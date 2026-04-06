Връзката между храненето и дихателните заболявания привлича все по-голямо внимание в медицинската общност, но досега резултатите от различни изследвания са противоречиви и трудни за прилагане в практиката.

Ново испанско проучване, публикувано в авторитетното списание Respirology, предлага обнадеждаващи данни, че по-високото придържане към средиземноморската диета е свързано със значително намален риск от развитие на астма при възрастни.

Мащабно проучване с над 17 000 участници

Изследването, проведено в рамките на проекта SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), включва 17 127 възрастни испанци без респираторни заболявания в началото на наблюдението. Участниците са проследявани средно 12,8 години, през които са регистрирани 302 нови случая на астма.

Според многофакторния анализ, хората с най-високо придържане към средиземноморския хранителен режим показват 42% относително намаление на риска от развитие на астма в сравнение с тези с най-ниско придържане. Измежду отделните хранителни компоненти, консумацията на плодове, ядки и риба показва най-последователна обратна връзка с появата на заболяването.

Какво казват експертите

Д-р Алисия Падия-Гало, координатор на секцията по астма в Испанското дружество по пулмология и гръдна хирургия, обобщава основния клиничен извод: „По-високото придържане към здравословен хранителен модел, като средиземноморската диета, е свързано с по-ниска честота на астма при възрастни."

Експертът подчертава важността на факта, че проучването е проведено върху испански участници с продължително проследяване, което прави резултатите особено релевантни за средиземноморските популации.

Внимание при тълкуването на резултатите

Въпреки че откритията са привлекателни, д-р Падия-Гало призовава към внимателност: „Трябва да бъдем предпазливи. Това е асоциация, а не доказателство за причинно-следствена връзка."

Експертът посочва няколко важни ограничения на изследването:

Диагнозата астма е самодекларирана от участниците

Липсват обективни белодробни функционални измервания

Възможно е наличие на остатъчни объркващи фактори

Ограничена възможност за екстраполиране на резултатите към други популации

„Не бива да превръщаме това единично проучване в конкретна и окончателна препоръка за първична превенция на астма", подчертава специалистът.

Как диетата влияе на белите дробове

Въпреки че не става въпрос за клинично изпитване, проучването има биологична обоснованост. Средиземноморската диета съчетава антиоксиданти, здравословни мазнини и биоактивни съединения с потенциални противовъзпалителни ефекти.

„Тези елементи биха могли да модулират възпалението и оксидативния стрес, два процеса, централни за биологията на астмата", обяснява д-р Падия-Гало. В този смисъл наблюдаваната връзка с консумацията на риба богата на омега-3 мастни киселини, както и на плодове и ядки, е в съответствие с предишни механистични хипотези.

Превенцията започва след 35-годишна възраст

Изследването предполага, че защитното действие на диетата може да е по-силно при хора над 35 години, макар че анализите на подгрупи винаги изискват внимание при интерпретацията.

По-интересният общ извод е, че превенцията на астмата при възрастни вероятно не зависи от отделна храна или изолирана интервенция, а от по-широки модели на живот и хранене.

Новото испанско проучване предоставя обнадеждаващи доказателства, че здравословното хранене, и по-специално средиземноморският хранителен режим, може да играе защитна роля срещу развитието на астма при възрастни. Консумацията на плодове, ядки, риба и други храни, богати на антиоксиданти и полезни мазнини, показва най-силна обратна връзка с риска от заболяването.

Въпреки че са необходими допълнителни клинични изпитвания, резултатите подкрепят значението на цялостния здравословен начин на живот за превенция на хронични заболявания, включително респираторни проблеми. Здравословната диета може да бъде важна част от стратегията за опазване здравето на белите дробове, заедно с отказа от тютюнопушене, редовната физическа активност и намаляването на излагането на въздушни замърсители.

