Повече от половината пациенти с хронично бъбречно заболяване в крайна сметка умират от сърдечни проблеми.

Десетилетия наред учените се питат защо. Сега ново проучване дава отговор на този въпрос. Оказва се, че болните бъбреци произвеждат вещество, което отравя сърцето.

Изследователи от UVA Health и Mount Sinai идентифицират специфични частици, произвеждани в болните бъбреци, които директно уврeждат сърцето и водят до сърдечна недостатъчност. Откритието може да промени начина, по който се разработват нови лечения.

Връзката между бъбреците и сърцето

Според статистиката на Световната здравна организация (СЗО) около 9% от населението по света живее с хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ).

Снимка: Canva

Особено уязвими групи:

1 на всеки 3 пациенти с диабет има бъбречно заболяване

1 на всеки 5 души с хипертония (високо кръвно налягане) развива бъбречни проблеми

Как бъбреците "тровят" сърцето

Връзката между бъбреци и сърдечно здраве е добре документирана, но досега учените не успяваха да определят точния механизъм. Общите рискови фактори като затлъстяване и хипертония усложняват установяването на причинно-следствената връзка.

Авторите на изследването от University of Virginia School of Medicine идентифицират виновника: циркулиращи екстрацелуларни везикули – микроскопични частици, произвеждани в болните бъбреци.

Как работи механизмът:

Почти всички клетки произвеждат екстрацелуларни везикули като важни "пратеници/пощальони" При хронично бъбречно заболяване тези везикули носят токсична miRNA (малка некодираща РНК) Токсичните везикули пътуват през кръвта до сърцето Веществата директно увреждат сърдечната тъкан и водят до сърдечна недостатъчност

Потвърждение с експерименти

Изследователите провеждат експерименти, които потвърждават теорията:

При лабораторни мишки:

Блокирането на циркулацията на токсичните везикули значително подобрява сърдечната функция

Облекчава симптомите на сърдечна недостатъчност

При хора:

Анализ на кръвна плазма от пациенти с ХБЗ потвърждава наличието на вредните везикули

Здрави пациенти няма такива везикули в кръвта

"Лекарите винаги са се чудили как органи като бъбреците и сърцето комуникират помежду си. Ние показваме, че екстрацелуларните везикули от бъбреците могат да пътуват до сърцето и да бъдат токсични”, обяснява д-р Ута Ердбрюгер, водещ изследовател и специалист по вътрешни болести.

Надежда за бъдещето

Откритието отваря вратата към три революционни възможности:

1. Ранна диагностика

"Бъбречното и сърдечното заболяване могат да се развият безшумно, така че често се откриват едва след като вече е нанесена щета," казва д-р Ердбрюгер. "Нашите открития могат да помогнат за по-ранно идентифициране на пациенти в риск от сърдечна недостатъчност."

Снимка: Canva

Учените вярват, че могат да разработят кръвен тест за измерване на токсичните везикули и идентифициране на високорискови пациенти.

2. Нови лечения

Изследователите ще работят върху терапии, които да:

Блокират производството на токсичните везикули в бъбреците

Неутрализират везикулите в кръвообращението

Защитават сърцето от техните ефекти

3. Персонализирана медицина

"Надеждата ни е да разработим нови опции за лечение," споделя д-р Ердбрюгер. "Потенциално нашата работа ще подобри лечението при пациентите с ХБЗ и сърдечна недостатъчност, така че всеки пациент да получи точно лечението, от което се нуждае."

