Признаците и симптомите на нефропатията варират при различните хора и може да не се проявяват с години, дори с десетилетия.

Ако симптомите са налице, често срещаните и ранни включват кръв в урината, пенлива урина, подуване и високо кръвно налягане.

Нефропатията се счита за прогресиращо заболяване, тъй като бъбреците стават все по-неефективни с течение на времето с прогресията на заболяването, състоянието на пациента се влошава, ако не се лекува.

Ето защо е от решаващо значение да се постави адекватна диагноза и да се започне лечение възможно най-рано.

1. Видима кръв в урината (Макроскопска хематурия)

Как изглежда и кога се появява

IgA нефропатията възниква, когато протеин, наречен „IgA“, се натрупа във филтриращата система на бъбреците, което води до възпаление и увреждане, които постепенно нарушават функцията на бъбреците.

Въпреки че не всеки го изпитва, отличителна черта на IgA нефропатията е един или повече епизоди на видима кръв в урината – известна също като макроскопска хематурия.

Видимата кръв в урината е без съсиреци и вместо да е яркочервена, е розова или дори кафява, често описвана като „с цвят на кола или чай“.

Според медицински изследвания, този симптом има няколко специфични характеристики:

Епизодичност : Макроскопската хематурия се проявява като единични или множествени епизоди, които обикновено отшумяват спонтанно в рамките на 3-4 дни

Възраст на поява : Първият епизод типично започва на възраст между 20 и 30 години, макар възрастовият диапазон да е доста широк

Провокиращи фактори : Кръвта в урината често се появява по време или малко след инфекция на горните дихателни пътища (настинка, COVID-19, ангина) или след интензивна физическа активност

Съпътстващи признаци

Видимата кръв в урината може да бъде придружена от:

Ниска температура

Двустранна болка в кръста (дискомфорт от двете страни на гърба, под ребрата, където се намират бъбреците)

Важно: При забелязване на кръв в урината е необходима незабавна консултация с лекар, тъй като това може да се дължи на различни причини и изисква медицинско изследване.

2. Микроскопска кръв в урината

Микроскопска хематурия, която представлява кръв, невидима с просто око, се наблюдава при 70% до 100% от индивидите в ранните стадии на IgA нефропатия, особено при деца и млади хора.

За разлика от макроскопската хематурия, микроскопската хематурия не може да се види в урината. Тя се открива само при:

Рутинен тест за урина

Микроскопско изследване на урината от лаборант или нефролог (специалист по бъбречни заболявания)

Какво показва микроскопът

При микроскопско изследване се търсят червени кръвни клетки, включително дисморфични (с деформирана форма). Наличието на три или повече червени кръвни клетки в поле с голямо увеличение показват микрохематурия.

Снимка: Canva

Дисморфните червени кръвни клетки – когато клетките се деформират, докато преминават през отворите – са основен признак за гломерулно увреждане, включително в ранните фази на IgA нефропатия.

3. Пенлива урина

Вторият най-чест симптом

Протеинурията, излишък на протеин в урината, е вторият най-често срещан симптом на нефропатия след кръв в урината. Ключов симптом на значителна протеинурия е пенливата урина.

Как да разпознаете пенливата урина:

Пяната е бяла (за разлика от жълтите мехурчета, които понякога се образуват при уриниране)

Остава във тоалетната чиния дори след пускане на водата

Според експертите, тежката протеинурия, илюстрирана от пенливата урина, често е признак, че бъбреците губят способността си да филтрират кръвта и да отстраняват отпадни продукти, токсини и излишна течност.

4. Отоци (подуване на ръце, крака и корем)

Освен пенливата урина, по-значителната протеинурия може да се прояви като:

Отоци по глезените , стъпалата и ръцете

Подуване на корема

Подпухналост около очите , особено сутрин

Това подуване, наречено едем, е признак, че функцията на бъбреците за филтриране на кръвта намалява.

Снимка: iStock

Ниските нива на протеини в кръвта, поради изтичане на протеини в урината, позволяват на течността да се премести от кръвния поток в меките тъкани на тялото.

Освен това, неспособността на бъбреците адекватно да филтрират излишната вода и сол (натрий) от кръвта също допринася за генерализирано подуване.

5. Високо кръвно налягане

Ранен индикатор за бъбречна дисфункция

Високото кръвно налягане или хипертонията е друг потенциален ранен признак на IgA нефропатия.

Здравите бъбреци изпълняват няколко важни роли:

Премахване на отпадни продукти, токсини и излишни течности от кръвта в урината.

Балансиране на нивата на вода, соли и минерали в тялото.

Регулиране на кръвното налягане чрез производство на хормон, наречен ренин.

Когато филтриращите звена на бъбреците са увредени, излишната вода и сол не се отстраняват с урината. Вместо това, те остават в кръвообращението, като по този начин увеличават обема на кръвта и кръвното налягане.

Освен това, с течение на времето, отлаганията на IgA в бъбреците могат да предизвикат повишено освобождаване на ренин, като по този начин активират сложна система, която стеснява кръвоносните съдове и допринася за високо кръвно налягане.

Нефропатията е коварно състояние, което може да прогресира, но ранното й разпознаване и медицинска намеса могат значително да забавят увреждането на бъбречната функция.

Ако забележите някой от тези симптоми, консултирайте се незабавно с Вашия лекар или нефролог. Редовните прегледи и анализи на урина са ключови за ранна диагностика и ефективно управление на заболяването.

Не чакайте симптомите да се влошат – бъбречното здраве е твърде важно, за да го оставяте на случайността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

