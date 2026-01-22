Експериментална персонализирана mRNA ваксина срещу меланом демонстрира впечатляващи дългосрочни резултати след петгодишно проследяване в клинични изпитвания.

Новата имунотерапия за рак на кожата намалява риска от смърт при меланом и рецидив с близо 50% при пациенти с високорискова форма на заболяването. Това откритие може да промени начина, по който се подхожда към лечението на агресивен меланом, най-опасната форма на рак на кожата.

Как работи новата ваксина срещу меланом?

Експерименталната терапия, която в момента е във фаза 2 на клинични изпитвания, комбинира персонализирана mRNA технология (интисмеран автоген) с имунотерапевтичния медикамент.

Снимка: Canva

Според последните данни от проучванията, публикувани през януари 2026 г., комбинираното лечение намалява риска от рецидив или смърт с 49% при пациенти с високорисков меланом, които са преминали през хирургична операция, в сравнение със самостоятелното приложение намедикамента.

Механизмът на действие

Иновативната ваксина срещу меланом използва два взаимно допълващи се подхода:

mRNA технологията обучава имунните клетки да разпознават уникални ракови маркери, специфични за тумора на всеки отделен пациент.

Keytruda блокира PD-1 протеините , които раковите клетки използват, за да се "скрият" от имунната система.

Т-клетките , които играят централна роля в имунния отговор, получават възможност да атакуват туморите много по-ефективно.

Защо тази ваксина е толкова важна?

Меланомът е най-сериозният вид рак на кожата, характеризиращ се с неконтролиран растеж на меланин-произвеждащи клетки. През последните десетилетия случаите на меланом непрекъснато се увеличават, само през 2022 г. са диагностицирани над 330 000 нови случая в световен мащаб.

Новата терапия е насочена специално към високорисков меланом, агресивна форма на рака на кожата, която може да се разпространи дори след хирургично отстраняване на тумора.

Снимка: Canva

В Европейския съюз около 15 700 нови пациенти годишно са диагностицирани с високорисков меланом, което представлява 15% от всички случаи на меланом, обикновено в трети и четвърти стадий на заболяването.

Какво следва в развитието на ваксината?

В момента се очакват резултатите от трета фаза на клиничните изпитвания, финалният етап от тестването, който ще потвърди ползите от терапията при по-голям брой пациенти. Положителните резултати от тази фаза могати да доведат до одобрение на ваксината за широко клинично приложение.

Други приложения на mRNA технологията в онкологията

Изследователите тестват същата иновативна технология в клинични изпитвания за:

Недребноклетъчен белодробен рак.

Рак на пикочния мехур.

Ренално-клетъчен карцином (най-често срещаният тип рак на бъбреците).

Снимка: Canva

Петгодишните резултати от клиничните изпитвания на ваксината срещу меланом представляват значителен напредък в борбата с агресивния рак на кожата. Комбинацията от персонализирана mRNA технология и имунотерапия демонстрира как съвременната медицина може да "обучи" имунната система да разпознава и унищожава ракови клетки по-ефективно.

Въпреки че терапията все още е в експериментална фаза, резултатите дават надежда на хиляди пациенти с високорисков меланом по целия свят.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

