Около 590 млн. души по света живеят с диабет, а над 90% от тях са с диабет тип 2. Макар че за момента няма лек, ремисия на диабет тип 2 е възможна и ново проучване сочи, че кетогенната диета може да е по-ефективен път към обръщане на заболяването, отколкото класическата нискомазнинна диета.

Какво откриват учените и какво трябва да знаете, преди да опитате?

Какво показва новото проучване

Според проучване, публикувано в Journal of the Endocrine Society, изследователи от Университета на Алабама в Бирмингам са проследили 51 възрастни на възраст между 55 и 62 години с диабет тип 2. Участниците следват или кето диета (с високо съдържание на мазнини и ниско на въглехидрати), или нискомазнинна диета в продължение на 12 седмици.

Учените измерват съотношението проинсулин към С-пептид, ключов показател за това колко добре функционират бета-клетките на панкреаса, които произвеждат инсулин.

Защо бета-клетките са толкова важни

Бета-клетките в панкреаса са отговорни за секрецията на инсулин в отговор на покачване на кръвната захар. Когато са под силен стрес, какъвто е случаят при диабет тип 2, те започват да отделят повече проинсулин, незавършен прекурсор на инсулина.

„Високите нива на проинсулин показват, че бета-клетките са претоварени и се опитват да компенсират нарасналата нужда на тялото от инсулин“, обяснява Мариан Юрчишин, водещ автор на проучването.

Кето надделява над нискомазнинната диета

И двете групи участници свалят килограми, но разликата е в качеството на промяната:

Участниците на кето диета показват по-значимо намаление на дела на секретирания проинсулин.

Това намаление е свързано с подобряване функцията на бета-клетките .

Резултатите подсказват, че нисковъглехидратното хранене (low-carb) позволява на бета-клетките да „си починат“ и да възстановят нормалната си работа.

Една от хипотезите е свързана с т.нар. глюкозна токсичност, продължителното излагане на бета-клетките на високи нива на глюкоза. Премахването на въглехидратите създава среда, в която клетките могат да възстановят секреторните си механизми.

Какво казват експертите

Д-р Поуя Шафипур, специалист по фамилна медицина и медицина на затлъстяването, коментира пред Medical News Today, че резултатите не го изненадват:

„При ранни случаи на диабет кето може да направи чудеса, ако хората се придържат стриктно – особено ако е средиземноморско кето с повече фибри.“

Той обаче подчертава и основните предизвикателства:

Много хора практикуват „карнивор кето“, с прекалено много преработени меса и наситени мазнини.

Придържането към диетата в дългосрочен план е трудно.

12 седмици са твърде кратък период, нужни са изследвания на 6 до 12 месеца.

Съвети за безопасно следване на кето диета

Моник Ричард, регистриран диетолог-нутриционист, споделя няколко важни препоръки за тези, които обмислят кетогенен подход:

Качеството на храната е по-важно от макросите. Заменяйте въглехидратите със здравословни мазнини – зехтин, авокадо, ядки, семена – а не с преработени меса.

Не пренебрегвайте зеленчуците. Не-нишестените зеленчуци осигуряват фибри и фитонутриенти, важни за метаболитното здраве .

Помислете за умерено намаляване на въглехидратите. Дори намаляването на рафинираните въглехидрати и добавените захари подобрява контрола на кръвната захар и гликирания хемоглобин (HbA1c) .

Балансирайте протеините и мазнините. Прекомерният прием на наситени мазнини може да повлияе на сърдечно-съдовото здраве и черния дроб.

Консултирайте се със специалист. При диабет дозите на лекарствата често трябва да се коригират – никога не започвайте кето сами .

„Най-добрият хранителен план е този, който работи за вашата биология и вашия живот“, обобщава Ричард.

Експертите са единодушни, че са необходими дългосрочни изследвания (6–12 месеца), които да проследят не само кръвната захар, но и инсулиновата резистентност, възпалителните маркери и функцията на панкреаса. Целта при управление на диабета не е само контрол на глюкозата, а запазване на бета-клетките и намаляване на хроничното възпаление.

Новото проучване добавя още един аргумент в полза на кетогенната диета като потенциален инструмент за обратимост на диабета тип 2. Подобряването на функцията на бета-клетките, измерено чрез съотношението проинсулин и С-пептид, показва, че замяната на въглехидратите със здравословни мазнини може да даде на панкреаса така необходимата почивка.

Кето обаче не е универсално решение, качеството на мазнините, дългосрочното придържане и медицинският надзор са решаващи за успеха. Преди всяка значима промяна в храненето при диабет, консултацията с лекар и диетолог е задължителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

