Еректилната дисфункция е състояние, което причинява невъзможност за получаване или поддържане на ерекция.

Състоянието е по-често срещано при хора в напреднала възраст, приемащи определени лекарства и имащи определени здравословни проблеми.

Въпреки че лечението на еректилна дисфункция, наричана понякога и импотентност, може да включва лекарства, устройства и хирургическа намеса, има много възможни лечения за еректилна дисфункция, включително природни и натурални средства.

Тази статия ще обсъди възможностите за естествено лечение, включително кои са доказано ефективни и кои носят рискове.

Натурални добавки

Важно е да знаете, че натуралните добавки не са лекарства. Тези продукти могат да съдържат неразкрити съставки, неправилни дози лекарства, отпускани с рецепта, или различни количества съставки от посочените на етикета.

Това подчертава важността на обсъждането на всички промени в лекарствата и добавките, които приемате, с лекар.

Следните хранителни добавки и природни средства са алтернативни – макар и научно недоказани, лечения за еректилна дисфункция и импотентност:

L-аргинин: L-аргининът е аминокиселина, която е мощен вазодилататор. Това означава, че може да „отвори“ кръвоносните съдове, като по този начин спомогне за увеличаване на притока на кръв към пениса. На теория това би трябвало да улесни ерекцията, но проучванията са дали противоречиви отзиви. Необходими са още изследвания, за да се проучи неговата безопасност и ефективност.

Пропионил-L-карнитин: Според някои източници, приемът на пропионил-L-карнитин заедно със силденафил (виагра) може да подобри еректилната функция по-добре от приема на Виагра самостоятелно, особено при случаи на еректилна дисфункция, които са трудни за лечение. Говорете с медицински специалист, преди да започнете приема на тази добавка.

Дехидроепиандростерон: Това е хормон, използван за производството на полови хормони като тестостерон и естроген.

Гинко: Друг мощен вазодилататор, който може да увеличи притока на кръв към пениса, потенциално подобрявайки сексуалното желание и помагайки при еректилна дисфункция. Не приемайте гинко обаче с варфарин, лекарство за разреждане на кръвта, или ако имате нарушение на кръвосъсирването.

Женшен: Смята се, че женшенът насърчава отпускането на гладките мускули на тялото и увеличава кръвообращението, като по този начин спомага за предизвикване на ерекция. Страничните му ефекти включват главоболие, сънливост и стомашно-чревни оплаквания, а ефектите му при лечение на еректилна дисфункция изглеждат в най-добрия случай незначителни.

Домашни средства за лечение на еректилна дисфункция

Промяната на някои от ежедневните ви навици може да помогне за намаляване на симптомите на еректилна дисфункция и подобряване на цялостното здраве.

Правете редовни упражнения

Поддържането на редовна тренировъчна рутина е особено полезно за тези, чиято еректилна дисфункция е причинена от:

Неактивност

Лошо кръвообращение

Затлъстяване

Нисък тестостерон

Сърдечно-съдови заболявания

Упражненията понижават кръвното налягане и кръвната захар, увеличават кръвообращението в тялото и подобряват здравето на сърцето. Те са и един от най-добрите естествени начини за повишаване на нивата на тестостерон. Изгарянето на мазнини също така намалява риска от съдови заболявания и диабет – две основни причини за еректилна дисфункция.

Лечението на еректилната дисфункция не означава непременно, че трябва да правите драстични промени. Дори малки увеличения на активността могат да окажат влияние. Изследванията показват, че хората на средна възраст с еректилна дисфункция, които имат затлъстяване, могат да възстановят сексуалната си функция с умерени упражнения.

Според конкретно проучване, 40 минути аеробни упражнения с умерена до висока интензивност 4 пъти седмично могат да помогнат за коригиране на еректилната дисфункция. Това може да включва бързо ходене, джогинг, колоездене, плуване, тренировки във фитнес зала и силови тренировки.

