Нови 5-годишни данни от клинично изпитание, представени на най-голямото онкологично събитие в света, конгресът ASCO 2026, показват, че персонализирана mRNA ваксина за рак на кожата в комбинация с имунотерапия може да намали риска от рецидив или смърт при меланом с почти 50%.

Ако резултатите бъдат потвърдени в по-мащабни проучвания, това би могло да промени из основи начина, по който се лекува най-агресивната форма на рак на кожата.

Какво установи проучването?

Резултатите от фаза 2б клиничното изпитание KEYNOTE-942, проведено с 157 пациенти с високорисков меланом след хирургично отстраняване на тумора, бяха представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) в Чикаго.

Ключовите данни след 5 години проследяване са:

59% по-нисък риск от разпространение на рака до отдалечени органи (метастази) при пациентите, получавали комбинираната терапия, в сравнение с тези на самостоятелна имунотерапия

Обща преживяемост от 92,2% при комбинираната група срещу 71,3% при групата само с имунотерапия

Рискът от рецидив или смърт е намален с 49% , резултат, устойчив и в предходния анализ от 2023 г. при 3-годишно проследяване

„Ползите, които наблюдаваме по отношение на подобрената безрецидивна преживяемост, се запазват във времето", коментира д-р Джанис Менерт, старши изследовател в проучването и професор в Медицинския факултет на Нюйоркския университет.

Как работи персонализираната ваксина?

Експерименталната ваксина, известна под наименованието интисмеран аутоген (intismeran autogene), представлява изцяло индивидуализиран подход, различна за всеки пациент.

Процесът на създаване:

Учените анализират генетичните вариации на тумора на конкретния пациент и създават mRNA ваксина, кодираща т.нар. неоантигени, протеини, уникални за раковите клетки и невидими за здравите тъкани. Целта е имунната система да бъде "обучена" да разпознава и унищожава именно тези клетки.

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За разлика от профилактичните ваксини (като тази срещу грип), терапевтичните ваксини при рак се прилагат след поставена диагноза, не за да предотвратят болестта, а за да усилят имунния отговор на организма срещу вече съществуващия тумор.

В изпитанието интисмеран аутоген е прилаган в комбинация с пемброзумаб, лекарство от класа на така наречените "имунни чекпойнт инхибитори". То премахва естествените "спирачки" на имунната система, засилвайки способността й да атакува раковите клетки.

„Ваксината може да се разглежда като персонализиран подход, „информиран от тумора", тъй като неоантигените от индивидуалния тумор на пациента се използват при нейното проектиране", обясни д-р Менерт пред Medical News Today.

Терапията има по-малко странични ефекти

Едно от значимите открития в проучването е, че комбинираната терапия не е увеличила честотата на имунно-медиираните странични ефекти, нещо, което е сериозен проблем при стандартното двойно имунно блокиране.

„Предишните опити за подобряване на лечението с двойно чекпойнт блокиране водеха до по-висока честота на имунни токсичности. В нашето проучване комбинацията не увеличи тази честота, всъщност тя беше малко по-ниска", посочва д-р Матео Карлино, медицински онколог от болниците Уестмийд и Блактаун в Австралия.

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Защо меланомът е толкова сериозен?

Меланомът е най-опасната форма на рак на кожата, преди всичко заради способността му бързо да образува метастази в отдалечени органи при липса на ранна намеса. Въпреки че е по-рядко срещан от другите видове рак на кожата, смъртността при него е значително по-висока.

Меланомът е петото по честота онкологично заболяване в Европа, над 100 000 нови случая и над 20 000 смъртни случая годишно, според данни на Европейската информационна система за рак.

Меланомът нерядко рецидивира, обикновено в рамките на 5 години след лечението.

Какво предстои?

Въпреки обнадеждаващите данни, изследователите подчертават, че пътят до стандартна клинична практика предполага допълнителни стъпки:

Вече е напълно набрана фаза 3 клинично изпитание (INTerpath-001), оценяващо ваксината при меланом

Текат допълнителни проучвания при недребноклетъчен рак на белия дроб , рак на бъбрека и рак на пикочния мехур

Производството на ваксината е индивидуален и сложен процес , всяка доза се изработва по поръчка от туморната тъкан на пациента, което изисква оптимизация на мащаба и достъпността

„Работим заедно с изследователи и производители, за да оптимизираме работния процес и да преодолеем това препятствие", уточни д-р Менерт.

Снимка: Canva

Петгодишните данни от поручването представляват важна стъпка в прецизната онкология. Персонализираната mRNA ваксина за рак на кожата показва трайна ефективност при намаляване на риска от метастази и смърт при меланом, без да увеличава страничните ефекти.

Ако резултатите бъдат потвърдени в по-мащабната фаза 3, терапевтичните ваксини биха могли да се превърнат в неделима част от лечението не само на меланома, но и на други видове рак. Засега обаче пациентите трябва да се допитват до своя онколог за актуалните стандарти на лечение.

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Източници