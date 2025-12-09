Хронично бъбречно заболяване: Как да разпознаем ранните сигнали

Хроничното бъбречно заболяване, наричано още хронична бъбречна недостатъчност, включва постепенна загуба на бъбречна функция. В ранните стадии има сравнително малко признаци или симптоми. Може да не осъзнавате, че имате бъбречно заболяване, докато състоянието не напредне.

Лечението се фокусира върху забавяне на прогресията на бъбречното увреждане, обикновено чрез контролиране на самата причина.

По данни на Българското нефрологично дружество приблизително 13% от населението на България страда от хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), което означава, че между 880 000 и 1 милион българи имат увредена бъбречна функция.

За съжаление страната ни има един от най-високите показатели за смъртност, свързана с бъбречни заболявания в Европейския съюз – 21 на 100 000 души (виж снимката по-долу). Това поставя страната на второ място по този показател след Хърватия и значително над средното ниво за ЕС (~14 на 100 000 души).

Какво е хронично бъбречно заболяване?

Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ и хронична бъбречна болест) означава, че има увреждане на бъбреците и те не работят така добре, както би трябвало.

Бъбреците са като филтър в тялото – филтрират отпадни вещества, токсини и допълнителна вода от кръвта. Те също така помагат за други функции, като здравето на костите и червените кръвни клетки. Когато бъбреците започнат да губят функцията си, те не могат да филтрират толкова добре, което означава, че отпадните продукти се натрупват в кръвта.

Бъбречното заболяване се нарича „хронично“, тъй като бъбречната функция бавно намалява с течение на времето. ХБЗ може да доведе до бъбречна недостатъчност. Не всеки с ХБЗ ще развие бъбречна недостатъчност, но заболяването се влошава без лечение.

Няма лечение за хронично бъбречно заболяване. Но има стъпки, които можете да предприемете, за да забавите увреждането на бъбреците. Лечения като диализа и трансплантация са варианти за бъбречна недостатъчност (терминално бъбречно заболяване).

Кои са стадиите на хронично бъбречно заболяване?

Има пет стадии на хронично бъбречно заболяване. Стадиите се основават на това колко добре бъбреците са способни да филтрират отпадните вещества от кръвта. Степените варират от много лека (стадий 1) до бъбречна недостатъчност (стадий 5).

Кръвните и уринарните изследвания определят в кой е стадият на ХБЗ.

Стадий 1

Бъбреците работят добре, но имате признаци на леко бъбречно увреждане.

Стадий 2

Бъбреците работят добре, но имате повече признаци на леко бъбречно увреждане.

Стадий 3а

Бъбреците не работят така добре, както би трябвало, и показват леко до умерено увреждане. Това е най-често срещаният етап. На този етап се появяват симптомите.

Стадий 3б

Бъбреците показват умерено увреждане и не работят така добре, както би трябвало. С правилното лечение много хора могат да останат в този стадий и никога да не преминат към стадий 4

Стадий 4

Много лоша бъбречна функция; бъбреците са силно увредени и почти не работят.

Стадий 5

Бъбреците са много близо до отказ или са спрели да работят. На този етап може да се нуждаете от бъбречна диализа или бъбречна трансплантация.

Кои са симптомите, когато бъбреците не работят добре

Обикновено бъбречно заболяване е безсимптомно, особено в ранните му стадии. След като започнете да проявявате симптоми, първият признак, че нещо не е наред, може да включва подуване на ръцете и краката, сърбеж по кожата или по-честа нужда от уриниране.

Признаците и симптомите се развиват с течение на времето, ако увреждането на бъбреците прогресира бавно.

Според Mayo Clinic загубата на бъбречна функция може да причини натрупване на течности или телесни отпадни продукти, или проблеми с електролитите. В зависимост от това колко тежко е състоянието, симптомите са:

Гадене

Повръщане

Загуба на апетит

Умора и слабост

Проблеми със съня

Повече или по-малко уриниране

Намалена умствена острота

Мускулни крампи

Подуване на краката и глезените

Суха, сърбяща кожа

Високо кръвно налягане (хипертония), което е трудно за контролиране

Задух, ако се натрупа течност в белите дробове

Болка в гърдите, ако се натрупа течност около лигавицата на сърцето

Кои са често срещаните причини за бъбречни заболявания?

Бъбречните заболявания се появяват, когато бъбреците са увредени и не могат да филтрират кръвта. При хронично бъбречно заболяване увреждането е склонно да се развива в течение на няколко години.

Високото кръвно налягане (хипертония) и диабетът са двете най-чести причини за хронично бъбречно заболяване.

Снимка: iStock

Други причини и състояния, които засягат бъбречната функция и могат да причинят хронично бъбречно заболяване, включват:

Гломерулонефрит – Този вид бъбречно заболяване включва увреждане на гломерулите, които са филтриращите единици във вашите бъбреци.

Поликистозна бъбречна болест – Това е генетично заболяване, което причинява растеж на много кисти пълни с течност в бъбреците, намалявайки способността на бъбреците да функционират.

Мембранозна нефропатия – Това е заболяване, при което имунната система на тялото атакува мембраните за филтриране на отпадните вещества в бъбреците.

Запушвания на пикочните пътища от камъни в бъбреците, уголемена простата или рак.

Везикоуретерален рефлукс – Това е състояние, при което урината се връща обратно нагоре по уретерите към бъбреците.

Нефротичен синдром – Това е съвкупност от симптоми, които показват увреждане на бъбреците.

Пиелонефрит – рецидивираща бъбречна инфекция.

Снимка: Canva

Нефропатия, свързана с диабет – Това е увреждане или дисфункция на един или повече нерви, причинено от диабет.

Лупус и други заболявания на имунната система, които причиняват проблеми с бъбреците, включително полиартериит нодоза, саркоидоза, синдром на Гудпасчър и пурпура на Хенох-Шонлайн.

Кой е изложен на риск от хронично бъбречно заболяване?

Всеки може да се разболее от хронично бъбречно заболяване. По-застрашени от хронично бъбречно заболяване са хората, които имат:

Диабет

Високо кръвно налягане

Сърдечно заболяване

Фамилна анамнеза за бъбречно заболяване

Анормална структура или размер на бъбреците

Са над 60 години.

Дълга история на прием на нестероидни противовъзпалителни болкоуспокояващи

Как се лекува хроничното бъбречно заболяване?

Няма лек за хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ), но могат да се предприемат стъпки за запазване на бъбречната функция, така че те да работят възможно най-дълго. Ако имате намалена бъбречна функция:

Посещавайте редовно нефролог, който да следи състоянието на бъбреците.

Контролирайте кръвната си захар, ако имате диабет.

Избягвайте приема на болкоуспокояващи и други лекарства, които могат да влошат бъбречното заболяване.

Контролирайте нивата на кръвното си налягане.

Спазвайте диета, подходяща за бъбреците.

Не пушете.

Спортувайте/бъдете активни през повечето дни от седмицата.

Поддържайте здравословно тегло.

Ако имате бъбречно заболяване, все още можете да живеете нормално и да се наслаждавате на време със семейството и приятелите си.

Ранното откриване и подходящото лечение са важни за забавяне на прогресията на заболяването, с цел предотвратяване или забавяне на бъбречната недостатъчност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници