Бронхиалната астма е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, при което се наблюдава стесняване на бронхите и затруднено дишане, пише онлайн изданието Medical News Today.
Тъй като заболяването изисква постоянен контрол, експертите посочват, че освен лечението с инхалатор могат да се използват и натурални средства за подпомагане на дишането и намаляване на възпалението.
Данни от клинични проучвания сочат, че някои растения и храни съдържат активни вещества, които отпускат бронхиалната мускулатура и могат да облекчат симптомите по време на пристъпи.
Какво е бронхиална астма и защо билките са само допълваща терапия
Бронхиалната астма се характеризира с възпаление и оток на бронхиалната лигавица, което води до свиване на дихателните пътища и типични симптоми като свирене при дишане, кашлица, задух и тежест в гърдите.
Основното лечение включва инхалаторни медикаменти, бронходилататори и кортикостероиди, които облекчават симптомите и предотвратяват пристъпите.
Използването на натурални средства има единствено поддържаща роля, подчертават специалистите. Те могат да допринесат за намаляване на честотата и тежестта на пристъпите, за подсилване на имунната система и за ограничаване на оксидативния стрес в белите дробове, но не и да контролират напълно болестта.
Лекарите предупреждават, че прекъсване на предписаната терапия и разчитане само на билки може да бъде опасно и да доведе до влошаване на състоянието.
Често препоръчвани растения при астма
Някои билки и натурални средства могат да облекчат симптомите на астма, обясняват експертите. Най-препоръчвани са следните:
Мащерка (Thymus vulgaris)
Мащерката е добре позната билка, богата на активните съединения тимол и карвакрол, които имат доказани антибактериални и отхрачващи свойства. Тези вещества подпомагат разреждането и изчистването на секретите от дихателните пътища и намаляват възпалението.
Някои проучвания сочат, че мащерката може да помогне за намаляване на спазъма на бронхите, което разширява дихателните пътища и улеснява дишането.
Ето защо чаят от мащерка е често препоръчван като допълващо средство за облекчаване на кашлица и затруднено дишане при астма.
Подбел (Tussilago farfara)
Подбелът (Tussilago farfara) е традиционно използвана билка при респираторни проблеми, благодарение на съдържащите се в него слизести вещества и сапонини, растителни съединения с омекотяващо и отхрачващо действие.
Слизестите вещества покриват лигавицата на дихателните пътища и я успокояват, като намаляват дразненето и пристъпите на кашлица.
Сапонините подпомагат разреждането на бронхиалния секрет и улесняват неговото изхвърляне, което подобрява проходимостта на дихателните пътища.
Фитотерапевтите отбелязват, че редовната консумация на чай от подбел може да допринесе за по-лесно дишане и да намали честотата на кашлицата при хора с астма или хроничен бронхит.
Куркума
Куркумата е една от най-изследваните натурални добавки при дихателни заболявания. Нейната активна съставка куркумин има мощни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които намаляват отока на дихателните пътища.
Някои проучвания сочат, че куркуминът може да улесни преминаването на въздуха и да облекчи затрудненото дишане, тъй като подпомага отпускането на бронхиалните мускули.
Куркумата може да се приема като подправка към храната или като хранителна добавка.
Черен кимион (Nigella sativa)
Черният кимион, известен още като Nigella sativa, съдържа активното вещество тимохинон, който има антихистаминови и противовъзпалителни свойства.
Тъй като алергичните реакции са чест провокатор на астматични пристъпи, черният кимион може да намали реакцията на организма и да подпомогне контрола на симптомите.
Джинджифил
Джинджифилът съдържа гингероли и шогаоли, които имат противовъзпалителен ефект и подпомагат отпускането на дихателната мускулатура.
Някои проучвания сочат, че джинджифилът може да увеличи ефективността на определени бронходилататори (лекарства, които отпускат мускулатурата на дихателните пътища и така разширяват бронхите), което го прави ценно допълнение към лечението на астма.
Храни, които могат да облекчат възпалението
Освен билките, някои храни са доказано полезни за хора с астма:
Чесън
Чесънът съдържа биоактивни съединения като алицин, които имат силно противовъзпалително и антиоксидантно действие. Те могат да намалят отока и стесняването на бронхите, характерни за астмата, и да ограничат оксидативния стрес, който влошава симптомите.
Когато се използва за облекчаването на респираторни проблеми, може да се консумира суров, готвен или под формата на екстракти.
Мед
Медът също е традиционно средство, което облекчава кашлицата и успокоява гърлото. Неговата гъста консистенция покрива гърлото и намалява дразненето, а противовъзпалителните му съединения подпомагат намаляването на отока в дихателните пътища.
Медът действа и като естествен отхрачващ агент, улеснявайки отделянето на секрети и освобождаването на дихателните пътища. За по-добър ефект може да се приема разтворен в топла вода или комбиниран с билков чай.
Специалистите предупреждават, че самолечението при астма крие риск. Много билки могат да взаимодействат с лекарствата, като намалят или засилят техния ефект. Освен това, качеството и чистотата на хранителните добавки не винаги са гарантирани.
Експертите подчертават, че деца и бременни жени са особено чувствителни към активните вещества в билките, затова приемът трябва да бъде съгласуван с лекар.
Често задавани въпроси
1.Каква е китайската билкова формула за астма?
ASHMI (Anti-Asthma Herbal Medicine Intervention) е модифицирана билкова формула, разработена на база на традиционната Ja Wai San Zi Tang, която съдържа 14 билки. Модерната версия включва три основни компонента:
- Lingzhi (рейши): С противовъзпалителни и имуномодулиращи свойства.
- Ku shen (софора): С антиалергично и антиастматично действие.
- Gan cao (сладък корен, женско биле): Известен с противовъзпалителния си ефект.
Клинични проучвания сочат, че ASHMI може да подобри белодробната функция, да намали симптомите на астма и дори да намали необходимостта от кортикостероидни лекарства.
2.Какво е домашна напитка при астма?
Според експертите, джинджифилът и чесънът съдържат противовъзпалителни съединения, които могат да облекчат симптомите на астма. Ето защо специалистите препоръчват следната домашна напитка: прясно настърган джинджифил или смачкани скилидки чесън се запарват в гореща вода, която се оставя да изстине преди консумация.
Обичайният безопасен прием е до една-две чаши дневно, приготвени с малко количество настърган джинджифил (около 2–4 грама) или една скилидка чесън.
Приемът над тези количества може да предизвика стомашен дискомфорт и не се препоръчва, особено при хора, които приемат лекарства за кръвосъсирване или имат хронични заболявания.
Специалистите посочват също, че използването на тези подправки по-често в готвенето допринася за по-добър контрол на възпалителните процеси.
3.Кой чай успокоява астмата?
Научни данни сочат, че някои видове билкови чайове могат да намалят възпалението на дихателните пътища и да подпомогнат релаксацията на дихателната мускулатура. Най-препоръчвани са чай от джинджифил, евкалипт, резене (fennel) и сладък корен (женско биле), както и зелен чай и черен чай. Те могат да се използват като допълваща терапия за подобряване на дишането и за намаляване на честотата на пристъпите, ако се консумира редовно, твърдят експертите
Натуралните средства могат да облекчат симптомите на бронхиална астма, но не заместват стандартното лечение. Консултацията с лекар остава ключова за безопасен контрол на заболяването.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.