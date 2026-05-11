Артериалната хипертония е сред най-разпространените, но и най-подценявани заболявания в България. По повод Световния ден за борба с хипертонията се организират безплатни консултации и измерване на кръвно налягане, без предварително записване и без направление от личен лекар.
Високото кръвно налягане често се нарича „тихия убиец“, защото в продължение на години може да не дава никакви оплаквания, а в същото време ускорено да уврежда сърцето, мозъка, бъбреците и кръвоносните съдове. Именно затова специалистите са категорични, че редовното измерване на кръвното налягане е най-достъпният и най-надежден начин за ранна диагноза.
Кога и къде ще се проведат безплатните прегледи
Военномедицинска академия (ВМА) се включва за поредна година в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.“, организирана от Българската лига по хипертония по повод Световния ден за борба с хипертонията.
На 13 май 2026 г. (сряда), от 08:30 до 16:00 ч., в специално изградена конструкция пред сградата на ВМА ще се извършват безплатни консултации и измерване на кръвно налягане.
- Не се изисква предварително записване.
- Не е необходимо направление от личен лекар.
- Прегледите са напълно безплатни и достъпни за всички.
Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за необходимостта от проверка и контрол на кръвното налягане – първа и най-важна стъпка в превенцията на инфаркт, инсулт и редица други тежки усложнения.
Защо хипертонията е сериозен проблем в България
Данните за разпространението и контрола на хипертонията у нас са повод за безпокойство:
- България остава сред най-засегнатите държави в Европа по разпространение на артериалната хипертония.
- Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната, нивата са близо два пъти по-високи от средните за Европейския съюз.
- Контролът на артериалното налягане в България е сериозно затруднен, въпреки наличието на ефективно лечение.
- Сред хората, които вече знаят, че имат хипертония, мнозинството се лекуват (85,6%), но ефективен контрол на кръвното налягане се постига при по-малко от половината от тях (44,1%).
- Над половината от скринираните пациенти (51,1%) са с нелекувана или неадекватно контролирана хипертония.
Повечето хора с високо кръвно налягане или не подозират, че имат проблем, или приемат терапия, която не работи достатъчно добре за тях. И в двата случая последствията могат да бъдат фатални.
Какво е артериална хипертония
Артериалната хипертония представлява трайно повишени стойности на кръвното налягане над 140/90 mmHg при многократно измерване в кабинетни условия. Според актуалните европейски насоки оптималното кръвно налягане при възрастни е под 120/80 mmHg.
Заболяването се развива бавно, често в продължение на десетилетия, и в повечето случаи няма ясно изразени оплаквания. Това е и основната причина за късното откриване, пациентът разбира за хипертонията си едва след първи сериозен инцидент.
Първи симптоми на високо кръвно, които не бива да се пренебрегват
В по-голямата част от случаите хипертонията протича безсимптомно. Но при някои хора могат да се появят оплаквания, които често се отдават на умора, стрес или промени във времето. Сред най-честите ранни признаци на високо кръвно налягане са:
- упорито главоболие, особено в тилната област, най-често сутрин;
- виене на свят, нестабилност или усещане за „замайване“;
- шум в ушите (тинитус);
- зачервяване на лицето и усещане за горещина;
- сърцебиене или усещане за неравномерен пулс;
- задух при усилие, който се появява все по-често;
- затруднена концентрация, забавено мислене, отпадналост;
- изтръпване в крайниците;
- смущения в зрението – „мъгла“ или мигащи точки пред очите;
- кръвотечение от носа без видима причина.
Тези оплаквания не са специфични само за хипертонията, но появата им, особено при хора над 35–40 години, с фамилна обремененост, наднормено тегло, диабет или повишен холестерол, трябва да е достатъчен повод за консултация и измерване на кръвното налягане.
Кога високото кръвно е спешен случай
Незабавна медицинска помощ е необходима, ако се появят:
- силно главоболие с гадене и повръщане;
- остра гръдна болка или притискане в гърдите;
- внезапна слабост, изтръпване или парализа на крайник или лицев мускул;
- затруднен говор или объркване;
- внезапна загуба или замъгляване на зрението;
- силен задух, който не отшумява в покой.
Това могат да бъдат признаци на хипертонична криза, инфаркт или инсулт, състояния, при които всяка минута е от значение.
Кой трябва задължително да провери кръвното си налягане
Според препоръките на специалистите, особено внимание към стойностите на кръвното налягане трябва да обърнат хората с поне един от следните рискови фактори:
- възраст над 40 години (а при наднормено тегло и фамилна обремененост – над 30 г.);
- роднини от първа линия с хипертония, инфаркт или инсулт;
- наднормено тегло или затлъстяване;
- захарен диабет или предиабет;
- повишени нива на холестерол;
- тютюнопушене;
- заседнал начин на живот;
- хронично висок стрес;
- бременност или планиране на бременност.
Хипертонията е заболяване, което може да бъде успешно контролирано – при условие че бъде открито навреме. Безплатните прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията са кратка, но безценна възможност всеки да направи първата крачка към опазване на сърдечно-съдовото си здраве.
Само няколко минути за измерване на кръвното налягане могат да се окажат най-важното медицинско изследване в живота на човек.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
