Хипертонията остава едно от най-разпространените хронични състояния в света и водещ рисков фактор за инфаркт и инсулт. Наред с медикаментозното лечение, специалистите все по-често подчертават значението на храненето за контрола на кръвното налягане.

Според редица научни изследвания определени ядки могат да бъдат ценен съюзник в тази стратегия, тъй като съдържат комбинация от полезни мазнини, фибри, минерали и антиоксиданти. Експертите от Health.com посочват четири вида ядки, които се открояват със състав, подпомагащ поддържането на по-здравословни стойности на кръвното налягане.

1. Бадеми: Магнезий и витамин E за по-ниско кръвно

Бадемите са отличен растителен източник на фибри и протеини, а именно тези два нутриента са свързани с по-нисък риск от хипертония, показват проучвания. Освен тях, бадемите съдържат два ключови микронутриенти:

Магнезий: Само 28 г бадеми осигуряват 76,5 мг магнезий, което е между 18% и 25% от препоръчителния дневен прием. Диети, богати на магнезий, са свързани с по-нисък риск от хипертония, макар изследванията да изискват допълнително потвърждение.

Витамин E: 28 г бадеми (една малка шепа) съдържа приблизително 7,26 мг витамин E, което е около 50% от препоръчителния дневен прием за възрастни. Действа като антиоксидант и може да ограничи свободните радикали, участващи в развитието на сърдечни заболявания.

Според проучвания, разглеждащи връзката между консумацията на бадеми и хипертонията, резултатите са обещаващи особено по отношение на понижаване на диастоличното налягане (долното число в измерването).

2. Орехи: Богати на омега-3 за сърдечно здраве

Орехите се открояват с изключително високо съдържание на полиненаситени мазнини. Само 28 г (14 половинки орех) съдържат 13,4 г полиненаситени мазнини, включително омега-3 и омега-6 мастни киселини, които подпомагат здравето на сърдечно-съдовата система.

Омега-3: Помагат за понижаване на нивата на триглицеридите в кръвта и намаляват риска от аритмия.

Омега-6: Подпомагат контрола на кръвната захар. И двете мастни киселини могат да допринесат за по-ниско кръвно налягане.

Изследванията показват смесени, но като цяло положителни резултати. Редица от тях установяват връзка между по-честата консумация на орехи и по-добър контрол на систоличното налягане (горното число). Включването им в диетата при високо кръвно изглежда обосновано.

3. Шам-фъстъци: Антиоксиданти и калий в малка черупка

Шам-фъстъците са малки по размер, но впечатляващи по хранителен профил. Съдържат протеини, фибри и здравословни мазнини, а към тях се добавят:

Антиоксиданти: Бета-каротин, лутеин, зеаксантин и витамин C помагат за намаляване на оксидативния стрес в организма, който може да повлияе на кръвното налягане.

Калий: Само 28 г (около 49 шам-фъстъка) осигуряват до 11% от препоръчителния дневен прием на калий за жени. Калият отпуска кръвоносните съдове и помага за изхвърлянето на излишния натрий, два важни механизма за понижаване на налягането.

Публикуван в списание Nutrients (2022 г.) преглед на данните сочи, че редовната консумация на шам-фъстъци може да намали систоличното налягане, макар резултатите да изискват потвърждение с допълнителни изследвания.

4. Бразилски орехи: Суперизточник на селен

Бразилските орехи са едни от най-едрите ядки и са изключително богати на хранителни вещества. Само 6 броя съдържат 2,1 г фибри, 4 г протеин и 6,9 г полиненаситени мазнини.

Но истинският им коз е селенът. Само един бразилски орех съдържа между 68 и 91 мкг селен, което е близо до препоръчителния дневен прием. Проучване от 2024 г., публикувано в специализирана медицинска литература, установява връзка между по-висок прием на селен и по-нисък риск от хипертония.

Важно: Не консумирайте повече от 3-4 бразилски ореха на ден, тъй като прекомерният прием на селен (над 400 мкг дневно) може да е вреден.

Как лесно да включите ядките в ежедневната си диета при високо кръвно

Всички ядки са добър източник на фибри и протеин и могат лесно да се впишат в здравословния живот при високо кръвно. Ето няколко практични идеи:

Направете домашна смес от ядки, семена и стафиди за лесна закуска или следобеден снакс.

Добавете орехи и банан към овесената си каша сутринта.

Поръсете шам-фъстъци върху пресни плодове или кисело мляко.

Добавете нарязани бадеми към зелен фасул или аспержи.

Включете орехи в салата от спанак за хрупкава и питателна комбинация.

Бадеми, орехи, шам-фъстъци и бразилски орехи предлагат различни, но взаимодопълващи се ползи за сърдечно-съдовото здраве. Включването им в ежедневната диета е лесна и вкусна стъпка към сваляне на високо кръвно без лекарства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

