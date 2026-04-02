Естетичната гинекология вече не е просто модерен термин – тя се превръща в ключов елемент от грижата за женското здраве и самочувствие. Все повече жени осъзнават, че интимното здраве обхваща не само физиологичните функции, но и естетиката, психологическото благополучие и качеството на живот.

Темата коментираме заедно с д-р Явор Лозанов. Той е специалист с над 25-годишна практика в областта на акушерството и гинекологията.

Каква е мисията на регенеративната медицина и естетичната гинекология?

Регенеративната медицина е сравнително нов клон на науката. „Естетичната гинекология и естетичната медицина са отдавна открити в света. При нас малко по-късно настъпва този процес“, обяснява д-р Лозанов.

По думите на експерта естетичното здраве представлява надграждане върху гинекологичното здраве. „За да бъде една жена здрава гинекологично, тя трябва да бъде профилактирана, евентуално лекувана и най-последното надграждане – това е естетичната част от гинекологията, която се грижи не само за физиологичното, но и за психичното здраве на една пациентка“, коментира в „Подкаст за здраве“ акушер-гинекологът д-р Явор Лозанов.

Снимка: bTV Media Group

„Тук се преплитат вече и сексуалността и половия живот на жените, който е свързан с естетиката в гинекологията и с естетиката въобще“, допълва специалистът.

Защо е необходима естетичната гинекология?

Възрастта не е основен фактор за нуждата от естетична гинекология. „Всяка жена, във всеки един момент от своя живот може да има нужда от регенеративна медицина“, обяснява д-р Лозанов. Това подчертава, че процедурите в тази област не са предназначени само за по-възрастни пациентки, а могат да бъдат приложени при жени на всяка възраст, които търсят подобрение на интимното здраве и естетика.

Най-често жените се обръщат към специалист, когато усетят, че различни фактори – като бременност, раждане, хормонални промени, физическа активност или естествено стареене – водят до промени в структурата и външния вид на интимната зона.

„Не е задължително жената да бъде в климактерична или сенилна възраст, за да се обърне към естетичен гинеколог. Тя може да не харесва нещо в интимната си област“, коментира специалистът. Това подчертава, че естетичната гинекология обхваща и психологическото благосъстояние на пациентките – дискомфортът, свързан с външния вид или функционалността на интимната зона, може да повлияе сериозно на самочувствието и качеството на живота.

„Има жени, които са имали тежки оперативни раждания“, казва д-р Явор Лозанов. При тях често се наблюдават по-големи разкъсвания и травми в интимната област, които не се възстановяват напълно по естетичен начин. Естетичната гинекология предлага възможности за регенерация на тъканите, подобряване на еластичността, тонуса и външния вид на зоната, както и за намаляване на чувството на дискомфорт при интимни контакти.

Каква е ролята на лизозомите в естетичната гинекология?

„Това са везикули, които се отделят от всяка една клетка в човешкото тяло, включително от стволовите клетки“, обяснява акушер-гинекологът. Тези везикули свързват клетките в своеобразна „мрежа“, по която се транспортира РНК. Така те участват в процеса на пренос на информация за регенерация на клетките. Лизозомите играят ключова роля за поддържане на клетъчната функция, стимулиране на обновяването на тъканите и подпомагане на естествените механизми за възстановяване на организма.

Снимка: bTV Media Group

В контекста на естетичната гинекология, това означава, че чрез правилното им приложение могат да се подпомогнат процесите на регенерация и подобряване на здравето на вагиналната и вулварната тъкан. Лизозомите спомагат за стимулиране на производството на колаген и еластин, което подобрява тонуса, еластичността и цялостната структура на тъканите.

Тъй като количеството на лизозомите в организма не е достатъчно голямо, медицината е открила начин да ги изолира и концентрира с цел да бъдат приложени в областта, където са необходими. Това позволява по-прецизна и ефективна терапия, насочена към специфични проблемни зони, като се намалява рискът от странични ефекти и се увеличава резултатът от процедурите.

Използването на лизозоми в естетичната гинекология представлява новаторски подход, който съчетава регенеративната медицина и персонализираната терапия. Чрез тях се постига не само подобрение на естетичния вид, но и повишаване на здравословното състояние на интимната зона, което води до по-добро качество на живот и самочувствие при пациентките.

Цялото интервю с д-р Явор Лозанов пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.