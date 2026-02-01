Докато медицината традиционно измерва риска за здравето чрез кръвно налягане, холестерол и телесно тегло, все повече научни данни показват, че мускулната маса е един от най-точните показатели за дълголетие.

Мащабен научен анализ, обхващащ данни от над 76 000 възрастни души, установява: хората със саркопения (прогресивна загуба на мускулна маса и функция) имат 79% по-висок риск от преждевременна смърт и 90% значително по-висок риск от понижаване на физическите функции в сравнение с тези със запазена мускулна маса.

Какво е саркопенията и защо е толкова опасна?

Саркопенията е възрастово свързан синдром, характеризиращ се с постепенна загуба на мускулна маса, сила и функция. За разлика от обикновената загуба на мускули с възрастта, саркопенията представлява патологично състояние, което значително влошава качеството на живот и увеличава риска от падания, фрактури, хоспитализация и смърт.

Според проучване, публикувано в PubMed и регистрирано в международната база данни PROSPERO, изследователи са анализирали 39 научни проучвания с участието на 76 151 възрастни хора, живеещи самостоятелно в общността. Резултатите са категорични и алармиращи.

Снимка: Canva

Ключови находки от мета-анализа

Драстично увеличен риск от смъртност

Анализът на 29 публикации показва, че хората със саркопения имат 1,79 пъти по-висок риск от смърт от всички причини в сравнение с тези без това състояние. Това означава, че приблизително всеки втори човек със саркопения е изложен на значително по-голяма опасност за здравето си в дългосрочен план.

90% по-голяма вероятност от функционални затруднения

Още по-тревожни са данните относно функционалния статус. Въз основа на 16 научни публикации, изследователите установяват, че саркопенията увеличава риска от функционална независимост с 90% (OR = 1.90). Това включва:

Физически ограничения и намалена подвижност – 91% по-висок риск (загуба на подвижност, невъзможност за самостоятелно обслужване, трудности при ходене).

Когнитивни и психологически проблеми – 103% по-висок риск (влошаване на паметта, депресия, социална изолация).

Резултатите са валидни при различни методи на измерване

Важно е да се подчертае, че данните са последователни при различни методи за оценка на мускулната маса – DXA сканиране (двуенергийна рентгенова абсорбциометрия), биоелектричен импедансен анализ (BIA) и компютърна томография (CT). Тази съгласуваност между методите повишава надеждността на направените изводи.

Мускулната маса като маркер за дълголетие

Проучването подчертава нещо изключително важно: мускулната маса не е просто въпрос на естетика или физическа форма, тя е фундаментален биомаркер за общото здраве и дългосрочна преживяемост при възрастните хора.

Снимка: Canva

Експертите обясняват, че мускулите играят ключова роля в:

Метаболитното здраве – регулират кръвната захар и чувствителността към инсулин.

Имунната функция – поддържат имунната система.

Хормоналния баланс – участват в производството на важни хормони.

Физическата независимост – осигуряват мобилност и самостоятелност.

Снимка: Freepik

Какви са препоръките на специалистите?

Въпреки че саркопенията е свързана с възрастта, тя не е неизбежна. Експертите от Световната здравна организация препоръчват:

Редовни силови тренировки – поне 2-3 пъти седмично;

Адекватен протеинов прием – 1.0-1.2 г протеин на килограм телесно тегло дневно;

Витамин D – поддържане на оптимални нива;

Ранно скрининг – оценка на мускулната маса и функция след 60-годишна възраст.

Мускулната маса заслужава своето място сред ключовите маркери за дълголетие, наред с кръвното налягане и холестерола.

Добрата новина е, че с ранна диагностика, подходяща физическа активност и правилно хранене можем значително да намалим риска и да запазим качеството на живот в напреднала възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.