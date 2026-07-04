Една нова бенка, петно, което сменя цвета си, или рана, която просто не иска да зарасне, симптомите на рак на кожата често изглеждат толкова обикновени, че лесно ги подминаваме. 

А ранното откриване е решаващо: то подобрява прогнозата при всеки вид кожен рак. В следващите редове ще научите на какво да обръщате внимание при самопреглед, как работи методът ABCDE и кога е време да посетите дерматолог.

Кои са първите признаци на рак на кожата

Ракът на кожата е сред най-често срещаните видове рак. Съществуват няколко негови форми, като трите най-разпространени са базалноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином и меланом. Меланомът е най-опасният вид, но е и по-рядко срещан от останалите.

Снимка: OpenAI

Според Фондацията за борба с рака на кожата (Skin Cancer Foundation) всеки трябва да преглежда цялото си тяло, от главата до петите, веднъж месечно. При самопреглед обърнете внимание на:

  • нови бенки или образувания;
  • бенки, които се уголемяват или променят значително;
  • лезии, които сърбят, кървят без причина или не заздравяват.

Най-честият симптом е необичайно розово или кафяво петно, петънце или бенка. Понякога сигнал може да бъде и увеличен лимфен възел, лимфните възли се намират най-често по шията, слабините и подмишниците.

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Как изглеждат базалноклетъчният и плоскоклетъчният карцином

Тези два вида са по-чести, но по-малко опасни от меланома и се появяват най-често по лицето, главата и шията.

Базалноклетъчният карцином може да изглежда като плосък белезникав участък, наподобяващ белег, като лъскава перлена подутина или като отворена рана, която мокрее, покрива се с коричка и не заздравява. Плоскоклетъчният карцином често се проявява като грапаво червено люспесто петно, което кърви, като брадавицоподобно образувание или като незаздравяваща рана.

Кога кожният обрив е сигнал за рак?

Американското дружество за борба с рака (American Cancer Society) съветва да потърсите лекар, ако забележите белег, който не прилича на останалите по тялото ви, промяна в цвета на кожата извън границите на бенка или тъмна ивица около нокът. При хора с тъмна кожа лезията понякога се напипва по-лесно, отколкото се вижда, затова, по данни на Американската академия по дерматология, диагнозата при по-тъмна кожа често се поставя на по-късен етап.

Методът ABCDE за разпознаване на меланом

За да откриете ранните признаци на меланом, специалистите препоръчват метода ABCDE. Проверете всяка бенка по пет показателя:

Снимка: Canva

  • A (Asymmetry) – асиметрия: двете половини на бенката не си съответстват.
  • B (Border) – контур: ръбовете са неравни, назъбени или размити.
  • C (Color) – цвят: промени в цвета на кожата – няколко нюанса в една бенка (кафяво, черно, червено, синьо или бяло).
  • D (Diameter) – диаметър: обикновено над 6 мм.
  • E (Evolving) – развитие: бенката се променя по форма, цвят или започва да сърби и кърви.

Важно е да знаете, че 70–80% от меланомите се появяват на съвсем ново място по кожата, а не в съществуваща бенка.

Методът на „грозното патенце“

Този подход се основава на идеята, че бенките и пигментните петна на един човек обикновено си приличат. Ако някоя нетипична бенка видимо се отличава от останалите, това е повод за консултация със специалист.

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Кой е изложен на най-голям риск

Най-важният рисков фактор е излагането на UV лъчи, които увреждат ДНК на кожните клетки. Затова слънчевото изгаряне и рискът от солариума имат такова значение. Допълнителни фактори са наличието на над 100 бенки, светла кожа, светла коса и лунички, както и фамилна или лична история на кожен рак.

Как се диагностицира и лекува

Дерматологът преглежда кожата с дерматоскоп, ръчно увеличително устройство и при съмнение назначава биопсия на кожа, за да провери за ракови клетки. Базалноклетъчният и плоскоклетъчният карцином обикновено се отстраняват с малка операция, а при меланома лечението зависи от стадия и разположението.

Снимка: Canva AI

Как да предпазите кожата си

Най-добрата превенция на рака на кожата е ограничаването на UV лъчите: използвайте слънцезащитен крем за лице и тяло, търсете сянка и се покривайте на открито. Избягвайте солариумите. Сравняването с референтни снимки на рак на кожата може да ориентира, но не замества прегледа при специалист.

Как се развива ракът на кожата

Симптомите на рак на кожата включват нови или променящи се бенки, неравни контури, няколко цвята в едно петно и рани, които не заздравяват. Методите ABCDE и „грозното патенце“ помагат за ранното разпознаване, а редовният месечен самопреглед остава най-достъпната защита. При всяка съмнителна промяна се обърнете към дерматолог възможно най-скоро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Stanford Medicine 25. Преглед на бенки и невуси
  2. American Cancer Society. Превенция на меланома
  3. PubMed Central. Научна публикация за откриването на меланома
  4. Skin Cancer Foundation. Предупредителни знаци и изображения на меланома
  5. American Cancer Society. Рискови фактори за меланома
  6. American Cancer Society. Как да разпознаем рака на кожата
  7. American Academy of Dermatology.Рак на кожата при тъмна кожа
  8. Skin Cancer Foundation. Превенция на рака на кожата
  9. American Cancer Society. Диагностициране на меланома
  10. American Cancer Society. Лечение на базалноклетъчен карцином
  11. American Cancer Society. Лечение на плоскоклетъчен карцином
  12. American Cancer Society. Лечение на меланома по стади