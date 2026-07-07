Диагнозата метастатичен меланом вече не означава това, което означаваше допълнителни доскоро. Все повече пациенти в България живеят с години след поставянето ѝ, работят, пътуват и водят активен живот.

Темата бе коментирана на годишната среща на меланом пациентската общност в България, която се проведе в София и събра лекари, пациенти и специалисти в областта на онкодерматологията.

Меланомът е сред най-агресивните ракови заболявания на кожата, а честотата му расте. В България всяка година се диагностицират между 600 и 1000 нови случая, като броят им се увеличава с 3–5% годишно.

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Имунотерапията промени правилата на играта

„През последното десетилетие лечението на меланома претърпя значителна трансформация“, коментира доц. Ива Гаврилова, секретар на Българската асоциация по дермато-онкология и национален координатор на Европейския меланомен регистър за България.

Според нея имунотерапията при меланом, персонализираните подходи и комбинираните стратегии удължават контрола над заболяването, а фокусът вече е насочен и към качеството на живот при онкоболни, не само към преживяемостта.

По-специализирани направления в лечението:

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неоадювантна терапия , прилагана преди основното лечение, за да го направи по-ефективно;

TIL терапия – вариант при пациенти с напреднало заболяване и установена имунорезистентност ;

ролята на хирургичното лечение в комбинация с новите методи.

Изкуственият интелект следи бенките вместо окото

Едно от най-обсъжданите направления е ранната диагностика на рак на кожата чрез дигитално картографиране на бенки (Total Body Mapping). Методът съчетава дигитална дерматоскопия, високорезолюционни снимки и алгоритми с изкуствен интелект в медицината, за да засича минимални промени в кожните образувания и бенки, които при обикновен преглед остават невидими. Специалистите го определят като един от най-ценните инструменти за проследяване на хора с повишен риск.

Фертилитет, хранене и психологическа подкрепа

Все по-често се поставя и темата за съхраняване на фертилитета при рак, разговор, който според специалистите трябва да се води преди началото на лечението, за да се запази репродуктивният потенциал на младите пациенти. Информация по темата е достъпна на платформата zapazi.me.

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Участниците обсъдиха и практическите страни на живота с диагнозата, като хранене при имунотерапия и прием на хранителни добавки, грижа за кожата, слънцезащита и превенция, ролята на физическата активност и психологическа подкрепа при онкологични заболявания. Отделено беше внимание и на риска от неточна здравна информация в социалните мрежи.

Профилактиката остава ключова

Въпреки напредъка в лечението, специалистите са категорични: профилактичните прегледи на кожата остават най-сигурният начин за навременно откриване на заболяването.

Препоръките са редовно наблюдение на промените по кожата, ежедневна употреба на широкоспектърна слънцезащита с висок фактор и изграждане на тези навици от детска възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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