Имате ли излишни коремни мазнини при едновременна загуба на мускулна маса? Тази комбинация не е просто неприятна за здравето, но може да бъде смъртоносна.

Ново мащабно проучване установява, че хората с това състояние имат 83% по-висок риск от смърт в сравнение с тези, които нямат нито едно от двете условия. Състоянието, известно като саркопенично затлъстяване, създава порочен кръг, при който мазнините ускоряват разграждането на мускулите и провокират хронично възпаление. Добрата новина? Учените откриват, че то може да бъде идентифицирано чрез прости измервания, без скъпи медицински тестове, което означава по-ранна диагностика и реален шанс за превенция.

Какво показва новото изследване

Екип от изследователи от Федералния университет в Сао Карлос (Бразилия) и Университетския колеж Лондон (Великобритания) провеждат 12-годишно проучване сред 5 440 участници на възраст над 50 години в рамките на Английското надлъжно проучване за стареенето (ELSA). Резултатите, публикувани в списание Aging Clinical and Experimental Research, са категорични, че комбинацията от абдоминално затлъстяване и ниска мускулна маса драстично повишава риска от смъртност.

Според проф. Тяго да Силва Александре от Катедрата по геронтология:

„Освен че оценяваме риска от смърт, свързан с коремното затлъстяване и ниската мускулна маса, успяхме да докажем, че могат да се използват прости методи за откриване на саркопеничното затлъстяване. Това е важно, защото липсата на консенсус относно диагностичните критерии затруднява откриването и лечението на това заболяване."

Ключови находки от проучването:

Хора с и двете състояния имат 83% по-висок риск от смърт

При тези със само ниска мускулна маса (без коремно затлъстяване) рискът намалява с 40%

Хора с коремни мазнини , но запазена мускулна маса , не показват повишен риск от смърт

Това подчертава, че комбинацията е критична, самото коремно затлъстяване при добра мускулатура не е толкова опасно.

Защо тази комбинация е толкова опасна

Саркопеничното затлъстяване възниква, когато мускулната маса намалява, а телесните мазнини, особено висцералните мазнини, около корема се увеличават. Според проф. Валдете Регина Гуандалини от Федералния университет в Еспирито Санто:

„Излишната мазнина влошава възпалението в тялото, задействайки метаболитни промени, които ускоряват разграждането на мускулите. Освен че едното състояние влияе върху другото, мазнината инфилтрира мускула и заема неговото място. Това системно и прогресивно възпаление засяга директно мускулната тъкан, компрометирайки нейните метаболитни, ендокринни, имунологични и функционални способности."

Порочният кръг:

Коремните мазнини отделят възпалителни вещества

Възпалението провокира метаболитен стрес и разграждане на мускули

Загубата на скелетна мускулатура намалява метаболизма

По-бавният метаболизъм води до още натрупване на мазнини

Проста диагностика вместо скъпи тестове

Традиционно диагностицирането на саркопенично затлъстяване изисква скъпи образни изследвания като магнитен резонанс, компютърна томография, електрическа биоимпеданс или денситометрия. Това прави рутинната диагностика труднодостъпна.

Новото проучване обаче доказва, че простите антропометрични измервания са достатъчни:

Критерии за ранна диагностика:

Обиколка на талията:





Над 102 см за мъже



Над 88 см за жени

Индекс на скелетна мускулна маса:





Под 9.36 kg/m² за мъже



Под 6.73 kg/m² за жени

Мускулната маса може да се изчисли чрез установено уравнение, което отчита възраст, пол, тегло, раса и височина, без нужда от скъпа апаратура.

„Корелирайки данните от участниците в ELSA, открихме, че прости мерки като измерване на коремната обиколка и оценка на безмаслената маса могат за първи път да позволят ранен скрининг на тези хора", споделя проф. Александре.

Превенция и интервенции

Ранното откриване на саркопеничното затлъстяване отваря врата за превантивни мерки, които могат значително да подобрят качеството на живот при възрастни хора:

Препоръчителни интервенции:

Физически упражнения – комбинация от силови тренировки и аеробна активност

Хранителен мониторинг – достатъчен протеинов прием и балансирана диета

Редовен скрининг след 50-годишна възраст

Консултация с геронтолог или специалист по метаболитно здраве

Според изследователите, тези достъпни интервенции могат да прекъснат порочния кръг и да намалят риска от фрехкост, падания и други здравни усложнения, свързани със стареенето.

Ако сте над 50 години, говорете с вашия лекар за редовен скрининг на затлъстяването и мускулната маса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

