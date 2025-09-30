Затлъстяването вече не е просто здравословен проблем на отделния индивид, а се превръща в обществена криза със сериозни медицински, социални и икономически последици за обществото

Според новопредставения доклад „(не?)Победимите пандемии – затлъстяването" на „Коалиция затлъстяване", икономическата тежест от това състояние достига 9,4% от БВП на България, или около 9,2 млрд. евро за 2024 година.

Тревожна статистика и здравни последствия

България заема челна позиция в Европа по разпространение на затлъстяването и в топ 5 при децата и на шесто място при възрастните, показват данните от доклада.

Снимка: Canva

„Затлъстяването вече не е индивидуален проблем, а обществено предизвикателство със сериозни медицински, социални и икономически измерения. Настъпи моментът тази тема да влезе трайно в дневния ред на институциите и обществото“, заяви Гергана Паси, председател на „Коалиция затлъстяване".

Водещи медицински експерти очертават сериозните здравни рискове, свързани със затлъстяването. Чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, ръководител на Катедра по ендокринология в Медицински университет София, подчерта, че затлъстяването е хронично заболяване, което е свързано с над 200 други заболявания, от захарен диабет тип 2 и сърдечносъдови болести до рак и психични разстройства.

Основните причини

Според проф. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, нездравословният начин на живот, като неправилното хранене и липсата на движение, остават основен фактор за епидемията от затлъстяване. Тя посочи, че решението е в образованието, семейните навици и обществената среда.

Сърдечносъдови и други рискове

Проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към УМБАЛ „Александровска" и председател на Научното дружество по кардиология, предупреди, че затлъстяването е пряко свързано с висок риск от инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност, водещи причини за смъртност в България.

Снимка: Canva

Проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология, допълни, че заболяването е свързано с редица гастроентерологични проблеми, като чернодробна стеатоза, рефлукс и дори повишен риск от рак.

Лечение и икономически ефект

Относно терапевтичните възможности, чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет в Медицински университет София, подчерта важността на съвременната фармакотерапия и метаболитната хирургия, но отбеляза необходимостта те да се прилагат под медицински контрол, с индивидуална оценка на риска и задължително подпомагане на промените в начина на живот.

Икономическата тежест от затлъстяването достига почти 9,4% от БВП, милиарди левове загуби от здравни разходи, отсъствия от работа и понижена продуктивност, изтъкна Аркади Шарков, член на УС на „Коалиция затлъстяване".

Призив за национална програма

Авторите на доклада отправят призив за разработване на Национална програма за борба със затлъстяването. Предложените мерки включват:

Снимка: Canva

Приоритизиране на превенцията, особено сред децата.

Разработване на ефективни стратегии за здравословно хранене и физическа активност.

Укрепване на здравната система за осигуряване на достъп до здравна грижа и лечение.

Насърчаване на здравното равенство.

Сътрудничество между държавата, медицинските специалисти, гражданския и частния сектори.

Експертите са единодушни, че само чрез комплексен и координиран подход може да се справи с тази скрита пандемия, която засяга все повече българчета и има дълбоки последствия за обществото.

