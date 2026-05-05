Средностатистическият човек консумира около 50% повече сол, отколкото се препоръчва, еквивалент на около 1½ чаена лъжичка дневно. Но докато за едни това означава растящи стойности на кръвното, други остават напълно незасегнати. Защо? Връзката между солта и кръвно налягане е по-сложна, отколкото изглежда, а отговорът се крие във вашата генетика.

Дневна норма сол, колко е безопасно според европейските експерти

Според официалните данни на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Световната здравна организация за Европа, прекомерният прием на сол е основен двигател на хипертонията сред европейското население.

Снимка: Canva



Докато препоръчителният дневен лимит за здрави възрастни е до 5 грама сол (около една чаена лъжичка), средната консумация в повечето европейски държави варира между 8 и 12 грама. Натрият в тези количества предизвиква задържане на течности и повишено съдово съпротивление, което пряко увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания.

Намаляването на дневния прием дори с 1.5 - 2 грама може значително да понижи кръвното налягане и да редуцира риска от инсулт и инфаркт, което е и основен приоритет в стратегиите за обществено здраве на ЕС.

Как натрият повишава кръвното налягане

Когато тялото получи прекомерно количество натрий, то задържа допълнителни течности, за да го разреди. Това увеличава обема на кръвта в съдовете, повишава натиска върху артериалните стени и кара сърцето да работи по-усилено, класически механизъм на хипертонията.

Високият прием на натрий на практика обезсилва ефекта на два класа лекарства:

Диуретици – помагат за извеждане на излишната течност и натрий

Вазодилататори – отпускат стените на кръвоносните съдове

Когато диетата е богата на сол, тялото отново задържа течности и пълни „отпуснатите" артерии, връщайки ви в изходна позиция.

Снимка: iStock

Чувствителност към сол, трите типа реакция

Според изследвания на Harvard Medical School, хората се делят на три групи по отношение на индивидуалната реакция към сол:

Чувствителникъм сол, около ⅓ от здравите хора и 60% от хората с високо кръвно налягане . При преминаване от нисконатриева към богата на сол диета, кръвното им се покачва с 5 точки или повече.

Обратна чувствителност към сол, приблизително 1 от 10 души. При тях кръвното се повишава, когато консумират по-малко сол .

Междинна група , повечето хора попадат някъде между двете крайности.

Генетиката зад чувствителността към солта

Към момента са идентифицирани 18 генетични варианти, свързани с чувствителност към сол. Според проучване, публикувано в списание Hypertension през февруари 2024 г., вариант, кодиращ протеина стриатин, влияе върху кръвното налягане по различен начин при двата пола:

При мъжете стриатиновият вариант нарушава бъбречното кръвообращение .

При жените същият вариант води до неподходящо повишаване на хормона алдостерон , който регулира водата, натрия и калия.

Бъдещето на лечението на хипертонията

Тези открития имат сериозни последици за терапията. Според д-р Гордън Уилямс, ендокринолог и професор в Harvard Medical School, мъжете с този вариант реагират по-добре на инхибитори на ACE и ангиотензин-рецепторни блокери, докато жените имат по-голяма полза от минералкортикоид-рецепторни антагонисти, лекарства, насочени към алдостерона.

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че подаването на „грешното" лекарство може дори да навреди. Това е една от причините, поради които намирането на ефективна терапия за високо кръвно налягане често е въпрос на проба и грешка.

В бъдеще прецизната медицина, вече използвана при определени видове рак и редки заболявания, може да позволи обикновен кръвен тест да определи кое лекарство и колко сол са оптимални точно за вас.

Връзката между солта и кръвно налягане не е универсална, а дълбоко индивидуална и зависи от генетичния ви профил. Докато прекомерната консумация на сол остава доказан рисков фактор за сърдечно-съдово здраве, реакцията към натрия варира значително.

Нисконатриевата диета е препоръчителна за повечето пациенти с хиперония, но идеалното количество и подходящата терапия трябва да се определят с лекуващия лекар. Бъдещето на лечението на хипертонията най-вероятно ще премине през генетично тестване и индивидуализиран подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници: