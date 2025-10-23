Къде болят бъбреците и как да разпознаем болката

Болката в бъбреците често може да се усеща подобно на болка в гърба. Поради това е трудно да се направи разлика между двата вида болка.

Болката в долната част на гърба е изключително често срещан проблем, който засяга хора от всички възрасти – от млади спортисти, до възрастни хора. Тя е и възможен признак за рак на бъбреците или други бъбречни заболявания, като инфекции, камъни и кръвни съсиреци.

Тази неяснота на диагнозата може да се превърне в много по-сериозен проблем, ако не се лекува.

Ето какво трябва да знаете, когато става въпрос за установяване на разликата между болка в бъбреците и болка в гърба.

Къде се намират бъбреците

Бъбреците са органи с размерите на юмрук и наподобяват бобово зърно. Те са разположени по задната коремна стена, като горната им част се допира до диафрагмата. Основната задача на бъбреците е да филтрират отпадъците от кръвта ви и да произвеждат урина, за да отстранят тези отпадъци – заедно с допълнителните течности – от тялото ви.

Когато бъбреците ви болят, това обикновено означава, че нещо не е наред с тях. Важно е да определите дали болката идва от бъбрека ви или от някъде другаде, за да получите правилното лечение, пише Healthline.

Около бъбрека ви има мускули, кости и други органи, така че понякога е трудно да се определи дали вашият бъбрек или нещо друго причинява тази болка.

Симптоми на болка в бъбреците

Болката в бъбреците обикновено се усеща като постоянна тъпа болка дълбоко в десния или левия хълбок, или и в двата хълбока, която често се влошава.

Снимка: Canva

Повечето състояния обикновено засягат само един бъбрек, така че обикновено усещате болка само от едната страна на гърба си. Ако са засегнати и двата бъбрека, болката ще се появи и от двете страни.

Симптомите, които могат да съпътстват болка в бъбреците, включват:

Кръв в урината

Треска и втрисане

Често уриниране

Гадене и повръщане

Болка, която се разпространява към слабините

Чувство на парене или болка при уриниране

Чести причини за болка в бъбреците

Първо, важно е да се разбере какво причинява болка в бъбреците. Някои често срещани причини за болка в бъбреците включват:

Бъбречни инфекции (пилонефрит)

Те се появяват, когато бактерии са преминали до бъбрека от друга част на тялото ви, обикновено през пикочните пътища, информира TexasKidneyInstitute. Те могат да причинят болка встрани и в гърба, заедно с повишена нужда от уриниране и треска. Така че, ако се налага да правите многократни посещения до тоалетната и също така изпитвате болка встрани и в гърба, това може да е бъбречна инфекция.

Снимка: iStock

Бъбречни камъни

Тези твърди маси се образуват поради натрупване на минерали в тялото, които в крайна сметка се натрупват в бъбреците. Това място на болка в бъбреците е отстрани и отзад на тялото ви и може да бъде придружено от гадене, повръщане и треска.

Бъбречни заболявания

Заболявания като диабет, високо кръвно налягане или гломерулонефрит могат да причинят болка в бъбреците. Хората с тези състояния могат да изпитват болка встрани и в гърба, заедно с подуване на лицето, ръцете и краката.

Кръвоизлив

Кървенето в единия или и двата бъбрека може да има различни причини, включително нараняване, инфекция и някои заболявания. Вероятно ще имате кръв в урината си, заедно с болка в корема или долната част на гърба.

Киста

В единия или и в двата бъбрека може да се образува торбичка с течност. Бъбречните кисти обикновено не причиняват симптоми, но понякога кистите могат да станат по-големи и да притискат органите ви, което води до коремна болка. Ако кистата се спука, може да почувствате силна болка встрани.

Поликистозна бъбречна болест (ПКБ)

При това наследствено състояние много кисти растат и в двата бъбрека и могат да ги увредят. С напредването на ПКБ и нарастването на кистите понякога може да имате периоди на силна болка в гърба и страните. Може също да имате камъни в бъбреците, високо кръвно налягане и кръв в урината.

Болка в долната част на гърба срещу болка в бъбреците

Само лекар може да определи какво е в основата на болката в долната част на гърба, но има няколко начина, които могат да помогнат за разграничаване на болката в бъбреците от мускулно-скелетните симптоми, които засягат мускулите, костите и гръбначните дискове, пишат експертите от изследователския център Moffitt Cancer Center & Research Institute във Флорида.

Болка в долната част на гърба

Фактори като лоша стойка, дълги периоди на стоене и дори често седене могат да причинят болка в долната част на гърба, както и медицински състояния като разкъсани дискове, артрит и остеопороза.

Снимка: iStock

В зависимост от основния проблем, болката в долната част на гърба често се описва като:

Тъпа болка

Болезненост

Скованост

Болка, която се влошава при определени движения, но може да се подобри чрез преминаване в по-удобна позиция

Остра болка, която се разпространява към други части на тялото, често към краката (ако са засегнати нервите)

Съпътстващите симптоми на болка в долната част на гърба могат да включват:

Затруднено ходене

Остра болка във врата

Мускулни спазми

Затруднено изправяне

Изтръпване или мравучкане в гърба или крайниците

Мускулна слабост в единия или двата крака

Местоположение на болката: Обикновено в долната част на гърба. Болката в бъбреците обикновено е по-силна по гърба.

Вид болка: Болката в гърба може да варира значително, от тъпа болка до остри, пронизващи усещания. Мускулна скованост и спазми също са често срещани при болки в гърба.

Тежест на болката: Лека до силна.

Как да разпознаете болка в бъбреците

За да разпознаете болка в бъбреците, ще трябва да обърнете внимание на следните разпознаваеми фактори:

Местоположение на болката в бъбреците: Обикновено в хълбока, който е от двете страни на гръбначния стълб между гръдния кош и бедрата. Може да възникне и встрани, в корема или в долната част на гърба, обикновено от едната страна, но потенциално и от двете.

Вид болка: Тъпа, остра или разпространяваща се.

Тежест на болката: Лека до силна. Бъбречна инфекция може да доведе до лека болка, докато бъбречен камък може да причини силна болка.

Какво да правите, ако смятате, че изпитвате болка в бъбреците

Ако смятате, че изпитвате болка в бъбречното място, незабавно потърсете медицинска помощ. Не чакайте болката да отшуми, тъй като може да се влоши, ако не се лекува. Лекар може да извърши различни изследвания, като например изследване на урина или кръв, компютърна томография на коремната област и ултразвук, за да диагностицира точно болката в бъбреците.