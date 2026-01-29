Ракът на кожата е едно от най-често срещаните онкологични заболявания в света, но съвременната медицина предлага високоефективно решение.

Хирургията на Моос – специализирана хирургична техника, постига впечатляващи резултати с успеваемост до 99% при определени видове карциноми.

Въпреки че съществуват и други лечения за рак на кожата, операцията на Моос се счита за златен стандарт поради най-високата си ефективност срещу две форми на рак на кожата: базално-клетъчен карцином и плоскоклетъчен карцином. Тя може да се използва и за лечение на други форми на рак на кожата.

Какво представлява хирургията на Моос?

Хирургията на Моос (Mohs surgery) е специализирана микрографска операция, разработена специално за премахване на рак на кожата с максимална прецизност.

За разлика от традиционните хирургични методи, тази техника позволява на хирурзите да премахват раковата тъкан слой по слой, като всеки слой се анализира под микроскоп в реално време.

Основното предимство на метода е, че хирургът може да види точно къде завършват раковите клетки и да премахне само засегнатата тъкан, като запази максимално количество здрава кожа. Това прави процедурата особено подходяща за деликатни зони на тялото като лицето, ушите, носа и клепачите.

Как протича операцията на Моос: Стъпка по стъпка

Според експертите от Американската академия по дерматология, операцията на Моос се извършва амбулаторно в едно посещение, но включва няколко последователни етапа:

Преглед и подготовка

Хирургът започва с внимателен преглед на зоната, където са открити раковите клетки, и я маркира за справка. Пациентът се позиционира така, че хирургът да има оптимален достъп до засегнатата област.

Снимка: Canva

След поставяне на стерилна хирургична покривка, се прилага локална анестезия, която обезболява зоната. Важно е да се отбележи, че пациентът остава буден по време на цялата процедура.

Премахване на първия слой тъкан

Хирургът премахва тънък слой ракова тъкан по време на първия етап на отстраняване с помощта на скалпел. Целта на първия етап (както при всеки етап) е да се премахне целият тумор.

Лабораторен анализ и микроскопско изследване

След отстраняването, тъканната проба се оцветява с боя, хирургичната зона се очертава, а пробата се изпраща в лаборатория за замразяване. След като тъканните проби са готови, те се поставят върху предметно стъкло и се изследват под микроскоп, за да се провери за оставащи ракови клетки. Ако е необходимо, ще бъде взет друг слой тъкан, използвайки същия процес.

Затваряне на раната

След като финалният слой тъкан е премахнат и анализът потвърди, че целият рак е отстранен, раната може да бъде оставена да зарасне сама или да се зашие, в зависимост от размера и местоположението й. При по-обширни рани понякога е необходимо използването на кожен капак или присадка от околна тъкан.

Снимка: iStock

Завършване на процеса

След обработката на раната, пациентът получава детайлни инструкции за грижа за раната, третиране на белези и график за последващи прегледи. Цялата процедура може да отнеме няколко часа.

Защо хирургията на Мос е толкова ефективна?

Операцията по Моос е толкова ефективна, тъй като процесът е локализиран, премахва всички ракови клетки щателно и позволява на човек да запази колкото е възможно повече здрава околна тъкан.

При кои състояния се прилага хирургията на Моос?

Операцията на Моос се препоръчва най-вече при пациенти с базално-клетъчен карцином или плоскоклетъчен карцином. Тези видове ракови заболявания рядко са фатални, тъй като растат бавно и обикновено не се разпространяват или го правят толкова бавно, че често се диагностицират на ранен етап.

Кога се препоръчва хирургията на Моос?

Според медицинските експерти, тази хирургична техника е особено подходяща в следните случаи:

Ракът е агресивен или засегнатата зона е голяма

Карциномът се появява в област с по-тънки слоеве кожа и малко подлежаща тъкан (нос, уши, скалп, гениталии, ръце, стъпала или клепачи)

Пациентът има отслабена или потисната имунна система

Ракът вече е бил лекуван, но е рецидивирал отново

В определени случаи хирургията на Моос може да третира и други форми на рак на кожата. Например, специфичен тип меланом, известен като лентиго малигнен меланом или меланом in situ, може да бъде третиран с тази техника, ако е открит достатъчно рано.

Редки видове рак на кожата като екстрамамарна болест на Педжет, карцином на клетките на Меркел и дерматофибросарком протуберанс също могат да бъдат третирани чрез операцията на Моос при определени обстоятелства.

