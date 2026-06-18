Метаболитният синдром е сред водещите проблеми на общественото здраве – по данни на Международната диабетна федерация, той засяга около една четвърт от възрастното население в света. Състоянието е свързано с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2.

Въпреки това метаболитният синдром често остава незабелязан за дълго време, а първите предупредителни сигнали нерядко се подценяват. Какви са причините за това, кои са най-честите симптоми на синдрома и какви стъпки можем да предприемем за неговата превенция и контрол, по темата в „Подкаст за здраве" говори клиничният диетолог Дерйа Хюсеин.

Снимка: bTV Media Group

Тя беше лектор на тема „Затлъстяване и метаболитно здраве: медикаменти, хранене и дългосрочен успех" на събитието „Как да живем до 100" на Дарик радио, на което svetatnazdraveto.bg беше медиен партньор.

Какво представлява холистичният подход към здравето?

Холистичният подход разглежда човека като единно цяло, в което физическото, психическото, емоционалното и социалното благополучие са взаимно свързани. Вместо да се фокусира единствено върху лечението на симптомите, той изследва причините за здравословните проблеми и насърчава балансиран начин на живот чрез правилно хранене, движение, качествен сън, управление на стреса и добри социални взаимоотношения.

„Всички механизми, всички органи и всички системи са много свързани. Когато хората получат диагноза и си мислят, че могат да разрешат проблема само и единствено адресирайки мястото, където се е появил, много се бъркат", заявява клиничният диетолог Дерйа Хюсеин.

По думите ѝ всяко заболяване представлява отделен, сложен биологичен казус, чието лечение изисква цялостен, индивидуален подход към пациента.

Какво трябва да знаем за метаболитния синдром?

Метаболитният синдром представлява съвкупност от взаимно свързани рискови фактори, които значително повишават вероятността от развитие на сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет тип 2 и други здравословни проблеми. Най-често той включва коремно затлъстяване, повишено артериално налягане, високи нива на кръвна захар, повишени триглицериди и ниски стойности на HDL („добрия") холестерол.

Снимка: bTV Media Group

„Метаболитният синдром много често се диагностицира в късен етап", коментира Дерйа Хюсеин и допълва: „Едни от най-ранните признаци могат да бъдат хипертонията и инсулиновата резистентност".

Хората с метаболитен синдром не разпознават симптомите

Експертът подчертава, че при пациентите с метаболитен синдром симптомите често не се установяват навреме от самите пациенти, което забавя предприемането на мерки.

„Понякога се случва така, че хората, които преживяват тези симптоми прекалено дълго време, ги приемат за нормални. Това, според мен, е един от най-опасните моменти в откриването и лечението на този проблем", казва клиничният диетолог.

Според нея решението се корени в по-добрата обществена информираност, не само за метаболитния синдром, но и за останалите заболявания. Тя отбелязва, че според различни проучвания жените търсят помощ от специалист значително по-късно в сравнение с мъжете.

Кога се налага медикаментозно лечение на метаболитния синдром?

Медикаментозно лечение се налага, когато промените в начина на живот, здравословно хранене, редовна физическа активност и редукция на теглото, не са достатъчни за контрол на отделните рискови фактори.

В зависимост от конкретните нарушения могат да бъдат назначени лекарства за понижаване на артериалното налягане, контрол на кръвната захар, подобряване на липидния профил или подпомагане на отслабването. Целта на лечението е да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет тип 2 и други усложнения.

Какво още споделя Дерйа Хюсеин за метаболитния синдром и ранните му признаци? Кои навици най-бързо подобряват състоянието и защо ранното разпознаване е ключово, научете във видеото.

Цялото интервю с Дерйа Хюсеин пред Мартин Киряков гледайте във видеото.