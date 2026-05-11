Ранното диагностициране на диабет, както и спазването на план за лечение, който включва редовни медицински грижи, промени в начина на живот и прием на лекарства, може да помогне за ограничаване на ефектите от диабета.

Тази статия разглежда някои от дългосрочните усложнения на диабета и как да ги предотвратим.

Видове диабет

Глюкозата, или кръвната захар, е основният източник на енергия за човешкото тяло. Тя идва от храната, която хората консумират. Хормонът инсулин помага на клетките на тялото да преобразуват глюкозата в гориво.

При диабет тип 1 имунната система на организма атакува клетките в панкреаса и им пречи да произвеждат инсулин. При диабет тип 2 тялото не е в състояние да произвежда инсулин или инсулинът не действа както трябва.

И при двата вида диабет количеството захар в кръвта става по-високо, отколкото би трябвало.

Тип 2 е по-често срещан. Развива се с течение на времето и често е свързан с липса на физическа активност, нездравословeн начин на хранене или затлъстяване, въпреки че други фактори също могат да предразположат човек да го развие.

Тип 1 обикновено е генетичен и най-често срещан при деца и юноши, въпреки че може да се развие на всяка възраст.

И двата вида диабет могат да причинят различни увреждания на организма, ако човек не контролира състоянието.

Кръвоносна и сърдечно-съдова система

Високите нива на кръвна захар могат да причинят увреждане на всички части на сърдечно-съдовата система. Поради тази причина съществува тясна връзка между диабета и сърдечно-съдовите проблеми.

Кръвоносни съдове

Излишната кръвна захар намалява еластичността на кръвоносните съдове и ги кара да се стесняват, възпрепятствайки кръвния поток. Това може да доведе до намалено снабдяване с кръв и кислород, увеличавайки риска от високо кръвно налягане и увреждане на големи и малки кръвоносни съдове.

Високото кръвно налягане е рисков фактор за сърдечни заболявания. Близо 74% от възрастните с диабет имат хипертония.

Увреждането на големите кръвоносни съдове се нарича макросъдово заболяване, докато микросъдовото заболяване се отнася до увреждането на малките кръвоносни съдове.

Усложненията от макросъдови заболявания включват:

Инфаркт

Инсулт

Периферно артериално заболяване

Микросъдовата болест също може да доведе до проблеми с:

Очите

Бъбреците

Нервната система

Човек с диабет може да намали риска от сърдечно-съдови и кръвоносни проблеми чрез:

Контролиране на нивата на кръвната захар

Отказване от тютюнопушене

Контролиране на кръвното налягане и липидите

Използване на лекарства с рецепта, като статини, за понижаване на холестерола

Следене на кръвното налягане

Редовни упражнения

Хранене на богата на фибри диета

За някои хора с диабет тип 2, настоящите насоки препоръчват лекарите да предписват инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2) и агонисти на глюкагоноподобния пептид 1 рецептор (GLP-1 RA).

Тези лекарства могат да намалят риска от висока кръвна захар и сърдечно-съдови заболявания. Те също така работят за намаляване на теглото, понижаване на кръвното налягане, намаляване на системното възпаление и подобряване на сърдечната функция.

Тези лекарства могат също да намалят риска от прогресия на хронично бъбречно заболяване. Лекар може да ги предпише и за лечение на атеросклероза, която не е свързана със сърдечна недостатъчност.

Сърдечно-съдовата система

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) сърдечно-съдовите заболявания са основната причина за преждевременна смърт сред хората с диабет.

Рискът от инсулт или смърт вследствие на сърдечно-съдово заболяване при хората с диабет е два до три пъти по-висок в сравнение с този при хората без диабет.

Хората с диабет също така са склонни да развиват по-сериозни сърдечни проблеми на по-ранна възраст.

Освен това диабетът често се проявява заедно с други състояния, които натоварват сърцето, като затлъстяване, хипертония и висок холестерол.