Предимства и рискове на операцията на Моос за рак на кожата

Основни предимства

Хирургията на Моос предлага множество значителни ползи за пациентите:

Пълно премахване на всички ракови клетки с висока прецизност

Изключително висок процент на излекуване – до 99% при първични тумори

Премахване на точната тъкан, вместо само оценка

Запазване на максимално количество здрава тъкан , което намалява белезите и подобрява козметичния резултат

Еднодневна операция , което намалява времето на лечение

При някои случаи може трайно да излекува рак на кожата, когато други терапии са се провалили

Потенциални рискове

Въпреки че операцията на Моос се счита за изключително безопасна, както при всяка хирургична процедура, съществуват потенциални рискове:

Инфекции

Нарушено заздравяване на рани

Кървене

Увреждане на нерви, което може да доведе до загуба на чувствителност в зоната

Белези, ако е необходимо по-обширно отстраняване на кожа

Снимка: Canva

Един от основните недостатъци на хирургията на Моос е, че тя не е толкова ефективна при някои други форми на рак на кожата, особено при определени типове меланом.

Подготовка за операцията на Моос

Правилната подготовка е ключова за успешен резултат. Пациентите трябва да предприемат различни стъпки в определени времеви рамки преди процедурата:

Две седмици преди операцията

Спиране на тютюнопушенето е задължително, тъй като тютюнът може да попречи на нормалното заздравяване на раната. Трябва да спрете и приема на лекарства, които увеличават риска от прекомерно кървене:

Аспирин или продукти, съдържащи аспирин

Нестероидни противовъзпалителни средства като ибупрофен

Една седмица преди операцията

Седмицата преди процедурата трябва да елиминирате продукти, които могат да повишат кръвното налягане и да засилят кървенето:

Гинко билоба

Женшен

Чесън

Витамини Е и С

Рибено масло

Други билкови добавки според препоръките на вашия лекар

24 часа преди операцията

Избягвайте консумацията на алкохол от всякакъв вид, тъй като той може да причини повишаване на кръвното налягане и по-висок риск от кървене.

В деня на операцията

За оптимален резултат направете следното:

Вземете душ или вана, за да гарантирате, че хирургичната зона е чиста

Избягвайте грим, лосиони или други продукти върху оперативната зона

Вземете всички предписани лекарства (освен ако лекарят ви не е казал друго) и носете списък с медикаментите си

Хранете се нормално

Облечете удобни и свободни дрехи

Вземете си книга, вестник или закуски, тъй като процедурата може да продължи до четири часа

Въпреки че няма да сте под обща анестезия, може да поискате да доведете роднина или приятел за компания и морална подкрепа.

Може ли ракът на кожата да се завърне?

Хирургията на Моос е изключително ефективна и може да излекува рак на кожата в до 99% от случаите. Въпреки това, ракът може да се появи отново в същата област.

Според проучване, публикувано в научното списание Acta Dermato-Venereologica, честотата на рецидив при пациенти с базално-клетъчен карцином е приблизително 1,3 на 100 човеко-години, а при плоскоклетъчен карцином – 4,5 на 100 човеко-години.

Снимка: Canva

Рискови фактори за повторна поява

Въпреки че рецидив може да засегне всеки, определени фактори увеличават риска:

По-напреднала възраст

Непървични тумори (рецидивиращи карциноми)

Имуносупресия (отслабена имунна система)

Възстановяване и следоперативни грижи

След завършване на процедурата започва възстановителният процес за затваряне и грижа за раната. Той ще включва опции за реконструкция, като например кожен клап, за да се гарантира, че раната ще се затвори и ще заздравее ефективно с минимални белези.

Обикновено, колкото по-малко слоеве кожа трябва да бъдат отстранени, толкова по-малка е вероятността човек да се нуждае от реконструкция.

Инструкции за домашни грижи

Хирургичният екип ще ви предостави детайлни указания за:

Кога да сменяте превръзките

Как и кога да почистите раната

Кои лекарства да приемате за облекчаване на болката

Времевата рамка за връщане към нормалните дейности

График за последващи прегледи

Препоръки за третиране на белези

Общи съвети за възстановяване

Следните препоръки са важни за успешно възстановяване:

Избягвайте навеждане, вдигане на тежки предмети и интензивни упражнения

Очаквайте нормално подуване и синини, които обикновено намаляват за пет до седем дни

Наблюдавайте за признаци на инфекция, докато раната заздравява

Бъдете търпеливи – пълното заздравяване може да отнеме месеци

Научете се да разпознавате признаците на рак на кожата, за да можете да реагирате навреме при евентуален рецидив

Значение на редовните последващи действия

Според статистика, до 60% от хората, които развият рак на кожата, ще бъдат диагностицирани с втора форма на рак в рамките на 10 години.

Поради това, насрочването на редовни последващи скринингови прегледи за рак на кожата е жизненоважно, за да се гарантира, че ако отново развиете рак на кожата, той може да бъде открит рано и излекуван или ефективно лекуван.

Хирургията на Моос е минимално инвазивна форма на лечение на рак на кожата с 99% успеваемост. Тъй като е толкова ефективна при лечението на някои видове рак на кожата, а именно базално-клетъчен карцином и плоскоклетъчен карцином, тя се счита за златен стандарт на лечение.

Преди да вземете каквито и да е решения, е важно да се консултирате с медицински специалист относно хирургията на Моос и дали е подходяща за вас. Той ще ви обясни процедурата и ще ви позволи да вземете информирано решение относно лечението си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

