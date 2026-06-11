Национална информационна кампания за повишаване на здравната грамотност по темите на метаболитното здраве стартира тази седмица в България.

Инициативата на клиничния диетолог Дерйа Хюсеин Кандиларов ще предоставя безплатни образователни ръководства, разработени от диетолози и ендокринолози. Първото от тях е посветено на преддиабета и инсулиновата резистентност, състояния, които според актуалните данни остават неразпознати при 8 от 10 засегнати българи.

Снимка: Личен архив

Bлизо двойно повече случаи на диабет за две десетилетия

Според резултатите от националния скрининг, представен в края на 2024 г. от Българското дружество по ендокринология (БДЕ), около 770 000 българи живеят с диабет, 16,5% от изследваната популация при едва 7,9% през 2006 г. Това е ръст от близо 200% за по-малко от две десетилетия.

Данните показват, че всеки трети българин над 60 години има диабет. Тревожна е и тенденцията при младите на възраст 20–29 години, докато през 2006 г. в тази група практически липсват регистрирани случаи, днес засегнатите са 1,5%.

По данни на Националната здравноинформационна система над 741 000 българи живеят със захарен диабет тип 2, който съставлява над 90% от всички случаи на диабет.

Отделно над 235 000 души у нас се намират в състояние на преддиабет, междинно нарушение на въглехидратната обмяна, което предхожда диабет тип 2. Около половината от хората с преддиабет развиват диабет тип 2 в рамките на 5 години, ако не настъпи промяна в начина на живот. Важното в случая е, че на този етап процесът все още е обратим.

Снимка: Canva

„Скритата" заболеваемост, всеки втори не подозира

Най-критичният показател в статистиката е т.нар. недиагностициран диабет. Данните от 2024 г. сочат, че 50% от българите с диабет не знаят за заболяването си и се смятат за клинично здрави. При преддиабета ситуацията е още по-сериозна, 80% от засегнатите нямат представа, че кръвната им захар е извън нормите.

За сравнение, според Международната диабетна федерация (IDF) средно за Европа недиагностицираните случаи са около 35,7%, близо 22 млн. души. България изостава значително от средноевропейското ниво на ранно откриване.

Причината е в характера на самото заболяване, диабет тип 2 се развива безсимптомно в продължение на години, без болка или стряскащи симптоми. Сигнали като умора след хранене, чести пристъпи на глад, засилено желание за сладко, натрупване на мастна тъкан в коремната област и колебания в енергийните нива често се отдават на натовареното ежедневие. Така редовното изследване на кръвна захар на гладно и гликиран хемоглобин се пропуска, а заболяването нерядко се открива едва при първите усложнения, със зрението, бъбреците или сърдечно-съдовата система.

Снимка: OpenAI

В европейски план, по данни на IDF над 61 млн. души на възраст 20–79 години в региона живеят с диабет, като прогнозата е до 2045 г. броят им да достигне 69 млн..

Целта на кампанията е достъпна, научнообоснована информация

Кампанията на клиничният диетолог Дерйа Хюсеин Кандиларов адресира проблем, който експертите определят като ключов за превенцията, дефицита на надеждна здравна информация. В областта на храненето и метаболитното здраве противоречивите послания, популярните диети и непроверените съвети често създават повече объркване, отколкото яснота.

Инициативата ще включва поредица от безплатни образователни ръководства по теми като преддиабет, инсулинова резистентност, затлъстяване, метаболитен синдром и нарушения в липидния профил.

Материалите се разработват от специалисти диетолози и ендокринолози и се разпространяват без абонаменти, скрити условия или монетизация. Заявената цел е качествената информация да достигне до хора в цялата страна, независимо от местоположението, образованието или достъпа им до специализирана грижа.

Снимка: Canva

Първото ръководство посветено на преддиабет и инсулинова резистентност

Първият безплатен наръчник от поредицата обяснява на достъпен език механизмите зад преддиабета и инсулиновата резистентност, рисковите фактори и стъпките, които човек може да предприеме. Ръководството не предлага крайни режими или универсални решения, а предоставя научнообоснована информация и практически насоки, като изрично насърчава навременната консултация със здравен специалист.

„Информираността е един от най-силните инструменти за превенция. Когато хората разбират как функционира организмът им и кои фактори влияят върху здравето им, те са по-склонни да предприемат устойчиви и дългосрочни промени", посочват от екипа на инициативата.

Първото ръководство е вече достъпно безплатно, онлайн. Кампанията ще бъде активна през следващите месеци във всички канали на платформата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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