Нездравословното хранене и липсата на физическа активност са рискови фактори както за сърдечно-съдовите заболявания, така и за диабета.

Рани и инфекции

Лошото кръвообращение затруднява способността на организма да се възстановява при рани или инфекции. Това се дължи на недостатъчното снабдяване с кръв, кислород и хранителни вещества.

Хората с диабет трябва редовно да проверяват кожата си за рани и да се обръщат към лекаря си, ако забележат признаци на инфекция, като зачервяване, подуване или повишена температура.

Нервната система

Невропатията, или увреждането на нервите, е често срещано усложнение при диабета. При около 10-20 % от хората с първоначална диагноза диабет се наблюдава увреждане на нервите. Колкото по-дълго човек живее с диабет, толкова по-голям е рискът от развитие на невропатия.

Повече от половината от хората, живеещи с диабет, в крайна сметка ще развият това състояние.

Невропатията може да засегне всяка част от нервната система, включително нервите, които контролират автономните или неволевите функции, като например храносмилането.

Най-често срещаната форма обаче е периферната невропатия. Тя причинява болка и изтръпване в крайниците, по-специално в краката, стъпалата и пръстите на краката, ръцете, дланите и пръстите на ръцете. Невропатията може да засегне и бедрата и горната част на краката.

Краката

Загубата на чувствителност, която съпътства невропатията, може да затрудни човек да забележи малки рани. В съчетание с лошото кръвообращение това може да доведе до сериозни усложнения.

Ако човек не забележи мехур на крака си, например, може да се развие инфекция, която бързо да се влоши. Лошото кръвообращение допринася за това. В резултат може да възникнат язви и некроза на тъканите, а в някои случаи може да се наложи ампутация.

Бъбреците и пикочната система

С течение на времето високите нива на кръвна захар могат да увредят кръвоносните съдове в бъбреците. Това увреждане пречи на бъбреците да филтрират отпадните продукти от кръвта. С времето това може да доведе до бъбречна недостатъчност.

Лекарите описват диабета като една от основните причини за бъбречни заболявания. Той засяга 1 от всеки 3 души с диабет.

Зрение

Диабетът повишава риска от редица очни проблеми, някои от които могат да доведат до загуба на зрението.

Краткосрочните проблеми включват замъглено зрение, причинено от висока кръвна захар. Дългосрочните усложнения включват:

Глаукома

Диабетна ретинопатия

Макулен оток

Катаракта (перде)

Редовните очни прегледи, контролирането на кръвната захар и избягването или отказването от тютюнопушенето могат да спомогнат за опазването на здравето на очите при диабет.

Храносмилателна система

Увреждането на нервната система може да засегне автономните функции на организма, включително храносмилането.

Гастропарезата може да възникне, когато увреждането на нервите наруши способността на храносмилателната система да пренася храната от стомаха в тънките черва.

Това състояние може да доведе до:

Гадене

Повръщане

Киселинен рефлукс

Подуване на корема

Болки в корема

Загуба на тегло в тежки случаи

Сексуално здраве

Уврежданията на кръвоносните съдове и вегетативната нервна система, свързани с диабета, могат да окажат отрицателно въздействие върху сексуалната функция и способността на организма да изпраща и да реагира на сексуални стимули.

Вероятността от развитие на еректилна дисфункция при мъжете с диабет е над 3 пъти по-висока, като тя може да се прояви с 10–15 години по-рано в сравнение с мъжете без това заболяване.

Други начини, по които диабетът може да повлияе на увереността на хората в сексуалния им живот, включват:

Въздействието на заболяването върху психичното здраве

Страхът, че сексът може да понижи нивата на глюкозата, което да доведе до хипогликемия

Несигурност относно това какво да се прави с инсулиновата помпа

Въпреки това, има начини за преодоляване на всички тези проблеми.

Фертилитет

Диабетът може да повлияе на плодовитостта както при мъжете, така и при жените.

Преглед от 2020 г. на 28 проучвания показва връзка между риска от диабет тип 2 и по-ранното начало на пубертета при момичетата.

