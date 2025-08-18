Ново проучване хвърля светлина върху една скрита опасност, как обикновените респираторни вируси като грипа или COVID-19 могат да „събуди“ спящи ракови клетки в организма на жени, преборили рак на гърдата.

Изследването, публикувано в научното списание Nature, разкрива механизма, чрез който дори лека настинка може да повиши риска от завръщане на рака, съобщава News Medical.

Какво представляват спящите ракови клетки?

След успешно лечение на рак на гърдата, в организма понякога остават единични ракови клетки, които са в „спящо“ състояние. Тези клетки могат да останат неактивни години наред, без да причинят вреда. Проблемът възниква, когато нещо ги „събуди“ и те започват отново да се размножават.

Снимка: Canva

Как вирусите влияят на раковите клетки?

Изследователите проучват влиянието на респираторните вируси върху спящи ракови клетки в белите дробове на мишки. Резултатите са поразителни:

При заразяване с грип:

Броят на раковите клетки се увеличава до 1000 пъти в рамките на 3-15 дни.

Клетките остават активни дори 9 месеца след инфекцията.

Процесът се задейства от възпалителни сигнали, които вирусът предизвиква.

Механизмът на действие:

Вирусът причинява възпаление в белите дробове.

Това освобождава специални белтъци като IL-6 (интерлевкин-6).

Тези белтъци активизрат спящите ракови клетки.

Клетките променят своето поведение и започват да се размножават.

Имунната система не успява да ги контролира ефективно.

Какво показват данните при хора?

Изследователите анализират медицински данни от хиляди пациенти във Великобритания и САЩ:

Снимка: Canva

При COVID-19:

Жените с рак на гърдата в миналото имат 44% по-висок риск от разпространение на рака в белите дробове след заразяване с COVID-19.

Риска от смърт се увеличава почти 2,6 пъти при позитивен тест за COVID-19.

Най-високият риск е в първите месеци след инфекцията.

Какво означава това практически?

За жените с рак на гърдата в миналото:

Особено важно е да се пазят от респираторни инфекции.

Ваксинирането срещу грип и COVID-19 става още по-важно.

При симптоми на респираторна инфекция е препоръчително бързо обръщане към лекар.

За лекарите:

По-внимателно наблюдение на пациентки след респираторни инфекции.

Възможност за нови подходи за превенция на рецидиви.

Разработване на стратегии за блокиране на IL-6 сигналния път.

Защо това изследване е важно?

Рак на гърдата е най-честият вид рак при жените и втората водеща причина за смърт от рак в САЩ. Разбирането на това как обикновените вируси могат да предизвикат завръщане на рака открива нови възможности за:

Превенция: Подобрени ваксинационни стратегии

Ранно откриване: По-чести прегледи след вирусни инфекции

Лечение: Нови терапии, насочени към възпалителните процеси

Макар резултатите да звучат тревожно, те всъщност дават надежда. Разкриването на този механизъм означава, че лекарите могат да разработят по-ефективни стратегии за защита на пациентките. Най-важното послание е, че жените с рак на гърдата в миналото трябва да се отнасят особено сериозно към превенцията на респираторни инфекции.

Препоръки:

Редовно ваксиниране срещу грип.

Спазване на хигиенни мерки през сезона на вирусите.

Бързо лечение при първи симптоми на респираторна инфекция.

Редовни консултации с онколог, особено след прекарани вирусни инфекции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.