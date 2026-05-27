Ракът на кожата е най-често диагностицираното онкологично заболяване в света и все пак остава едно от най-пренебрегваните.

Този юни в над 25 града в страната ще се проведат безплатен преглед на бенки при дерматолог и буквално да спасят живота си. Кога, къде и защо не бива да го пропускате, научете в следващите редове.

Меланомът в Европа: Тревожна статистика, която трябва да знаете

Меланомът е петото по честота онкологично заболяване в Европа, над 100 000 нови случая и над 20 000 смъртни случая годишно, според данни на Европейската информационна система за рак. Заболеваемостта продължава да расте непрекъснато, а смъртността в Източна Европа е значително по-висока, отколкото в Западна и Северна, до голяма степен заради по-късното диагностициране и по-дебелите тумори в момента на установяване.

При ранно откриване 5-годишната преживяемост в Европа достига 88%, а в страни с развита превенция над 90%. Ракът на кожата е лечим в 99% от случаите, ако бъде хванат навреме.

Безплатни прегледи на бенки в цялата страна: Как да се включите

Дерматологични кабинети и клиники в над 25 города из цяла България провеждат безплатни профилактични прегледи на бенки в периода от 1 до 30 юни. Инициативата е организирана от La Roche-Posay в рамките на националната кампания #SaveYourSkin.

Пълният списък с дати, часове и градове можете да намерите тук:

Какво показват данните от досегашните издания?

Само за последните 4 години в рамките на инициативата са извършени над 5 400 безплатни прегледа, при които са установени 154 съмнителни случая. Анкетните данни показват:

63% от участниците никога преди не са преглеждали бенките си при дерматолог

25% рядко или никога не използват слънцезащита

Защо изследването на бенките при дерматолог е животоважно

„Превенцията, ранната диагностика и откриването в начален стадий на меланома са от ключово значение за успешното лечение. Препоръчвам на всеки да прави ежегоден преглед при опитен дерматолог и да следи внимателно кожата си. Това може да спаси живота му", коментира д-р Мина Сълева-Статева, дерматолог в УМБАЛ „Александровска", главен асистент и преподавател в Катедра „Дерматология и венерология" към Медицинския университет – София.

Меланомът е сред най-агресивните форми на кожен рак, при разпространение в други органи прогнозата се влошава драматично. Ето защо ранната диагноза при изследване на бенки при дерматолог е необходимост.

Кои са рисковите фактори за рак на кожата?

Специалистите посочват следните основни рискови фактори за рак на кожата:

Голям брой или атипични бенки по тялото

Фамилна обремененост с меланом

Тежки слънчеви изгаряния в детска възраст – само едно изгаряне с мехури може да удвои риска в по-зряла възраст

Прекомерно излагане на UV лъчи без защита

Светъл фототип кожа

Именно затова е от изключителна важност слънцезащитният крем за деца да се прилага редовно и правилно от ранна детска възраст.

Симптомите на меланом: Кога да потърсим лекар

Експертите съветват да се следи правилото ABCDE при всяка промяна по кожата:

А симетрия на бенката

Б ордюр – неравни или размити ръбове

Ц вят – неравномерен, смесен или необичаен

Д иаметър – над 6 мм

Е волюция – всяка промяна в размер, форма, цвят, сърбеж или кървене

При наличие на незарастващи лезии или каквато и да е промяна е необходима незабавна консултация с дерматолог.

Превенцията на кожен рак е в ръцете ни. Безплатните дерматологични прегледи този юни са възможност да направим крачка към собственото си здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

