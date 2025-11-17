Възрастта, фамилната генетика и полът правят почти невъзможно възрастните хора да избегнат хроничните заболявания. Според проучване, публикувано през 2025 г., 93% от възрастните на 65 и повече години имат поне едно хронично заболяване, докато 79% имат две или повече.

Затлъстяването, например, засяга около 30% от възрастните на 65 и повече години, и може да увеличи риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и някои видове рак.

Ето 10-те най-често срещани хронични заболявания сред възрастните на 65+ години, какво може да предприемете, за да ги предотвратите или да контролирате някои от тях.

Астма

Приблизително 9% от възрастните над 65 години имат астма, която причинява подуване и стягане на дихателните пътища в белите дробове. Чести симптоми са задух, кашлица, стягане в гърдите, хрипове и затруднено физическо натоварване.

Снимка: Pexels

Сред по-възрастните хора е често срещано астмата да остане недиагностицирана, тъй като симптомите могат да бъдат сбъркани с други проблеми, като сърдечни проблеми или ХОББ. Съветите за възрастни хора с астма включват:

Спрете тютюнопушенето или вейпинга

Получете подходящи ваксини

Избягвайте известните причинители на астма

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Около 12% от възрастните над 65 години имат хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), която включва две основни състояния: емфизем и хроничен бронхит. ХОББ затруднява дишането и причинява задух, кашлица и стягане в гърдите. Най-добрият начин да предотвратите ХОББ или да забавите прогресията й е:

Да се откажете или да избягвате тютюнопушенето.

Опитайте се също така да избягвате пасивното пушене, химическите изпарения и праха, които могат да раздразнят белите дробове.

Ако вече имате ХОББ, завършете лечението, предписано от вашия лекар, направете ваксини срещу грип и пневмония, както е препоръчано, и продължете да останете активни.

Депресия

15% от възрастните хора страдат от депресия – лечимо медицинско състояние, което не е нормална част от стареенето. Депресията причинява постоянни чувства на тъга, песимизъм, безнадеждност, умора, затруднено вземане на решения, промени в апетита, загуба на интерес към дейности и други.

Стъпките, които можете да предприемете, за да си помогнете с депресията, включват:

Управлявайте нивата на стрес – Свържете се със семейството и приятелите си по време на трудни периоди и помислете за редовна медитация.

Хранете се здравословно – Храната, която приемате в тялото си, може да повлияе на настроението ви, затова се съсредоточете върху храни, които са богати на хранителни вещества и насърчават освобождаването на ендорфини и химикалите, които „се чувстват добре“, и ограничете консумацията на неща като алкохол, кофеин, изкуствени подсладители и силно преработени храни.

Бъдете активни – Упражненията имат редица физически и психологически ползи, включително подобряване на настроението чрез освобождаването на ендорфини и други мозъчни химикали, които „се чувстват добре“, повишаване на самочувствието и самооценката чрез постигане на цели и подобряване на физическия ви вид, както и повишена социализация чрез взаимодействия във фитнес зали и групови занимания.

Говорете с лекар – Ако сте изпитали някой от предупредителните признаци на депресия, говорете с Вашия лекар и попитайте за възможностите за лечение. Антидепресантите или психотерапията може да са подходящи за Вас.

Сърдечни заболявания

Около 16% от възрастните хора имат сърдечно заболяване – състояние, което възниква, когато сърцето не може нормално да снабдява с кръв и кислород всички органи в тялото. Сърцето може да се увеличи, да развие повече мускулна маса или да изпомпва по-бързо, за да отговори на нуждите на тялото, което води до чувство на умора, замаяност, гадене, объркване или липса на апетит.

Стъпки, които можете да предприемете:

Избягвайте наситени и транс мазнини и ограничете приема на захар и сол

Спете седем до осем часа всяка нощ

Поддържайте нивата си на стрес под контрол

Правете редовни кардио упражнения

Въздържайте се от тютюнопушене

Рак

Ракът за съжаление засяга 20% от възрастните хора. Рутинните скринингови прегледи са важни за откриване на рака в по-ранните му, по-лечими стадии. Вашият лекар може да ви даде препоръки какви скринингови прегледи са подходящи за Вас.

Съветите за превенция на рака включват:

Носете слънцезащитен крем

Избягвайте тютюнопушенето

Ограничете алкохола

Поддържайте здравословно тегло

Правете редовни упражнения

Диабет

24% от възрастните хора имат диабет – заболяване, което се появява, когато тялото ви е резистентно към инсулин или не произвежда достатъчно инсулин. Инсулинът е това, което тялото ви използва, за да получи енергия от храната и да я разпредели до клетките ви.

Снимка: Canva

Когато това не се случи, получавате висока кръвна захар, което може да доведе до усложнения като бъбречни заболявания, сърдечни заболявания или слепота. Шансовете за развитие на диабет се увеличават след 45-годишна възраст.

Част от най-важните стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите развитието на диабет или да управлявате това състояние, са свързани с начина на хранене – стремете се към колкото е възможно по-здравословно такова и ограничете употребата на алкохол. Ако сте диагностицирани с предиабет, препоръките са за 5-7% безопасно и здравословно сваляне на теглото.

Затлъстяване

Около 30% от възрастните на 65 и повече години живеят със затлъстяване, хронично заболяване, свързано с повече от 200 хронични състояния. Затлъстяването води след себе си серия от заболявания, сред които сърдечно-съдови (високо кръвно, висок холестерол, атеросклероза); метаболитни (диабет тип 2); някои видове рак, сънна апнея, проблеми с опорно двигателния апарат и други.

Артрит

Около 51% от възрастните хора живеят с артрит – възпаление на ставите, което причинява болка и скованост и е по-често срещано при жените. Стъпки, които можете да предприемете, за да забавите началото на артрита или да управлявате симптомите:

Упражнявайте се поне пет пъти седмично, по 30 минути всеки път, за да подобрите функцията и да намалите болката.

Поддържайте препоръчителното тегло за вашия ръст – загубата на един килограм може да премахне четири килограма натиск върху коленете ви.

Уверете се, че гърбът, краката и ръцете ви винаги са поддържани.

Вземете предпазни мерки, за да избегнете наранявания на ставите.

Не пушете.

Снимка: Canva

Висок холестерол

Над 51% от възрастните хора имат висок холестерол – състояние, което възниква, когато тялото ви има излишък от лоши мазнини (или липиди), което води до запушване на артериите, което може да доведе до сърдечни заболявания. Може да опитате да предотвратите или контролирате високия холестерол, като:

Се въздържате от тютюнопушене и прекомерна консумация на алкохол

Бъдете активни всеки ден

Контролирате теглото си

Минимизирате наситените мазнини и трансмазнините в диетата си

Високо кръвно налягане

Около 61% от възрастните хора имат хипертония. Опасността от хипертонията е не само, че можете да я имате години наред и да не знаете, но може да причини и други сериозни здравословни проблеми, като инсулт и инфаркт.

Затова един от съветите, за да опитате да предотвратите или понижите високото кръвно налягане, е здравословното тегло и консумацията на сол и алкохол. Физическата активност е не по-малко важна, както и редовната проверка на кръвното налягане – колкото по-бързо откриете прехипертония, толкова по-вероятно е да предотвратите високо кръвно налягане

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.