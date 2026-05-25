Замисляли ли сте се кога за последно сте проверили кръвното си налягане? Ако отговорът е „не помня", не сте сами. Проблемът е, че хипертонията може да уврежда сърцето, мозъка и бъбреците ви, без да усетите нищо. Ето защо разпознаването на ранните симптоми е от ключово значение.

Какво е хипертония и защо е опасна?

Хипертонията представлява трайно повишено кръвно налягане в артериите. Според данни на Световната здравна организация, тя е един от водещите рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и инсулт в световен мащаб. Особено тревожно е, че в много случаи болестта протича без никакви симптоми, именно затова редовното измерване на кръвното налягане е единственият надежден начин за ранно откриване.

Снимка: Canva

5-те най-чести признака на високо кръвно налягане

Въпреки репутацията си на „безшумна" болест, при някои пациенти хипертонията се проявява с конкретни сигнали. Специалистите посочват следните:

Главоболие от високо кръвно. Упорито главоболие, особено след физическо усилие, е един от класическите сигнали. Не всяко главоболие е тревожен знак, но повтарящите се епизоди заслужават внимание. Задух при минимално усилие. Ако се задъхвате след кратка разходка или изкачване на стълби, това може да е индикатор за проблем с кръвното налягане и сърдечната функция. Тахикардия и замаяност. Учестеният сърдечен ритъм без видима причина, съчетан със замаяност при изправяне, са симптоми, при които е препоръчително да посетите лекар. Замъглено зрение. Трайно или периодично замъгляване на зрението може да е следствие от повишено налягане, което засяга кръвоносните съдове в очите. Ускорен пулс без причина Сърцебиене в покой е симптом, който никога не трябва да се пренебрегва.

Пациентите с хипертония могат да получат и кръвотечение от носа, гадене или изтръпване на крайниците. При тези симптоми незабавно се свържете с лекар.

Как се измерва кръвното налягане и какви са нормалните стойности?

Измерването на кръвното налягане се извършва с апарат за кръвно налягане, маншет, поставян около горната част на ръката. Резултатът се записва като две числа: систолното (горното) налягане, което показва силата, с която кръвта натиска стените на артериите при сърдечен удар, и диастолното (долното) налягане, което отразява налягането в момента на покой между ударите.

Снимка: iStock

Според класификацията на Американската сърдечна асоциация (AHA), нормални стойности се считат тези под 120/80 mmHg. Когато горното число е между 120 и 129 при долно под 80, говорим за повишено налягане, сигнал за внимание, но още не хипертония. Хипертония от първа степен се диагностицира при стойности между 130–139/80–89 mmHg, а хипертония от втора степен, при 140/90 mmHg и над тях.

Особено сериозна е т.нар. хипертонична криза, при която стойностите надхвърлят 180/120 mmHg. При тези показатели, особено ако са съпроводени с болка в гърдите, затруднено говорене или слабост, се налага незабавна спешна медицинска помощ.

Симптоми на хипертонична криза, кога да се обадите на 112?

Хипертоничната криза е животозастрашаващо състояние. Според препоръките на Американската сърдечна асоциация (AHA), при наличие на болка в гърдите, задух, изтръпване, промяна на зрението или затруднено говорене при стойности над 180/120 mmHg, незабавно се обадете на спешна помощ.

Лечение и профилактика на сърдечно-съдови заболявания

Добрата новина е, че хипертонията може да бъде овладяна. Лечението включва:

Промени в начина на живот:

Редовна физическа активност

Диета с ниско съдържание на сол

Отказ от тютюнопушене и ограничаване на алкохола

Управление на стреса чрез медитация или консултация с психолог

Снимка: Canva

Медикаментозно лечение: Лекарят може да предпише бета-блокери, диуретици или алфа-блокери, изборът зависи от индивидуалния профил на пациента и се прави единствено от квалифициран специалист.

Хипертонията е широко разпространена, но и предотвратима. Редовното измерване на кръвното налягане е единственият начин да сте сигурни в здравето на сърцето си. Ако разпознавате някой от описаните симптоми, не отлагайте посещението при личния си лекар. Ранното диагностициране и навременното лечение могат да спасят живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници