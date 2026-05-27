Ракът на кожата е най-често диагностицираното онкологично заболяване в света и все пак остава едно от най-пренебрегваните.
Този юни в над 25 града в страната ще се проведат безплатен преглед на бенки при дерматолог и буквално да спасят живота си. Кога, къде и защо не бива да го пропускате, научете в следващите редове.
Меланомът в Европа: Тревожна статистика, която трябва да знаете
Меланомът е петото по честота онкологично заболяване в Европа, над 100 000 нови случая и над 20 000 смъртни случая годишно, според данни на Европейската информационна система за рак. Заболеваемостта продължава да расте непрекъснато, а смъртността в Източна Европа е значително по-висока, отколкото в Западна и Северна, до голяма степен заради по-късното диагностициране и по-дебелите тумори в момента на установяване.
При ранно откриване 5-годишната преживяемост в Европа достига 88%, а в страни с развита превенция над 90%. Ракът на кожата е лечим в 99% от случаите, ако бъде хванат навреме.
Безплатни прегледи на бенки в цялата страна: Как да се включите
Дерматологични кабинети и клиники в над 25 города из цяла България провеждат безплатни профилактични прегледи на бенки в периода от 1 до 30 юни. Инициативата е организирана от La Roche-Posay в рамките на националната кампания #SaveYourSkin.
Пълният списък с дати, часове и градове можете да намерите тук:
Какво показват данните от досегашните издания?
Само за последните 4 години в рамките на инициативата са извършени над 5 400 безплатни прегледа, при които са установени 154 съмнителни случая. Анкетните данни показват:
- 63% от участниците никога преди не са преглеждали бенките си при дерматолог
- 25% рядко или никога не използват слънцезащита
Защо изследването на бенките при дерматолог е животоважно
„Превенцията, ранната диагностика и откриването в начален стадий на меланома са от ключово значение за успешното лечение. Препоръчвам на всеки да прави ежегоден преглед при опитен дерматолог и да следи внимателно кожата си. Това може да спаси живота му", коментира д-р Мина Сълева-Статева, дерматолог в УМБАЛ „Александровска", главен асистент и преподавател в Катедра „Дерматология и венерология" към Медицинския университет – София.
Меланомът е сред най-агресивните форми на кожен рак, при разпространение в други органи прогнозата се влошава драматично. Ето защо ранната диагноза при изследване на бенки при дерматолог е необходимост.
Кои са рисковите фактори за рак на кожата?
Специалистите посочват следните основни рискови фактори за рак на кожата:
- Голям брой или атипични бенки по тялото
- Фамилна обремененост с меланом
- Тежки слънчеви изгаряния в детска възраст – само едно изгаряне с мехури може да удвои риска в по-зряла възраст
- Прекомерно излагане на UV лъчи без защита
- Светъл фототип кожа
Именно затова е от изключителна важност слънцезащитният крем за деца да се прилага редовно и правилно от ранна детска възраст.
Симптомите на меланом: Кога да потърсим лекар
Експертите съветват да се следи правилото ABCDE при всяка промяна по кожата:
- Асиметрия на бенката
- Бордюр – неравни или размити ръбове
- Цвят – неравномерен, смесен или необичаен
- Диаметър – над 6 мм
- Еволюция – всяка промяна в размер, форма, цвят, сърбеж или кървене
При наличие на незарастващи лезии или каквато и да е промяна е необходима незабавна консултация с дерматолог.
Превенцията на кожен рак е в ръцете ни. Безплатните дерматологични прегледи този юни са възможност да направим крачка към собственото си здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
