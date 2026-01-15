Вкочанени колене, хронична болка в тазобедрената става и постоянният дискомфорт в ставите често се възприемат като неизбежна част от остаряването. Но новите данни показват, че начинът, по който лекуваме най-разпространеното ставно заболяване в света, е в разрез с научните доказателства.

Въпреки че остеоартритът засяга над 595 млн. души по света, най-ефективното лечение не се крие в лекарства или операционни зали, а в движението. И все пак твърде малко пациенти получават това, което експертите определят като най-доказаната терапия за защита на ставите и облекчаване на болката: упражненията.

Защо упражненията рядко се предписват като лечение на остеоартрит

Проучвания, проведени в здравните системи на Ирландия, Великобритания, Норвегия и САЩ, установяват тенденцията, че по-малко от половината пациенти с остеоартрит получават насочване към физиотерапия при остеоартрит от своя личен лекар.

Снимка: Canva

Още по-притеснителни са следните факти:

Над 60% от болните получават лечения, които медицинските препоръки не подкрепят

Около 40% се изпращат при хирург преди да са изпробвали неоперативно лечение на стави

Много малко хора се информират за превенция на остеоартрит чрез редовна физическа активност

Как движението лекува ставите на молекулярно ниво

За да разберем защо тези цифри са толкова важни, трябва да знаем какво прави движението като лекарство за ставите ни.

Хрущялът се храни чрез движение

Според проучване, публикувано в The Lancet, броят на хората с остеоартрит може да достигне почти 1 млрд. до 2050 година. Увеличаването на продължителността на живота, заседналият начин на живот и нарастващите случаи на наднормено тегло подхранват тази тенденция.

Хрущялът, който покрива краищата на костите е здрав защитен слой без собствено кръвоснабдяване. Той разчита изцяло на движението. Подобно на гъба, хрущялът се компресира при ходене или натоварване на ставата, изстисквайки течност и след това всмуквайки свежи хранителни вещества.

Снимка: Canva

Всяка стъпка позволява на хранителните вещества и естествените лубриканти да циркулират и да поддържат ставната хигиена. Ето защо старата представа за остеоартрита като обикновено „изхабяване“ е подвеждаща, обясняват учените

Остеоартритът е болест на цялата става

Експертите от Университета в Лимерик подчертават, че остеоартритът е заболяване на цялата става. То засяга:

Ставната течност.

Костта под хрущяла.

Връзките.

Околните мускули.

Дори нервите, които поддържат движението.

Терапевтичните упражнения адресират всички тези елементи. Според проучвания, мускулната слабост е един от най-ранните симптоми при остеоартрит и може да бъде подобрена чрез силови тренировки.

Програмата GLA:D: доказана алтернатива на колянна ендопротеза

Невромускулни програми за упражнения като GLA:D® (Good Life with osteoArthritis: Denmark) се фокусират върху ставната стабилност, качеството на движение, баланса и силата.

Обикновено водени в групови сесии от физиотерапевти, тези програми показват впечатляващи резултати:

Значително намаляване на болката в ставите.

Подобрена функция на ставите.

По-добро качество на живот за до 12 месеца след завършване на програмата.

Защо движението е толкова ефективно при артрит на тазобедрената става

Редовната физическа активност помага не само чрез укрепване на ставния хрущял и мускулите, но и чрез справяне с възпалението, метаболитните промени при артрит и хормоналните промени, които подхранват заболяването.

Снимка: Canva

Борбата с възпалението при затлъстяване

Затлъстяването е основен рисков фактор за остеоартрит и не само заради допълнителното натоварване на ставите. Високите нива на възпалителни молекули в кръвта и ставните тъкани могат да разградят хрущяла.

Според проучване, редовната активност може да противодейства на това на молекулярно ниво:

Понижава възпалителните маркери.

Ограничава клетъчните увреждания.

Дори променя генната експресия.

Осигурява противовъзпалително действие на упражненията.

Упражнения преди операция

В момента няма лекарства, които да модифицират хода на остеоартрита. Операцията за ставна ендопротеза може да промени живота на някои хора, но това е сериозна хирургична намеса и не успява при всички.

Експертите са категорични, че упражненията трябва да се опитат първо и да продължат през всеки етап от заболяването. Те носят далеч по-малко странични ефекти и множество допълнителни ползи за здравето на опорно-двигателния апарат.

Движението остава най-силното оръжие срещу остеоартрита

Остеоартритът не е просто въпрос на „изхабени“ стави. Той се оформя от мускулната сила, възпалението, метаболизма и начина на живот.

Снимка: Canva

Редовните, целенасочени упражнения при артрит адресират много от тези фактори едновременно и помагат за:

Защита на хрущяла.

Укрепване на цялата става.

Подобряване на общото здраве.

Преди да обмисляте операция, консултирайте се с вашият лекар за възможности като физиотерапия и специализирани упражнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници