Учени от Великобритания започват историческо клинично изпитване на ваксина срещу рак, която има потенциала да предотврати развитието на рак на белия дроб при хора с висок риск. Това е първото по рода си изпитване в света, което може да промени радикално подхода към превенцията на едно от най-смъртоносните онкологични заболявания.

По данни на University of Oxford, до 2050 година ракът ще стане водеща причина за смърт в световен мащаб, с 35 млн. нови диагностицирани случая годишно. Ракът на белия дроб е особено коварен, само 1 от 10 диагностицирани пациенти оцелява повече от 10 години. Но новата ваксина, наречена, предлага надежда за промяна на тази статистика.

Какво представлява ваксината срещу рак на белия дроб?

Ваксината е експериментална превантивна срещу рак на белия дроб, разработена от изследователи от Оксфордския университет и University College London. Лабораторните тестове показват, че ваксината успешно "обучава" имунната система да разпознава и унищожава абнормни белодробни клетки, преди те да се превърнат в раково образувание.

Снимка: Canva

Професор Сара Благден, специалист по експериментална онкология в Оксфордския университет и съосновател на проекта LungVax, обяснява:

"Ракът на белия дроб е смъртоносен и разрушава твърде много животи. Преживяемостта остава упорито ниска от десетилетия. Ваксината е нашият шанс да направим нещо, за да предотвратим активно това заболяване."

Как работи ваксината?

Ваксината използва технология, подобна на ваксината срещу COVID-19. Вместо да атакува вируси, тя предоставя на имунната система генетични инструкции, които й помагат да идентифицира клетки с ранни признаци на злокачествени промени.

Ключовата цел са специфични протеини, наречени неоантигени, които се появяват на повърхността на клетки с мутации в ДНК. Тези "червени знамена" сигнализират на имунната система, че клетката се променя по начин, който може да доведе до рак.

Ваксината активира имунната система да унищожи тези абнормни клетки на ранен етап, много преди те да се превърнат в тумори.

Кой ще участва в клиничното изпитване?

Първото клинично изпитване на ваксината, финансирано с £2.06 млн. от Cancer Research UK и фондация CRIS, ще започне през лятото на 2026 година. Изпитването ще продължи четири години и ще се фокусира върху:

Снимка: iStock

Пациенти, преминали лечение на рак на белия дроб в ранен стадий , но с висок риск от рецидив.

Лица, участващи в програмата за целево скрининг на белодробен рак на NHS England.

Проф. Мариам Джамал-Ханджани от University College London, която ръководи изпитването, подчертава:

"По-малко от 10% от хората с рак на белия дроб оцеляват повече от 10 години. Това трябва да се промени, и промяната ще дойде от таргетиране на рака на белия дроб в най-ранните етапи."

Какво ще изследва изпитването?

Фаза 1 на клиничното изпитване ще определи:

Оптималната доза на LungVax за високорискови пациенти

Възможни странични ефекти на ваксината

Имунния отговор при различни групи пациенти

Ако началните резултати са обещаващи, следващите фази ще включат по-широка група високорискови лица.

Връзката с проучването TRACERx

Идеята за ваксината произлиза от TRACERx, мащабно изследване на Cancer Research UK, което от 2014 година разкрива геномите на развитието, растежа и разпространението на рак на белия дроб.

Снимка: iStock

Благодарение на данните от TRACERx, екипът на прокета LungVax успяват да идентифицира кои ранни клетъчни промени трябва да се таргетират, за да се предотврати развитието на рак.

Ваксините – бъдещето на превенцията на рака?

Това е първата ваксина за превенция на рак на белия дроб, но превантивните ваксини срещу рак не са изцяло нова концепция.

Например, ваксината срещу човешкия папиломен вирус (HPV) доказано намалява риска от рак на маточната шийка с почти 90% при жени над 20-годишна възраст, ваксинирани на 12-13 години. Тази ваксина обаче работи, като предпазва от инфекции, които могат да причинят рак.

Ваксината срещу рак ана белия дроб използва различен подход, като помага на имунната система директно да разпознава и атакува прекалцерозни клетки, преди те да станат злокачествени.

Снимка: DALL-E

Проф Джамал-Ханджани подчертава: "Превантивните ваксини няма да заменят отказа от тютюнопушене като най-добър начин за намаляване на риска от рак на белия дроб. Но те биха могли да предложат жизнеспособен път за предотвратяване на някои ракови заболявания."

Надежда за бъдещето

Вакасината е все още е в експериментален стадий, и има дълъг път преди да се разбере дали е безопасна и ефективна. Въпреки това, клиничното изпитване представлява значителна крачка напред в изследванията на превенцията на рака.

Мишел Мичъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK, обобщава:

"Искаме да видим свят, в който повече ракови заболявания се предотвратяват. Сега сме на етап, в който нашето познание за биологията на рака, изградено с години упорити изследвания, отваря нови възможности за превенция на заболяването."

Ако ваксината срещу рак на белия дроб се окаже успешна, тя може да спасява хиляди животи годишно и да открие нова ера в превантивната медицина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

