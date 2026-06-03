Нови 5-годишни данни от клинично изпитание, представени на най-голямото онкологично събитие в света, конгресът ASCO 2026, показват, че персонализирана mRNA ваксина за рак на кожата в комбинация с имунотерапия може да намали риска от рецидив или смърт при меланом с почти 50%.
Ако резултатите бъдат потвърдени в по-мащабни проучвания, това би могло да промени из основи начина, по който се лекува най-агресивната форма на рак на кожата.
Какво установи проучването?
Резултатите от фаза 2б клиничното изпитание KEYNOTE-942, проведено с 157 пациенти с високорисков меланом след хирургично отстраняване на тумора, бяха представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) в Чикаго.
Ключовите данни след 5 години проследяване са:
- 59% по-нисък риск от разпространение на рака до отдалечени органи (метастази) при пациентите, получавали комбинираната терапия, в сравнение с тези на самостоятелна имунотерапия
- Обща преживяемост от 92,2% при комбинираната група срещу 71,3% при групата само с имунотерапия
- Рискът от рецидив или смърт е намален с 49%, резултат, устойчив и в предходния анализ от 2023 г. при 3-годишно проследяване
„Ползите, които наблюдаваме по отношение на подобрената безрецидивна преживяемост, се запазват във времето", коментира д-р Джанис Менерт, старши изследовател в проучването и професор в Медицинския факултет на Нюйоркския университет.
Как работи персонализираната ваксина?
Експерименталната ваксина, известна под наименованието интисмеран аутоген (intismeran autogene), представлява изцяло индивидуализиран подход, различна за всеки пациент.
Процесът на създаване:
Учените анализират генетичните вариации на тумора на конкретния пациент и създават mRNA ваксина, кодираща т.нар. неоантигени, протеини, уникални за раковите клетки и невидими за здравите тъкани. Целта е имунната система да бъде "обучена" да разпознава и унищожава именно тези клетки.
За разлика от профилактичните ваксини (като тази срещу грип), терапевтичните ваксини при рак се прилагат след поставена диагноза, не за да предотвратят болестта, а за да усилят имунния отговор на организма срещу вече съществуващия тумор.
В изпитанието интисмеран аутоген е прилаган в комбинация с пемброзумаб, лекарство от класа на така наречените "имунни чекпойнт инхибитори". То премахва естествените "спирачки" на имунната система, засилвайки способността й да атакува раковите клетки.
„Ваксината може да се разглежда като персонализиран подход, „информиран от тумора", тъй като неоантигените от индивидуалния тумор на пациента се използват при нейното проектиране", обясни д-р Менерт пред Medical News Today.
Терапията има по-малко странични ефекти
Едно от значимите открития в проучването е, че комбинираната терапия не е увеличила честотата на имунно-медиираните странични ефекти, нещо, което е сериозен проблем при стандартното двойно имунно блокиране.
„Предишните опити за подобряване на лечението с двойно чекпойнт блокиране водеха до по-висока честота на имунни токсичности. В нашето проучване комбинацията не увеличи тази честота, всъщност тя беше малко по-ниска", посочва д-р Матео Карлино, медицински онколог от болниците Уестмийд и Блактаун в Австралия.
Защо меланомът е толкова сериозен?
Меланомът е най-опасната форма на рак на кожата, преди всичко заради способността му бързо да образува метастази в отдалечени органи при липса на ранна намеса. Въпреки че е по-рядко срещан от другите видове рак на кожата, смъртността при него е значително по-висока.
Меланомът е петото по честота онкологично заболяване в Европа, над 100 000 нови случая и над 20 000 смъртни случая годишно, според данни на Европейската информационна система за рак.
Меланомът нерядко рецидивира, обикновено в рамките на 5 години след лечението.
Какво предстои?
Въпреки обнадеждаващите данни, изследователите подчертават, че пътят до стандартна клинична практика предполага допълнителни стъпки:
- Вече е напълно набрана фаза 3 клинично изпитание (INTerpath-001), оценяващо ваксината при меланом
- Текат допълнителни проучвания при недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на бъбрека и рак на пикочния мехур
- Производството на ваксината е индивидуален и сложен процес, всяка доза се изработва по поръчка от туморната тъкан на пациента, което изисква оптимизация на мащаба и достъпността
„Работим заедно с изследователи и производители, за да оптимизираме работния процес и да преодолеем това препятствие", уточни д-р Менерт.
Петгодишните данни от поручването представляват важна стъпка в прецизната онкология. Персонализираната mRNA ваксина за рак на кожата показва трайна ефективност при намаляване на риска от метастази и смърт при меланом, без да увеличава страничните ефекти.
Ако резултатите бъдат потвърдени в по-мащабната фаза 3, терапевтичните ваксини биха могли да се превърнат в неделима част от лечението не само на меланома, но и на други видове рак. Засега обаче пациентите трябва да се допитват до своя онколог за актуалните стандарти на лечение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Комбинираната терапия поддържа 49% намаление на меланома след 5 години – Medical News Today
- Имунотерапия при меланом: механизми и резултати – PMC/NCBI
- Персонализирани ракови ваксини: настоящо състояние и перспективи – PMC/NCBI
- Меланом – видове, симптоми и профилактика – Американска академия по дерматология (AAD)
- Пемброзумаб: как работи имунният чекпойнт инхибитор – Medical News Today
- Резюме на проучването KEYNOTE-942 – ASCO 2026
- Годишна среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) 2026
- Публикувани данни от KEYNOTE-942 – ASCO Journals
- Определение за неоантиген – Речник на Националния раков институт (NCI)
- mRNA ваксини при солидни тумори: преглед на доказателствата – PMC/NCBI
- Терапевтични ракови ваксини: механизми на действие – PMC/NCBI
- Имунни чекпойнт инхибитори: ръководство за пациенти – American Cancer Society
- Проф. д-р Джанис Менерт – NYU Langone Health
- Клинично изпитание KEYNOTE-942 – ClinicalTrials.gov
- Пълен текст на публикацията от ASCO за KEYNOTE-942 (PDF)
- Фаза 3 изпитание INTerpath-001 при меланом – ClinicalTrials.gov
- Изпитание с интисмеран аутоген при недребноклетъчен рак на белия дроб – ClinicalTrials.gov
- Изпитание с интисмеран аутоген при рак на бъбрека – ClinicalTrials.gov
- Изпитание с интисмеран аутоген при рак на пикочния мехур – ClinicalTrials.gov