Поддържането на това ниво на активност в продължение на 6 месеца може да помогне за намаляване на симптомите на еректилна дисфункция, причинени от физическа неактивност, затлъстяване, високо кръвно налягане, метаболитен синдром и/или сърдечно-съдови заболявания.

Хранете се здравословно

Доказано е, че консумацията на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и риба – с по-малко червено и преработено месо и рафинирани зърнени храни, намалява вероятността от еректилна дисфункция.

Всъщност, хората под 60-годишна възраст, които най-стриктно се придържат към средиземноморската диета, са с 40% по-склонни да поддържат нормална сексуална функция.

Трябва да се отбележи, че храненето със здравословна за сърцето диета също така понижава рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания, като кръвно налягане, кръвна захар и нива на холестерол. Известно е, че тези здравословни проблеми допринасят значително за развитието на еректилна дисфункция.

Намалете употребата на алкохол

Консумацията на големи количества алкохол може да затрудни получаването или поддържането на ерекция, тъй като алкохолът пречи на посланиците, които казват на пениса да се напълни с кръв.

Хроничната употреба на алкохол също пречи на производството на тестостерон, хормонът, който управлява мъжката сексуална функция. По-ниските нива на тестостерон влияят върху производството на сперматозоиди и сексуалното желание.

Тежката употреба на алкохол е свързана и с:

Ниско сексуално желание (либидо)

Намаляване на размера на половите органи: Прекалената употреба на алкохол за дълго време може да доведе до свиване на тестисите и пениса на мъжкия полов орган.

По-ниска плодовитост

По-висок процент на полово предавани инфекции: Хроничните потребители на алкохол са по-склонни да участват в рискови сексуални практики.

Ако употребата на алкохол е единствената причина за еректилна дисфункция, симптомите обикновено отшумяват след спиране на употребата на алкохол.

Спрете да пушите

Тютюнопушенето е независим рисков фактор за еректилна дисфункция, тъй като причинява съдови промени в ендотела на кръвоносните съдове, които пречат на производството и сигнализирането на азотен оксид, влияейки върху еректилния контрол.

Азотният оксид е молекула, която сигнализира на околните мускули да се отпуснат, за да се разширят кръвоносните съдове и да се създаде ерекция.

Тютюнопушенето причинява и съдови промени, които увеличават риска от сърдечни заболявания, хипертония и диабет. Тези състояния са свързани и с развитието на еректилна дисфункция.

Освен това много хора пушат, за да намалят тревожността си от представянето, без да осъзнават, че изострят проблема. Отказването от тютюнопушенето може да не обърне напълно еректилната дисфункция, но допринася значително за подобряване на функцията на пениса.

Намалете стреса

Еректилната дисфункция да бъде симптом на основно заболяване. Често състояния като:

Депресия

Тревожност

Високо кръвно налягане

са причинени от стрес на работното място или у дома. Подобно на алкохола, стресът пречи на сигналите между мозъка и тялото, които предизвикват и поддържат ерекцията. Всеки стрес, добър или лош, може да причини ЕД.

Често срещани видове стрес, които причиняват еректилна дисфункция, включват:

Психологически стрес (напр. депресия, посттравматично стресово разстройство, проблеми с ниското самочувствие, сексуална травма)

Тревожност при представяне

Професионален стрес

Събития, променящи живота, като смърт на член на семейството или приятел, развод, промяна в здравето, наемане или уволнение от работа, финансови проблеми, родителски грижи или проблеми във взаимоотношенията

Спете достатъчно

Когато сте уморени, е трудно да поддържате сексуалното си желание. Липсата на сън влияе върху сексуалния ви живот по няколко начина, като например:

Намалено сексуално желание (либидо)

Невъзможност за получаване на ерекция

Невъзможност за изпълнение (поддържане на ерекция)

Едно от обясненията е, че тестостеронът се произвежда , докато спим. Ниският тестостерон води до ниска сексуална активност. Липсата на сън е свързана и със затлъстяване, депресия, тревожност и сърдечно-съдови заболявания – независими рискови фактори за еректилна дисфункция.

