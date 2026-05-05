Средностатистическият човек консумира около 50% повече сол, отколкото се препоръчва, еквивалент на около 1½ чаена лъжичка дневно. Но докато за едни това означава растящи стойности на кръвното, други остават напълно незасегнати. Защо? Връзката между солта и кръвно налягане е по-сложна, отколкото изглежда, а отговорът се крие във вашата генетика.

Дневна норма сол, колко е безопасно според европейските експерти

Според официалните данни на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Световната здравна организация за Европа, прекомерният прием на сол е основен двигател на хипертонията сред европейското население. 

Докато препоръчителният дневен лимит за здрави възрастни е до 5 грама сол (около една чаена лъжичка), средната консумация в повечето европейски държави варира между 8 и 12 грама. Натрият в тези количества предизвиква задържане на течности и повишено съдово съпротивление, което пряко увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. 

Намаляването на дневния прием дори с 1.5 - 2 грама може значително да понижи кръвното налягане и да редуцира риска от инсулт и инфаркт, което е и основен приоритет в стратегиите за обществено здраве на ЕС. 

Как натрият повишава кръвното налягане

Когато тялото получи прекомерно количество натрий, то задържа допълнителни течности, за да го разреди. Това увеличава обема на кръвта в съдовете, повишава натиска върху артериалните стени и кара сърцето да работи по-усилено, класически механизъм на хипертонията.

Високият прием на натрий на практика обезсилва ефекта на два класа лекарства:

  • Диуретици – помагат за извеждане на излишната течност и натрий
  • Вазодилататори – отпускат стените на кръвоносните съдове

Когато диетата е богата на сол, тялото отново задържа течности и пълни „отпуснатите" артерии, връщайки ви в изходна позиция.

Чувствителност към сол, трите типа реакция

Според изследвания на Harvard Medical School, хората се делят на три групи по отношение на индивидуалната реакция към сол:

  • Чувствителникъм сол, около ⅓ от здравите хора и 60% от хората с високо кръвно налягане. При преминаване от нисконатриева към богата на сол диета, кръвното им се покачва с 5 точки или повече.
  • Обратна чувствителност към сол, приблизително 1 от 10 души. При тях кръвното се повишава, когато консумират по-малко сол.
  • Междинна група, повечето хора попадат някъде между двете крайности.

Генетиката зад чувствителността към солта

Към момента са идентифицирани 18 генетични варианти, свързани с чувствителност  към сол. Според проучване, публикувано в списание Hypertension през февруари 2024 г., вариант, кодиращ протеина стриатин, влияе върху кръвното налягане по различен начин при двата пола:

  • При мъжете стриатиновият вариант нарушава бъбречното кръвообращение.
  • При жените същият вариант води до неподходящо повишаване на хормона алдостерон, който регулира водата, натрия и калия.

Бъдещето на лечението на хипертонията

Тези открития имат сериозни последици за терапията. Според д-р Гордън Уилямс, ендокринолог и професор в Harvard Medical School, мъжете с този вариант реагират по-добре на инхибитори на ACE и ангиотензин-рецепторни блокери, докато жените имат по-голяма полза от минералкортикоид-рецепторни антагонисти, лекарства, насочени към алдостерона.

Експертите подчертават, че подаването на „грешното" лекарство може дори да навреди. Това е една от причините, поради които намирането на ефективна терапия за високо кръвно налягане често е въпрос на проба и грешка.

В бъдеще прецизната медицина, вече използвана при определени видове рак и редки заболявания, може да позволи обикновен кръвен тест да определи кое лекарство и колко сол са оптимални точно за вас.

Връзката между солта и кръвно налягане не е универсална, а дълбоко индивидуална и зависи от генетичния ви профил. Докато прекомерната консумация на сол остава доказан рисков фактор за сърдечно-съдово здраве, реакцията към натрия варира значително. 

Нисконатриевата диета е препоръчителна за повечето пациенти с хиперония, но идеалното количество и подходящата терапия трябва да се определят с лекуващия лекар. Бъдещето на лечението на хипертонията най-вероятно ще премине през генетично тестване и индивидуализиран подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

 

  1. Сол и кръвно налягане: сложна връзка.  Harvard Health Publishing, Harvard Medical School

  2. Сърдечно-съдови лекарства.Американска кардиологична асоциацияю

  3. EFSA (Европейски орган за безопасност на храните). Научно становище относно референтните стойности за прием на натрий 

  4. СЗО Регионален офис за Европа. Ускоряване на намаляването на солта в Европа