Ново иновативно хапче за кръвно налягане показва обещаващи резултати при пациенти с резистентна хипертония, които не отговарят на традиционните лекарства.

Според мащабно международно клинично проучване, публикувано в авторитетното списание New England Journal of Medicine, новото лечение понижава кръвното налягане с близо 10 mmHg, намаление, което може значително да редуцира риска от инфаркт и инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания.

Глобална криза с неконтролирана хипертония

Високото кръвно налягане засяга около 1,3 млрд. души по света. При почти половината от тях състоянието остава неконтролирано или не реагира добре на лечение, което драстично увеличава риска от тежки сърдечно-съдови заболявания и преждевременна смърт. Само във Великобритания около 14 млн. души живеят с хипертония.

Според проучване, публикувано от Blood Pressure UK, в миналото високите нива на хипертония се наблюдаваха главно в западните страни. Днес обаче повече от половината от всички хора с хипертония живеят в Азия, включително 226 млн. в Китай и 199 млн. в Индия.

Как работи новото лечение

Новото хапче действа чрез блокиране на алдостерона, хормон, който регулира нивата на сол и вода в организма. При някои хора тялото произвежда прекалено много алдостерон, което води до задържане на сол и вода в организма, повишаване на кръвното налягане и затруднен контрол върху него.

Проф. Брайън Уилямс от UCL Institute of Cardiovascular Science, главен изследовател на проучването, обяснява: „Хормон алдостерон играе важна роля в причиняването на трудно контролируемо кръвно налягане при милиони пациенти."

Новият подход при лечението е, че то блокира производството на алдостерон директно, вместо просто да потиска неговите ефекти.

Мащабно клинично проучване

Международното клинично проучване, включва близо 800 пациенти от 214 клиники по света. Резултатите са представени на Конгреса на Европейското дружество по кардиология (ESC) през 2026 г. в Мадрид.

Ключови резултати:

След 12 седмици приемане на новото лекарство (1 mg или 2 mg дневно в таблетка), пациентите отчитат средно понижаване на кръвното налягане с 9-10 mmHg повече спрямо тези, приемащи плацебо

Около 40% от пациентите , приемащи активното вещество, достигат здравословни нива на кръвно налягане, в сравнение с по-малко от 20% в плацебо групата

Намалението се запазва до 32 седмици без неочаквани странични ефекти

Значение за ефективно лечение на хипертония

„Постигането на намаление от близо 10 mmHg при резистентна хипертония е вълнуващо, тъй като това ниво на редукция е свързано със съществено по-нисък риск от инфаркт и инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания," коментира професор Уилямс.

Той добавя, че около половината от хората, лекувани за хипертония, не успяват да я контролират, консервативна оценка, особено предвид новите норми за кръвно налягане (130/80) mmHg, въведени от насоките на ESC през 2024 г. Преди това целевото ниво е 140/90 mmHg.

Надежда за милиони с неконтролирана хипертония

Новото лечение за високо кръвно налягане може потенциално да помогне на до половин милиард души глобално, особено при прилагането на новите целеви нива за оптимален контрол.

„Тези открития представляват важен напредък в лечението и в нашето разбиране на причините за трудно контролируемо кръвно налягане," подчертава професор Уилямс. „Резултатите предлагат надежда за по-ефективно лечение в бъдеще."

Откритието на това лечение маркира значим пробив в борбата с резистентната хипертония. Чрез директно блокиране на алдостерона и адресиране на основна причина за високо кръвно налягане, това иновативно хапче за кръвно предлага нова възможност за милиони пациенти, при които традиционните методи не постигат резултати.

Продължаващите изследвания ще определят точната роля на това лечение в клиничната практика и неговия потенциал да намали глобалната тежест от сърдечносъдови заболявания и да подобри здравето на бъбреците при милиони хора по света.