Нарушения на съня като обструктивна сънна апнея, безсъние, разстройство на работата на смени и синдром на неспокойните крака са често срещани състояния, свързани с еректилна дисфункция и други урологични заболявания.

Пазете се от излишните килограми

Отслабването е здравна цел по много причини, но може да помогне и за лечение на еректилна дисфункция.

Загубата на тегло има двойно предимство, като директно облекчава еректилната дисфункция и подобрява физическото здраве. Свалянето на няколко килограма понижава кръвното налягане и предотвратява по-нататъшно стесняване и запушване на артериите, което позволява на кръвта да се движи по-ефективно.

Проучванията показват, че излишните коремни мазнини могат да доведат до невъзможност за получаване или поддържане на ерекция.

Нещо повече, наднорменото тегло може да понижи нивата на тестостерон и да повиши нивата на женския хормон естрадиол, което допълнително утежнява проблема.

За щастие, намаляването на обиколката на талията може да обърне еректилната дисфункция. Загубата на тегло обикновено идва както от намаляване на приема на калории, така и от увеличаване на физическата активност.

Терапии с разговор

Разговорът със специалист по психично здраве за случващото се може да ви помогне да облекчите симптомите. Можете също така да включите човека, с когото имате сексуални отношения, в терапията си, ако това ви се струва подходящо.

Сексуална терапия или консултиране за двойки

Ако страдате от еректилна дисфункция, първо трябва да бъдете прегледани за наличие на съпътстващи физически и психологически състояния. Ако тревожността от представянето се счита за корен на проблема ви с еректилната дисфункция, тогава може да се предложи сексуална терапия.

Тя е особено полезна, когато психологически проблеми като стрес или тревожност играят важна роля. Можете да присъствате с партньора си или да изберете да отидете сами, въпреки че терапията за двойки има допълнителното предимство да помогне на партньора ви да научи начини да ви подкрепя.

Основата на сексуалната терапия включва следните принципи:

И двамата партньори споделят отговорността за решаването на проблема, дори ако той се дължи на физически причини.„

Вие и вашият партньор получавате информация и обучение относно сексуалните техники.

Необходимо е да се променят всякакви негативни нагласи към секса.

Необходимо е да отворите канали за комуникация между вас и вашия партньор.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е полезно за хора с обща тревожност, депресия или посттравматично стресово разстройство. Често подобряването на психичните състояния подобрява либидото, способността за получаване и поддържане на ерекция и сексуалната функция.

Ако естествените лечения за еректилна дисфункция не работят

Ако природните лечения не работят, това може да е признак за основно заболяване или е време да се обмислят други терапии, като например опитване на лекарства с рецепта, инжекции и супозитории; използване на вакуумно устройство; или операция.

Лекарства с рецепта

Лекарства с рецепта, сред които виаграта например, са популярни лечения, които помагат на мъжете да постигнат и задържат ерекция, като по този начин подобряват сексуалната функция. Говорете с медицински специалист, ако обмисляте да приемате някое от тези лекарства.

Устройства за еректилна дисфункция

Медицинските устройства, включително вакуумни устройства и пръстени за еректилна дисфункция (констриктивни пръстени), могат да бъдат друг вариант за подпомагане на еректилната функция.

Рискове при естествено лечение на еректилна дисфункция

Еректилната дисфункция се лекува с билки, добавки и други природни средства от дълго време в много различни култури по света, но отзивите са смесени.

За разлика от лекарствата с рецепта за еректилна дисфункция, билковите лекарства и добавки за еректилна дисфункция не са стриктно тествани или добре проучени. Това означава, че те могат да причинят някои нежелани странични ефекти или да взаимодействат с лекарства, които приемате в момента (с рецепта, без рецепта или други).

Ето защо, задължително първо се консултирайте с лекар.

Не забравяйте, че приемате тези лекарства на свой собствен риск, тъй като техните профили на безопасност не са установени. Също така, някои лекарства могат да съдържат неверни твърдения или неадекватни дози лекарства, отпускани с рецепта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

