Ново мащабно изследване показва, че младите хора с повишено кръвно налягане са изложени на значително по-висок риск от сърдечно-съдови и бъбречни заболявания в средна възраст. Експертите настояват за ранна превенция и мониторинг.

Хипертонията при младите не е безобидна

Високото кръвно налягане често се свързва с хора в напреднала възраст, но ново проучване разкрива тревожна тенденция: младите възрастни с хипертония са изложени на сериозни здравни рискове десетилетия по-късно.

Снимка: Canva

Според изследване, представено на научната сесия EPI|Lifestyle 2026 на Американската кардиологична асоциация в Бостън, повишеното кръвно налягане между 30 и 40 години е свързано с драстично увеличен риск от сърдечносъдови заболявания, инсулт и хронична бъбречна недостатъчност след 40-те.

Изследването, обхващащо данни от 291 887 южнокорейски възрастни, показва че дори малки отклонения в кръвното налягане могат да се натрупват с годините и да причинят значителни увреждания на сърцето и бъбреците.

Ключови находки: Дори 10 mm Hg има значение

Анализът разкрива няколко критични факта за дългосрочния риск от повишено кръвно налягане в млада възраст.

Кумулативният ефект е ключов:

Хора с систолно кръвно налягане (горното число) около 10 mm Hg по-високо от връстниците си за приблизително 10 години имат 27% по-висок риск от сърдечни заболявания и 22% по-висок риск от бъбречни заболявания

При диастолно кръвно налягане (долното число) около 5 mm Hg по-високо от средното, рисковете са съответно 20% за сърцето и 16% за бъбреците

Снимка: Canva

Най-висок риск за тези с най-високо налягане:

Младежите в най-високите 20% по кумулативно кръвно налягане имат 3,5 пъти по-висок риск от сърдечни проблеми в сравнение с тези в най-ниските 20%

Рискът от бъбречни заболявания е 3 пъти по-висок при същата група

Резултатите са сходни както за мъже, така и за жени

Защо младата възраст е критична

"Младите възрастни често имат много нисък прогнозен 10-годишен риск от сърдечни заболявания, дори когато имат повишено или високо кръвно налягане," обяснява д-р Хокю Лий, доцент по превантивна медицина в Университета Йонсей в Сеул, Южна Корея. "Нашето изследване показва, че нивата на кръвното налягане в ранна зряла възраст са важни, дори ако краткосрочният риск изглежда нисък. Дългосрочната експозиция на по-високо кръвно налягане от ранен живот може да натрупва увреждания с времето."

Това означава, че традиционните калкулатори за риск, които оценяват вероятността от сърдечен инцидент в следващите 10 години, могат да подценяват реалната опасност при млади хора с хипертония.

Превенция започва днес

Според статистиката на Американската кардиологична асоциация за 2026 г., почти половината от възрастните американци живеят с високо кръвно налягане. То е водеща причина за сърдечносъдови заболявания и преждевременна смърт както в САЩ, така и по целия свят.

Снимка: Canva

Експертните препоръки включват:

Ранна диагностика и мониторинг - редовно измерване на кръвното налягане, дори при млади хора без симптоми

Промяна в начина на живот - здравословно хранене, редовна физическа активност, ограничаване на солта и алкохола

Своевременно лечение - при необходимост медикаментозна терапия след консултация с лекар

Превантивна медицина - инвестиция в съдовото здраве и кардиометаболитното здраве за бъдещето

"Поддържането на оптимално кръвно налягане е грижа за всеки индивид, на всяка възраст," подчертава д-р Лий. "Ранната превенция, диагностика, мониторинг и лечение, ако е необходимо, са инвестиции в бъдещото здраве на сърцето и бъбреците."

Важност на ранното лечение

Д-р Даниел Джоунс, експерт доброволец на Американската кардиологична асоциация и председател на комитета по насоки за управление на високото кръвно налягане, който не е участвал в изследването, коментира: "Това епидемиологично изследване от Корея подчертава, че рискът от високо кръвно налягане започва в ранна възраст и рано в хода на състоянието."

Насоките на Американската кардиологична асоциация от 2025 г. препоръчват лечение на стадий 1 хипертония при възрастни с нисък прогнозен 10-годишен риск от сърдечносъдови заболявания след 3-6 месеца опити за промяна в начина на живот.

Снимка: iStock

Анализът включва здравни данни от 291 887 възрастни от Националната здравноосигурителна база данни на Южна Корея, които са били на 30 години между 2002-2004 г. и са получавали рутинни здравни прегледи между 30 и 40-годишна възраст. Всички участници са имали три или повече измервания на кръвното налягане от медицински специалисти, като средният брой измервания е бил осем.

Участниците са проследявани за около 10 години след 40-годишна възраст, като развитието на сърдечни или бъбречни заболявания е идентифицирано чрез националните здравни записи.

Това мащабно изследване ясно демонстрира, че хипертонията при млади хора не е безобидно състояние, което може да се игнорира. Дори умерено повишено кръвно налягане в ранна възраст може да доведе до сериозни сърдечни и бъбречни проблеми десетилетия по-късно.

Ранният мониторинг на кръвното налягане, здравословният начин на живот и своевременното лечение са от критично значение за дългосрочното съдово здраве и превенцията на хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници