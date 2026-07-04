Една нова бенка, петно, което сменя цвета си, или рана, която просто не иска да зарасне, симптомите на рак на кожата често изглеждат толкова обикновени, че лесно ги подминаваме.

А ранното откриване е решаващо: то подобрява прогнозата при всеки вид кожен рак. В следващите редове ще научите на какво да обръщате внимание при самопреглед, как работи методът ABCDE и кога е време да посетите дерматолог.

Кои са първите признаци на рак на кожата

Ракът на кожата е сред най-често срещаните видове рак. Съществуват няколко негови форми, като трите най-разпространени са базалноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином и меланом. Меланомът е най-опасният вид, но е и по-рядко срещан от останалите.

Снимка: OpenAI

Според Фондацията за борба с рака на кожата (Skin Cancer Foundation) всеки трябва да преглежда цялото си тяло, от главата до петите, веднъж месечно. При самопреглед обърнете внимание на:

нови бенки или образувания;

бенки, които се уголемяват или променят значително;

лезии, които сърбят, кървят без причина или не заздравяват.

Най-честият симптом е необичайно розово или кафяво петно, петънце или бенка. Понякога сигнал може да бъде и увеличен лимфен възел, лимфните възли се намират най-често по шията, слабините и подмишниците.

Как изглеждат базалноклетъчният и плоскоклетъчният карцином

Тези два вида са по-чести, но по-малко опасни от меланома и се появяват най-често по лицето, главата и шията.

Базалноклетъчният карцином може да изглежда като плосък белезникав участък, наподобяващ белег, като лъскава перлена подутина или като отворена рана, която мокрее, покрива се с коричка и не заздравява. Плоскоклетъчният карцином често се проявява като грапаво червено люспесто петно, което кърви, като брадавицоподобно образувание или като незаздравяваща рана.

Американското дружество за борба с рака (American Cancer Society) съветва да потърсите лекар, ако забележите белег, който не прилича на останалите по тялото ви, промяна в цвета на кожата извън границите на бенка или тъмна ивица около нокът. При хора с тъмна кожа лезията понякога се напипва по-лесно, отколкото се вижда, затова, по данни на Американската академия по дерматология, диагнозата при по-тъмна кожа често се поставя на по-късен етап.

Методът ABCDE за разпознаване на меланом

За да откриете ранните признаци на меланом, специалистите препоръчват метода ABCDE. Проверете всяка бенка по пет показателя:

Снимка: Canva

A (Asymmetry) – асиметрия: двете половини на бенката не си съответстват.

B (Border) – контур: ръбовете са неравни, назъбени или размити.

C (Color) – цвят: промени в цвета на кожата – няколко нюанса в една бенка (кафяво, черно, червено, синьо или бяло).

D (Diameter) – диаметър: обикновено над 6 мм.

E (Evolving) – развитие: бенката се променя по форма, цвят или започва да сърби и кърви.

Важно е да знаете, че 70–80% от меланомите се появяват на съвсем ново място по кожата, а не в съществуваща бенка.

Методът на „грозното патенце“

Този подход се основава на идеята, че бенките и пигментните петна на един човек обикновено си приличат. Ако някоя нетипична бенка видимо се отличава от останалите, това е повод за консултация със специалист.

Кой е изложен на най-голям риск

Най-важният рисков фактор е излагането на UV лъчи, които увреждат ДНК на кожните клетки. Затова слънчевото изгаряне и рискът от солариума имат такова значение. Допълнителни фактори са наличието на над 100 бенки, светла кожа, светла коса и лунички, както и фамилна или лична история на кожен рак.

Как се диагностицира и лекува

Дерматологът преглежда кожата с дерматоскоп, ръчно увеличително устройство и при съмнение назначава биопсия на кожа, за да провери за ракови клетки. Базалноклетъчният и плоскоклетъчният карцином обикновено се отстраняват с малка операция, а при меланома лечението зависи от стадия и разположението.

Снимка: Canva AI

Как да предпазите кожата си

Най-добрата превенция на рака на кожата е ограничаването на UV лъчите: използвайте слънцезащитен крем за лице и тяло, търсете сянка и се покривайте на открито. Избягвайте солариумите. Сравняването с референтни снимки на рак на кожата може да ориентира, но не замества прегледа при специалист.

Симптомите на рак на кожата включват нови или променящи се бенки, неравни контури, няколко цвята в едно петно и рани, които не заздравяват. Методите ABCDE и „грозното патенце“ помагат за ранното разпознаване, а редовният месечен самопреглед остава най-достъпната защита. При всяка съмнителна промяна се обърнете към дерматолог възможно най-скоро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници