анализът е вторична напречна секция на данни от дългосрочното проучване Osteoarthritis Initiative, финансирано от Националния институт по артрит и мускулно-скелетни и кожни заболявания на САЩ (NIAMS). Участниците са изложени на риск от остеоартрит на коляното, но без вече установено заболяване.
Ключови характеристики на извадката:
- Над 615 участници
- Средна възраст — около 60 години
- Близо две трети — с наднормено тегло
- Около една четвърт — с клинично затлъстяване
Как е проведено изследването?
Изследователите анализират диетичните навици на участниците и ги съпоставиха с резултатите от ЯМР сканиране на бедрените мускули. Оценявани са 10 различни мускулни групи в областта на бедрото, като специален акцент е поставен върху инфилтрацията на мазнини в мускулната тъкан.
Резултатите са категорични: по-висок прием на ултрапреработени храни е свързан с по-голямо количество мастна тъкан, проникнала в мускулите и то независимо от общия калориен прием или количеството мазнини в диетата.
„Качеството на диетата играе важна роля за мускулното здраве. По-високата консумация на ултрапреработени храни беше свързана с по-голямо натрупване на мазнини в бедрените мускули, видимо при ЯМР сканиране", обяснява д-р Зехра Акая, доцент по радиология в Медицинския факултет на Университета в Анкара и изследовател в Катедрата по радиология и биомедицинско образно изследване на UCSF.
Кои мускули са най-застрашени?
Особено силна връзка с консумацията на ултрапреработени храни е установена при:
- Адукторните мускули (вътрешната повърхност на бедрото)
- Флексорните мускули на бедрото
- Екстензорните мускули — при участници с по-видимо ставно увреждане
Жените показват по-висока обща мастна инфилтрация в мускулите в сравнение с мъжете, но полът не влияе на връзката между преработената храна и мускулната дегенерация.
Какво означава това за риска от остеоартрит и ставното здраве?
Влошеното качество на мускулатурата е ключов фактор за стабилността на ставите. Д-р Патрик Ки, кардиолог и независим коментатор на изследването, предупреждава:
„Мастната дегенерация в бедрените мускули, предизвикана от ултрапреработените храни, може да ускори появата и прогресирането на остеоартрит на коляното, водеща причина за глобална инвалидност."
Той подчертава, че клиничното управление на мускулно-скелетното и метаболитното здраве трябва да излезе отвъд простото ограничаване на калориите и да се фокусира върху качеството на храненето, конкретно намаляването на ултрапреработените храни.
Вредата от преработените храни
Натрупването на мазнини в мускулите е поредното в дълъг списък от рискове, свързани с вредните хранителни добавки, преработената захар и солта. Д-р Мир Али, бариатричен хирург и медицински директор на MemorialCare Surgical Weight Loss Center, обобщава:
„Многобройни проучвания вече установиха, че ултрапреработените храни увеличават риска от диабет, сърдечни заболявания и рак. Ограничаването им е от ключово значение за цялостното здраве."
Доказани рискове от редовна консумация на ултрапреработени храни:
- По-висока смъртност от сърдечносъдови заболявания
- Повишен риск от диабет тип 2
- Влошено метаболитно здраве
- Мускулна дегенерация и натрупване на мазнини в мускулите
- Потенциален принос за развитие на остеоартрит
Ограничения на изследването и бъдещи насоки
Важно е да се отбележи, че изследването има своите ограничения:
- Напречен дизайн, не може да се установи причинно-следствена връзка
- Участниците са предимно по-възрастни, от не-испаноезичен и бял произход
- Диетичните данни са самооценени от участниците, което може да внесе неточности
- Резултатите се отнасят само за бедрените мускули, не е ясно дали важат за цялото тяло
Бъдещи изследвания трябва да включат надлъжни проучвания върху по-разнородни популации, включително по-млади хора, и да изследват ролята на GLP-1 рецепторните агонисти (като семаглутид) върху мускулното здраве при диети с ултрапреработени храни.
Диетата и качеството на живот са неразделни
Новото изследване добавя още един важен аргумент в полза на здравословното хранене за мускули и превенцията на ставни заболявания. Данните сочат, че не просто количеството калории, а качеството на храната определя здравето на мускулатурата.
Ограничаването на ултрапреработените храни и заместването им с минимално преработени алтернативи може да е ключова стъпка за запазване на мускулната цялост, доброто метаболитно здраве и по-добро качество на живот с напредването на възрастта.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
