На 17 май се отбелязва Международния ден на хипертонията, повод да си припомним, че високото кръвно налягане остава „тихият убиец" на милиони хора.

Според данни на Евростат, сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз, а България заема изключително тревожно място в негативната класация, със стандартизирана смъртност 6.3 пъти по-висока от тази във Франция.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в ЕС

Според статистиката на Евростат за 2022 г., 1.68 млн. души в Европейския съюз са починали от болести на кръвообращението, това представлява 32.7% от всички смъртни случаи. За сравнение, ракът, който е втората най-честа причина за смърт, е отговорен за 22.3% от смъртните случаи в общността.

Сърдечно-съдовите заболявания обхващат широк спектър медицински състояния, които засягат сърцето и кръвоносните съдове. В повечето случаи те са следствие от атеросклероза, натрупване на плаки от холестерол и мастни вещества по вътрешните стени на артериите.

Най-разпространените заболявания от тази група включват:

Исхемична болест на сърцето (включително инфаркт на миокарда)

Цереброваскуларни заболявания (инсулт)

Хипертонична болест (високо кръвно налягане)

Други форми на сърдечни заболявания

Заболявания на артериите и вените

България с най-висока смъртност в ЕС

Данните на Евростат показват, че в България, Румъния, Литва и Латвия сърдечно-съдовите заболявания са причина за над половината от всички смъртни случаи през 2022 г. По другия край на спектъра са Дания (20.5%), Франция, Нидерландия, Белгия и Кипър, където делът е под една четвърт.

Стандартизираната смъртност в ЕС за болести на кръвообращението през 2022 г. е 336.4 смъртни случая на 100 000 души. В България обаче този показател е 6.3 пъти по-висок от този във Франция, страната с най-ниска смъртност от тези заболявания.

Още по-смущаваща е статистиката за цереброваскуларните заболявания (инсулт):

България има най-високата стандартизирана смъртност от инсулт в ЕС

Следват Латвия, Румъния и Литва

Стандартизираната смъртност в България е 7.7 пъти по-висока от тази във Франция

Разлики между мъже и жени

Стандартизираната смъртност от сърдечно-съдови заболявания е системно по-висока при мъжете в сравнение с жените във всички страни от ЕС. На общоевропейско ниво смъртността при мъжете е 1.4 пъти по-висока от тази при жените.

България и Латвия отбелязват най-големите различия между половете, с над 400 смъртни случая разлика на 100 000 души. В България тази разлика достига 449 смъртни случая на 100 000 души.

При исхемичната болест на сърцето разликата е още по-изразена, стандартизираната смъртност при мъжете в ЕС е 1.9 пъти по-висока от тази при жените.

Сърдечно-съдови процедури в Европа

Байпас операции в Европа

Според данните на Евростат, през 2023 г. в ЕС са извършени около 140 100 байпас операции (коронарен артериален байпас), с около 17 000 по-малко в сравнение с 2018 г. Намалението в относителни стойности (на 100 000 души) се наблюдава в почти всички държави членки.

Държави с най-висока честота на байпас операциите:

Кипър – 68.8 на 100 000 души

Хърватия – 63.9 на 100 000 души

Белгия – 55.5 на 100 000 души

Литва – 51.9 на 100 000 души

Германия – 45.7 на 100 000 души (но с най-голям абсолютен брой – над 38 000 операции)

Коронарна ангиопластика

Транслуминалната коронарна ангиопластика е по-често прилагана нехирургична процедура за лечение на стеснени коронарни артерии. През 2023 г. в ЕС са извършени около 1.11 млн. такива процедури, с над 51 600 повече от 2018 г.

Интересно е, че България отбелязва един от най-големите ръстове в Европа – с 184.6 процедури повече на 100 000 души между 2018 и 2023 г. Това вероятно отразява разширения достъп до съвременно интервенционално кардиологично лечение в страната.

Държави с най-висока честота на ангиопластиката:

Хърватия – 545.0 на 100 000 души

България – 432.0 на 100 000 души

Германия – 392.1 на 100 000 души

Рискови фактори за инфаркт и инсулт

Според Световната сърдечна федерация (World Heart Federation), повечето сърдечно-съдови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез контрол върху модифицируемите рискови фактори:

Хипертония (високо кръвно налягане) – основният фокус на 17 май

Захарен диабет

Затлъстяване

Висок холестерол (хиперхолестеролемия)

Тютюнопушене и употреба на тютюневи изделия

Хроничен стрес

Нарушения на съня

Заседнал начин на живот

Вредна употреба на алкохол

Нездравословно хранене

Експертите от Европейската комисия включват сърдечно-съдовите заболявания като една от петте основни области в инициативата „Healthier Together – EU Non-Communicable Diseases", стартирала през декември 2021 г.

Какво се прави на европейско ниво?

Промените в броя на смъртните случаи от болести на кръвообращението се дължат на различни фактори:

Превантивни мерки – като намаляване на тютюнопушенето в популацията

Подобрен скрининг за рискови фактори (кръвно налягане, холестерол, глюкоза)

Развитие на лечението – нови хирургични процедури и медикаменти

Промени в начина на живот – по-добро хранене, физическа активност

Въпреки положителните тенденции в много държави от ЕС, кардиологичното здраве в България остава приоритет за националната здравна система, предвид високата смъртност и значителния брой засегнати хора.

Международният ден на хипертонията е повод да си припомним, че сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт не само в България, но и в целия Европейски съюз.

Контролирането на кръвното налягане, балансираното хранене, физическата активност и редовните прегледи при кардиолог са стъпки, които всеки от нас може да предприеме за по-добро кардиологично здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

