Ракът на кожата се превръща в един от най-бързо нарастващите онкологични проблеми в Европа. Случаите на малигнен меланом, най-агресивната форма на заболяването, достигат рекордни стойности, а експертите предупреждават, че тенденцията засяга и България.

Научите какво показват най-новите данни, кои са основните рискови фактори и какви мерки за превенция на рак на кожата препоръчват специалистите.

Рекордни нива на заболеваемост в Европа

Ракът на кожата е сред най-разпространените онкологични заболявания в света и на Стария континент. Кожните тумори се разделят на две основни групи, меланомни и немеланомен рак на кожата. Втората категория включва базалноклетъчен карцином и плоскоклетъчен карцином, които са по-чести, но значително по-малко опасни от меланома.

Снимка: DALL-E

Според данни, обобщени от Statista, през 2020 г. в Европейския съюз са регистрирани над 100 000 случая на меланом, а смъртните случаи за същата година надхвърлят 16 000. Заболеваемостта в ЕС е приблизително 26 на 100 000 при мъжете и 20 на 100 000 при жените.

Най-високи нива се отчитат в Северна Европа:

Нидерландия води при мъжете с над 54,2 случая на 100 000 души.

Дания е на първо място при жените – около 51 на 100 000 .

Швеция и Финландия също са значително над средното за ЕС.

Тези стойности са с над 110% по-високи от средните за Съюза. Любопитен факт е, че през лятото на 2023 г. Нидерландия обяви, че ще осигурява безплатен слънцезащитен крем на обществени места в опит да овладее нарастващите случаи.

Наблюдава се ръст на заболеваемостта от рак на кожата с 3–5% годишно в световен мащаб, включително в България. Най-агресивният кожен рак, малигненият меланом, засяга стотици българи всяка година, като броят им традиционно надхвърля 500–600 души.

Великобритания с тревожен ръст на случаите

Анализ на Cancer Research UK показва, че случаите на меланом във Великобритания надхвърлят 20 000 за първи път в историята, точно 20 980 диагностицирани през 2022 г. Прогнозите са, че до 2040 г. новите случаи могат да достигнат 26 500 годишно.

„Тревожно е да наблюдаваме нарастващия брой хора, диагностицирани с меланом. Фактът, че повечето от тези случаи са предотвратими, подчертава колко е важно да се отнасяме сериозно към защитата от слънцето," заявява Мишел Мичъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK.

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Рискови фактори и симптоми на меланом

Кожната онкология е добре проучена и основните фактори за рак на кожата са ясно идентифицирани. Според Cancer Research UK близо 9 от 10 случая на меланом са причинени от свръхизлагане на UV радиация от слънцето и солариумите.

Основните рискови фактори включват:

Слънчево изгаряне , пет или повече изгаряния удвояват риска от меланом.

Светла кожа, която изгаря лесно.

Дълготрайно излагане на UV радиация .

Възраст и генетична предразположеност.

Голям брой бенки или атипични образувания.

Експертите напомнят, че прегледът на бенки е ключов за ранната диагностика на меланом. Сигнали за притеснение са нова или променяща се бенка, рана, която не зараства, или участък кожа с необичаен вид. При мъжете около 4 от 10 меланома се появяват на торса, а при жените около 35%, по долните крайници.

Защо ранната диагностика е решаваща

Въпреки високата честота на злокачествените образувания на кожата, прогнозите при навременно откриване са обнадеждаващи. Данни от Англия показват, че над 95% от диагностицираните с меланом в първи стадий преживяват поне пет години, докато при четвърти стадий този дял спада до около 40%. Преживяемостта в Европа значително се е подобрила спрямо предходните десетилетия.

Как да се предпазите

Специалистите от NHS England и Cancer Research UK препоръчват прости, но ефективни мерки:

Търсете сянка , особено в обедните часове.

Покривайте раменете, носете шапка и слънчеви очила.

Използвайте слънцезащитен крем с минимум SPF 30 и 4–5 звезди, нанасян обилно и редовно.

Избягвайте соларуимите.

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„Слънчевото изгаряне е ясен признак, че кожата ви е увредена. Никога не е късно да започнете да я защитавате," подчертава Фиона Озгън от Cancer Research UK.

Рекордните нива на рак на кожата в Европа са ясен сигнал, че защитата от слънцето трябва да стане ежедневен навик. Данните показват, че малигненият меланом нараства, но същевременно остава една от най-предотвратимите форми на рак.

Редовният преглед на бенки, разумното излагане на слънце и навременната консултация със специалист при съмнителни промени са най-сигурният път към ранна диагностика и добра прогноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници