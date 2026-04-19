Симптомите на диабет тип 2 при мъжете включват тези, които са общи за всички или повечето хора, живеещи с диабет.

Но те включват и няколко проблема, които са специфични при мъжете. Точно както при жените, диабетът може да причини усложнения, като невропатия и проблеми със зрението, при мъжете.

Но представителите на силния пол могат да изпитват и специфични проблеми със сексуалното здраве в резултат на диабет. Мъжете са по-склонни да имат урологични и сексуални проблеми.

Симптоми на диабет тип 2, специфични за мъжете

Намалена сила и загуба на мускулна маса

Проучване, публикувано в World Journal of Diabetes, установява, че загубата на скелетна мускулна маса може да бъде свързана с диабет при мъжете, а не толкова изразено при жените.

Снимка: iStock

Недостатъчната инсулинова активност ограничава образуването на мускулни клетки, което води до намаляване на скелетната мускулна маса. Решението? Силовите тренировки могат да помогнат за възстановяване на изгубената мускулна маса, но трябва да говорите с Вашия лекар за всяка тренировъчна програма, която искате да предприемете, тъй като необичайните упражнения могат да повлияят на стратегията Ви за управление на диабета.

Рецидивираща генитална млечница

Млечницата е гъбична инфекция, която може да засегне устата или гениталиите. При мъжете симптомите на генитална млечница включват:

Възпаление на главичката на пениса

Бели бучки по кожата

Болезненост

Дискомфорт

Неприятна миризма

Това се случва, тъй като кръвната захар е твърде висока и бъбреците се опитват да изхвърлят излишната захар чрез урината. Но тъй като захарта е добра храна за гъбичките, млечницата може да се развие.

За щастие, млечницата се лекува лесно с предписани лекарства, а доброто контролиране на нивата на кръвната захар ще ви помогне да предотвратите повторното й появяване.

Еректилна дисфункция

Диабетът уврежда нервите и кръвоносните съдове, което може да повлияе на способността на мъжете да постигнат и поддържат ерекция. До 75 процента от мъжете с диабет могат да изпитат този симптом.

Някои лекарства за диабет могат да предизвикат сексуални странични ефекти, като еректилна дисфункция (ЕД), които подлежат на лечение. Еректилната дисфункция трябва да се лекува веднага щом пациентът забележи симптомите, за да се реши проблемът.

Снимка: Canva

„Някои пациенти с еректилна дисфункция не осъзнават, че диабетът им играе роля“, казва д-р Майк Нгуен, уролог в USC Urology. „Тези пациенти често страдат и от затлъстяване и хипертония, които са допълнителни рискови фактори за еректилна дисфункция.“

Урологични проблеми

Освен сексуална дисфункция, мъжете с диабет тип 2 могат да изпитват и други урологични проблеми. Може да имате затруднения с уринирането, склонност към капене след уриниране или да забележите слаба струя, причинена от запушвания на уретрата.

Увреждането на нервите от високите нива на кръвна захар допринася за проблеми с уринирането. Може също да изпитвате чести инфекции на пикочните пътища и подобно на диабетиците от двата пола, да изпитвате прекалено често уриниране.

„Пациентите с диабет също са изложени на повишен риск от диагностициране на урологични ракови заболявания, включително рак на простатата и рак на бъбреците“, добавя д-р Нгуен.

Намален тестостерон, брой сперматозоиди

Други симптоми на диабет тип 2 при мъжете включват по-ниски нива на тестостерон, което може да намали сексуалното влечение, да допринесе за еректилна дисфункция или да ви накара да се чувствате уморени и депресирани. Това е част от стареенето, но диабетът го влошава.

Снимка: iStock

Диабетът може също да намали броя на сперматозоидите, което затруднява зачеването за вас и вашата партньорка. И накрая, мъжете с диабет имат по-голям шанс да развият болестта на Пейрони, която причинява изкривяване на пениса. Бъдете открити с Вашия лекар за всички притеснения, които може да имате. Правилното лечение може да ви помогне.

Ретроградна еякулация

Ретроградна еякулация настъпва, когато част или цялата сперма се освободи в пикочния мехур. Може да забележите, че изглежда има по-малко сперма или дори изобщо няма. Има лечения, които могат да ви помогнат, така че първата ви стъпка е да се консултирате с Вашия лекар. До 40 процента от мъжете с диабет тип 2 имат този проблем.

Чести симптоми на диабет при мъжете и жените

Както мъжете, така и жените с диабет тип 2 може да изпитват нужда от често уриниране, особено през нощта. Те могат:

Да се чувстват уморени

Да изпитат необяснима загуба на тегло

Да се чувстват необичайно гладни

Да имат замъглено зрение

Да имат изтръпване в ръцете или краката

Да забележат бавно заздравяване на рани

Да имат повече инфекции от нормалното

Важното е да запомните, че ако получите някой от тези симптоми, трябва да посетите лекар.

Снимка: iStock

Възможно е да не изпитвате всички симптоми на диабет тип 2, докато все още го имате. Ранната интервенция означава по-малко увреждане на тялото ви, така че не отлагайте да потърсите помощ.

Начини за борба с проблема

Много здравословни усложнения, причинени от диабет, могат да бъдат обсъдени и лекувани.

Първото нещо, което трябва да направите, е да обсъдите специфичните си симптоми с Вашия лекар. Също така трябва открито да говорите за сексуалните проблеми с партньора си у дома.

Има определени действия, които можете да предприемете, за да се борите с високата кръвна захар. Те включват:

Балансирано хранене с пресни плодове и зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести храни

Избягване на излишната захар и калории

Отказване от тютюнопушене

Редовни упражнения - само 30 минути ходене на ден може да окаже голямо влияние върху понижаването на кръвната захар

Поддържането на здравословно тегло . Дори загубата на два до три килограма годишно помага в борбата с диабет тип 2 в дългосрочен план.

Ако смятате, че може да сте изложени на риск от диабет или изпитвате някои от симптомите на заболяването, говорете с вашия личен лекар

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------------

Източници