Бронхиалната астма е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, при което се наблюдава стесняване на бронхите и затруднено дишане, пише онлайн изданието Medical News Today.

Тъй като заболяването изисква постоянен контрол, експертите посочват, че освен лечението с инхалатор могат да се използват и натурални средства за подпомагане на дишането и намаляване на възпалението.

Данни от клинични проучвания сочат, че някои растения и храни съдържат активни вещества, които отпускат бронхиалната мускулатура и могат да облекчат симптомите по време на пристъпи.

Какво е бронхиална астма и защо билките са само допълваща терапия

Бронхиалната астма се характеризира с възпаление и оток на бронхиалната лигавица, което води до свиване на дихателните пътища и типични симптоми като свирене при дишане, кашлица, задух и тежест в гърдите.

Основното лечение включва инхалаторни медикаменти, бронходилататори и кортикостероиди, които облекчават симптомите и предотвратяват пристъпите.

Използването на натурални средства има единствено поддържаща роля, подчертават специалистите. Те могат да допринесат за намаляване на честотата и тежестта на пристъпите, за подсилване на имунната система и за ограничаване на оксидативния стрес в белите дробове, но не и да контролират напълно болестта.

Лекарите предупреждават, че прекъсване на предписаната терапия и разчитане само на билки може да бъде опасно и да доведе до влошаване на състоянието.

Често препоръчвани растения при астма

Някои билки и натурални средства могат да облекчат симптомите на астма, обясняват експертите. Най-препоръчвани са следните:

Мащерка (Thymus vulgaris)

Мащерката е добре позната билка, богата на активните съединения тимол и карвакрол, които имат доказани антибактериални и отхрачващи свойства. Тези вещества подпомагат разреждането и изчистването на секретите от дихателните пътища и намаляват възпалението.

Някои проучвания сочат, че мащерката може да помогне за намаляване на спазъма на бронхите, което разширява дихателните пътища и улеснява дишането.

Ето защо чаят от мащерка е често препоръчван като допълващо средство за облекчаване на кашлица и затруднено дишане при астма.

Подбел (Tussilago farfara)

Подбелът (Tussilago farfara) е традиционно използвана билка при респираторни проблеми, благодарение на съдържащите се в него слизести вещества и сапонини, растителни съединения с омекотяващо и отхрачващо действие.

Слизестите вещества покриват лигавицата на дихателните пътища и я успокояват, като намаляват дразненето и пристъпите на кашлица.

Сапонините подпомагат разреждането на бронхиалния секрет и улесняват неговото изхвърляне, което подобрява проходимостта на дихателните пътища.

Фитотерапевтите отбелязват, че редовната консумация на чай от подбел може да допринесе за по-лесно дишане и да намали честотата на кашлицата при хора с астма или хроничен бронхит.

Куркума

Куркумата е една от най-изследваните натурални добавки при дихателни заболявания. Нейната активна съставка куркумин има мощни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които намаляват отока на дихателните пътища.

Някои проучвания сочат, че куркуминът може да улесни преминаването на въздуха и да облекчи затрудненото дишане, тъй като подпомага отпускането на бронхиалните мускули.

Куркумата може да се приема като подправка към храната или като хранителна добавка.

Снимка: iStock

Черен кимион (Nigella sativa)

Черният кимион, известен още като Nigella sativa, съдържа активното вещество тимохинон, който има антихистаминови и противовъзпалителни свойства.

Тъй като алергичните реакции са чест провокатор на астматични пристъпи, черният кимион може да намали реакцията на организма и да подпомогне контрола на симптомите.

Джинджифил

Джинджифилът съдържа гингероли и шогаоли, които имат противовъзпалителен ефект и подпомагат отпускането на дихателната мускулатура.

Някои проучвания сочат, че джинджифилът може да увеличи ефективността на определени бронходилататори (лекарства, които отпускат мускулатурата на дихателните пътища и така разширяват бронхите), което го прави ценно допълнение към лечението на астма.

Храни, които могат да облекчат възпалението

Освен билките, някои храни са доказано полезни за хора с астма:

Чесън

Чесънът съдържа биоактивни съединения като алицин, които имат силно противовъзпалително и антиоксидантно действие. Те могат да намалят отока и стесняването на бронхите, характерни за астмата, и да ограничат оксидативния стрес, който влошава симптомите.

Когато се използва за облекчаването на респираторни проблеми, може да се консумира суров, готвен или под формата на екстракти.

Мед

Медът също е традиционно средство, което облекчава кашлицата и успокоява гърлото. Неговата гъста консистенция покрива гърлото и намалява дразненето, а противовъзпалителните му съединения подпомагат намаляването на отока в дихателните пътища.

Медът действа и като естествен отхрачващ агент, улеснявайки отделянето на секрети и освобождаването на дихателните пътища. За по-добър ефект може да се приема разтворен в топла вода или комбиниран с билков чай.

Специалистите предупреждават, че самолечението при астма крие риск. Много билки могат да взаимодействат с лекарствата, като намалят или засилят техния ефект. Освен това, качеството и чистотата на хранителните добавки не винаги са гарантирани.

Експертите подчертават, че деца и бременни жени са особено чувствителни към активните вещества в билките, затова приемът трябва да бъде съгласуван с лекар.

----------------------------------------------------

Често задавани въпроси

1.Каква е китайската билкова формула за астма?

ASHMI (Anti-Asthma Herbal Medicine Intervention) е модифицирана билкова формула, разработена на база на традиционната Ja Wai San Zi Tang, която съдържа 14 билки. Модерната версия включва три основни компонента:

Lingzhi (рейши) : С противовъзпалителни и имуномодулиращи свойства.

Ku shen (софора) : С антиалергично и антиастматично действие.

Gan cao (сладък корен, женско биле) : Известен с противовъзпалителния си ефект.

Клинични проучвания сочат, че ASHMI може да подобри белодробната функция, да намали симптомите на астма и дори да намали необходимостта от кортикостероидни лекарства.

2.Какво е домашна напитка при астма?

Според експертите, джинджифилът и чесънът съдържат противовъзпалителни съединения, които могат да облекчат симптомите на астма. Ето защо специалистите препоръчват следната домашна напитка: прясно настърган джинджифил или смачкани скилидки чесън се запарват в гореща вода, която се оставя да изстине преди консумация.

Обичайният безопасен прием е до една-две чаши дневно, приготвени с малко количество настърган джинджифил (около 2–4 грама) или една скилидка чесън.

Приемът над тези количества може да предизвика стомашен дискомфорт и не се препоръчва, особено при хора, които приемат лекарства за кръвосъсирване или имат хронични заболявания.

Специалистите посочват също, че използването на тези подправки по-често в готвенето допринася за по-добър контрол на възпалителните процеси.

3.Кой чай успокоява астмата?

Научни данни сочат, че някои видове билкови чайове могат да намалят възпалението на дихателните пътища и да подпомогнат релаксацията на дихателната мускулатура. Най-препоръчвани са чай от джинджифил, евкалипт, резене (fennel) и сладък корен (женско биле), както и зелен чай и черен чай. Те могат да се използват като допълваща терапия за подобряване на дишането и за намаляване на честотата на пристъпите, ако се консумира редовно, твърдят експертите

Натуралните средства могат да облекчат симптомите на бронхиална астма, но не заместват стандартното лечение. Консултацията с лекар остава ключова за безопасен контрол на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.