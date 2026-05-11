Артериалната хипертония е сред най-разпространените, но и най-подценявани заболявания в България. По повод Световния ден за борба с хипертонията се организират безплатни консултации и измерване на кръвно налягане, без предварително записване и без направление от личен лекар.

Високото кръвно налягане често се нарича „тихия убиец“, защото в продължение на години може да не дава никакви оплаквания, а в същото време ускорено да уврежда сърцето, мозъка, бъбреците и кръвоносните съдове. Именно затова специалистите са категорични, че редовното измерване на кръвното налягане е най-достъпният и най-надежден начин за ранна диагноза.

Кога и къде ще се проведат безплатните прегледи

Военномедицинска академия (ВМА) се включва за поредна година в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.“, организирана от Българската лига по хипертония по повод Световния ден за борба с хипертонията.

На 13 май 2026 г. (сряда), от 08:30 до 16:00 ч., в специално изградена конструкция пред сградата на ВМА ще се извършват безплатни консултации и измерване на кръвно налягане.

Не се изисква предварително записване.

Не е необходимо направление от личен лекар.

Прегледите са напълно безплатни и достъпни за всички.

Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за необходимостта от проверка и контрол на кръвното налягане – първа и най-важна стъпка в превенцията на инфаркт, инсулт и редица други тежки усложнения.

Защо хипертонията е сериозен проблем в България

Данните за разпространението и контрола на хипертонията у нас са повод за безпокойство:

България остава сред най-засегнатите държави в Европа по разпространение на артериалната хипертония.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната, нивата са близо два пъти по-високи от средните за Европейския съюз .

Контролът на артериалното налягане в България е сериозно затруднен , въпреки наличието на ефективно лечение.

Сред хората, които вече знаят, че имат хипертония, мнозинството се лекуват ( 85,6% ), но ефективен контрол на кръвното налягане се постига при по-малко от половината от тях (44,1%) .

Над половината от скринираните пациенти (51,1%) са с нелекувана или неадекватно контролирана хипертония.

Повечето хора с високо кръвно налягане или не подозират, че имат проблем, или приемат терапия, която не работи достатъчно добре за тях. И в двата случая последствията могат да бъдат фатални.

Какво е артериална хипертония

Артериалната хипертония представлява трайно повишени стойности на кръвното налягане над 140/90 mmHg при многократно измерване в кабинетни условия. Според актуалните европейски насоки оптималното кръвно налягане при възрастни е под 120/80 mmHg.

Заболяването се развива бавно, често в продължение на десетилетия, и в повечето случаи няма ясно изразени оплаквания. Това е и основната причина за късното откриване, пациентът разбира за хипертонията си едва след първи сериозен инцидент.

Първи симптоми на високо кръвно, които не бива да се пренебрегват

В по-голямата част от случаите хипертонията протича безсимптомно. Но при някои хора могат да се появят оплаквания, които често се отдават на умора, стрес или промени във времето. Сред най-честите ранни признаци на високо кръвно налягане са:

упорито главоболие , особено в тилната област, най-често сутрин;

виене на свят , нестабилност или усещане за „замайване“;

шум в ушите (тинитус);

зачервяване на лицето и усещане за горещина;

сърцебиене или усещане за неравномерен пулс;

задух при усилие , който се появява все по-често;

затруднена концентрация , забавено мислене, отпадналост;

изтръпване в крайниците;

смущения в зрението – „мъгла“ или мигащи точки пред очите;

кръвотечение от носа без видима причина.

Тези оплаквания не са специфични само за хипертонията, но появата им, особено при хора над 35–40 години, с фамилна обремененост, наднормено тегло, диабет или повишен холестерол, трябва да е достатъчен повод за консултация и измерване на кръвното налягане.

Кога високото кръвно е спешен случай

Незабавна медицинска помощ е необходима, ако се появят:

силно главоболие с гадене и повръщане;

остра гръдна болка или притискане в гърдите;

внезапна слабост, изтръпване или парализа на крайник или лицев мускул;

затруднен говор или объркване;

внезапна загуба или замъгляване на зрението ;

силен задух , който не отшумява в покой.

Това могат да бъдат признаци на хипертонична криза, инфаркт или инсулт, състояния, при които всяка минута е от значение.

Кой трябва задължително да провери кръвното си налягане

Според препоръките на специалистите, особено внимание към стойностите на кръвното налягане трябва да обърнат хората с поне един от следните рискови фактори:

възраст над 40 години (а при наднормено тегло и фамилна обремененост – над 30 г.);

роднини от първа линия с хипертония, инфаркт или инсулт;

наднормено тегло или затлъстяване;

захарен диабет или предиабет;

повишени нива на холестерол;

тютюнопушене;

заседнал начин на живот;

хронично висок стрес;

бременност или планиране на бременност.

Хипертонията е заболяване, което може да бъде успешно контролирано – при условие че бъде открито навреме. Безплатните прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията са кратка, но безценна възможност всеки да направи първата крачка към опазване на сърдечно-съдовото си здраве.

Само няколко минути за измерване на кръвното налягане могат да се окажат най-важното медицинско изследване в живота на човек.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