Менструалните проблеми също са често срещани след началото на менструацията, жените могат да имат по-обилни менструации, а менопаузата може да настъпи по-рано.

Също така се наблюдава висока честота на синдрома на поликистозните яйчници (СПКЯ) и затлъстяването сред хората с диабет, като и двете състояния могат да увеличат риска от проблеми с плодовитостта.

Диабетът може да доведе и до усложнения по време на бременността, затова е от съществено значение доброто контролиране на кръвната захар през цялата бременност.

Друго проучване показва, че мъжете с диабет тип 1 и тип 2 са склонни да имат по-ниско качество на спермата и по-висок риск от безплодие.

Кожа

Съществува връзка между диабета и различни кожни заболявания. Симптомите могат да варират от леки до тежки.

Проблемите включват по-висок риск от:

Суха кожа

Тъмни петна по кожата, известни като акантоза нигриканс

Бактериални инфекции, като ячмени или циреи

Гъбични инфекции, като млечница или атлетско стъпало

Сърбеж по кожата

Диабетна дермопатия, която включва безвредни, но потенциално досадни, закръглени, кафяви, люспести петна

Мехури

Проучвания са установили също така връзки между честотата на диабет тип 2 и псориазис.

Ако кожната инфекция се влоши, могат да се появят язви. Язвите са отворени рани, които зарастват бавно.

Метаболитни проблеми

Метаболизмът е процесът, чрез който организмът превръща хранителните вещества в енергия. Нарушението на този процес може да доведе до различни усложнения, някои от които могат да бъдат животозастрашаващи.

Диабетна кетоацидоза

Диабетната кетоацидоза (ДКА) е остро, животозастрашаващо усложнение на диабета. Тя възниква, когато организмът не може да използва глюкозата за енергия и започва да разгражда мазнините.

При този процес се отделят химични вещества, известни като кетони. Високите нива на кетони могат да направят кръвта прекалено киселинна.

В рамките на няколко часа това може да доведе до различни симптоми, включително:

Сухота в устата

Гадене и повръщане

Стомашни болки

Задух

Загуба на съзнание и кома

Без лечение ДКА може да бъде фатална.

ДКА най-често засяга хора с диабет тип 1, но може да се случи и при диабет тип 2, ако нивата на кръвната захар се повишат прекалено много.

Метаболитен синдром

Метаболитният синдром представлява съвкупност от състояния и симптоми, включващи диабет, високо кръвно налягане и затлъстяване.

Лекарят може да постави диагноза „метаболитен синдром“, ако пациентът има някои от следните симптоми:

Висока кръвна захар на гладно

Висок LDL („лош“) холестерол и нисък HDL („добър“) холестерол

Хипертония или високо кръвно налягане

Голям обем на талията, дължащ се на натрупана мастна тъкан в областта на корема

Високи нива на триглицериди в кръвта

Рисковите фактори за диабет и други аспекти на метаболитния синдром включват ниска физическа активност и наднормено тегло.

Психично здраве

Диабетът може да повлияе на психичното здраве на човек по различни начини. Той може да доведе до:

Притеснения относно лечението, здравето и възможните усложнения, които могат да предизвикат стрес, тревожност и депресия

Притеснения относно разходите за лечението и дали човек се справя правилно, особено ако симптомите се променят

Разстройства на настроението, които затрудняват поддържането на здравословен начин на живот

Натрупването на колкото се може повече знания за диабета може да помогне за намаляване на стреса. Колкото повече човек знае за състоянието си, толкова по-голям контрол ще чувства, че има над диабета си и неговото лечение.

Знанието какво да се прави във всяка ситуация може да повиши увереността на човек и да го накара да се чувства по-добре като цяло.

Сътрудничеството с медицински специалист може да помогне за минимизиране на тези проблеми. Лекар или консултант може да помогне за изготвянето на план за намаляване на риска от проблеми с психичното здраве.

