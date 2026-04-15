Чипсът, газираните напитки, бързото хранене и пакетираните деликатеси вече не са само заплаха за сърцето и талията.

Ново научно изследване установи, че ултрапреработените храни увреждат и мускулното здраве, буквално натрупвайки мазнини вътре в мускулните влакна. Какво показват ЯМР сканиранията и защо трябва да се замислим за качеството на диетата си?

Какво откри изследването?

Според проучване, публикувано в престижното списание Radiology, по-високата консумация на ултрапреработени храни е свързана с по-голямо натрупване на мазнини в мускулите на бедрото, явление, известно като мускулна мастна инфилтрация. Изследването е базирано на реални ЯМР сканирания на над 600 участници.

Анализът е вторична напречна секция на данни от дългосрочното проучване Osteoarthritis Initiative, финансирано от Националния институт по артрит и мускулно-скелетни и кожни заболявания на САЩ (NIAMS). Участниците са изложени на риск от остеоартрит на коляното, но без вече установено заболяване.

Ключови характеристики на извадката:

Над 615 участници

Средна възраст — около 60 години

Близо две трети — с наднормено тегло

Около една четвърт — с клинично затлъстяване

Как е проведено изследването?

Изследователите анализират диетичните навици на участниците и ги съпоставиха с резултатите от ЯМР сканиране на бедрените мускули. Оценявани са 10 различни мускулни групи в областта на бедрото, като специален акцент е поставен върху инфилтрацията на мазнини в мускулната тъкан.

Резултатите са категорични: по-висок прием на ултрапреработени храни е свързан с по-голямо количество мастна тъкан, проникнала в мускулите и то независимо от общия калориен прием или количеството мазнини в диетата.

„Качеството на диетата играе важна роля за мускулното здраве. По-високата консумация на ултрапреработени храни беше свързана с по-голямо натрупване на мазнини в бедрените мускули, видимо при ЯМР сканиране", обяснява д-р Зехра Акая, доцент по радиология в Медицинския факултет на Университета в Анкара и изследовател в Катедрата по радиология и биомедицинско образно изследване на UCSF.

Кои мускули са най-застрашени?

Особено силна връзка с консумацията на ултрапреработени храни е установена при:

Адукторните мускули (вътрешната повърхност на бедрото)

Флексорните мускули на бедрото

Екстензорните мускули — при участници с по-видимо ставно увреждане

Жените показват по-висока обща мастна инфилтрация в мускулите в сравнение с мъжете, но полът не влияе на връзката между преработената храна и мускулната дегенерация.

Какво означава това за риска от остеоартрит и ставното здраве?

Влошеното качество на мускулатурата е ключов фактор за стабилността на ставите. Д-р Патрик Ки, кардиолог и независим коментатор на изследването, предупреждава:

„Мастната дегенерация в бедрените мускули, предизвикана от ултрапреработените храни, може да ускори появата и прогресирането на остеоартрит на коляното, водеща причина за глобална инвалидност."

Той подчертава, че клиничното управление на мускулно-скелетното и метаболитното здраве трябва да излезе отвъд простото ограничаване на калориите и да се фокусира върху качеството на храненето, конкретно намаляването на ултрапреработените храни.

Вредата от преработените храни

Натрупването на мазнини в мускулите е поредното в дълъг списък от рискове, свързани с вредните хранителни добавки, преработената захар и солта. Д-р Мир Али, бариатричен хирург и медицински директор на MemorialCare Surgical Weight Loss Center, обобщава:

„Многобройни проучвания вече установиха, че ултрапреработените храни увеличават риска от диабет, сърдечни заболявания и рак. Ограничаването им е от ключово значение за цялостното здраве."

Доказани рискове от редовна консумация на ултрапреработени храни:

По-висока смъртност от сърдечносъдови заболявания

Повишен риск от диабет тип 2

Влошено метаболитно здраве

Мускулна дегенерация и натрупване на мазнини в мускулите

Потенциален принос за развитие на остеоартрит

Ограничения на изследването и бъдещи насоки

Важно е да се отбележи, че изследването има своите ограничения:

Напречен дизайн , не може да се установи причинно-следствена връзка

Участниците са предимно по-възрастни, от не-испаноезичен и бял произход

Диетичните данни са самооценени от участниците, което може да внесе неточности

Резултатите се отнасят само за бедрените мускули , не е ясно дали важат за цялото тяло

Бъдещи изследвания трябва да включат надлъжни проучвания върху по-разнородни популации, включително по-млади хора, и да изследват ролята на GLP-1 рецепторните агонисти (като семаглутид) върху мускулното здраве при диети с ултрапреработени храни.

Диетата и качеството на живот са неразделни

Новото изследване добавя още един важен аргумент в полза на здравословното хранене за мускули и превенцията на ставни заболявания. Данните сочат, че не просто количеството калории, а качеството на храната определя здравето на мускулатурата.

Ограничаването на ултрапреработените храни и заместването им с минимално преработени алтернативи може да е ключова стъпка за запазване на мускулната цялост, доброто метаболитно здраве и по-добро качество на живот с напредването на възрастта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

