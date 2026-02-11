Увеличената простата засяга над 50% от мъжете над 50-годишна възраст. Докато традиционните медикаменти остават златен стандарт, все повече проучвания показват, че увеличената простата може да се управлява с натурални природни средства за лечение.

Всъщност, билки, добавки и промени в начина на живот могат да коригират уголемяването на простатната жлеза (често наричано доброкачествена простатна хиперплазия или ДПХ).

Симптомите на това състояние, което става все по-често срещано с възрастта, включват затруднено започване на уриниране или невъзможност за пълно уриниране, болезнено уриниране, инконтиненция или нощно уриниране.

Тази статия разглежда различни природни лечения за увеличена простата и промени, които можете да направите в ежедневието си, за да подпомогнете цялостното си здраве.

Топ природни средства за увеличена простата

1. Сао палмето

Сао палмето (Serenoa repens ) е билка, която може да действа като естествено лекарство за уголемена простата.

Някои проучвания показват, че сао палмето е способно да облекчи симптомите. Изследване от 2021 г. открива доказателства, че екстрактът от сао палмето е валидна терапевтична опция за хора със симптоми на долните пикочни пътища и доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП).

В сравнение с някои лекарства, екстрактът от сао палмето е успял да осигури адекватно облекчаване на симптомите при умерени до тежки симптоми, като същевременно причинява по-малко странични ефекти – особено еякулаторна дисфункция и ортостатична хипотония.

Препоръчителна доза: 160-320 микрограма (mcg) два пъти дневно.

2. Пигеум

Извличан от кората на африканското вишнево дърво, пигеумът има дългогодишна история на използване от африкански племена за лечение на симптоми на уриниране, дискомфорт в пикочния мехур и уголемена простата.

Екстракти от кора на пигеум се използват в лекарства, отпускани с рецепта, в Европа от 1969 г. насам за лечение на уголемена простата. Въпреки че хранителните добавки не могат официално да претендират за лечение на заболявания, те все пак могат да осигурят облекчение.

Препоръчителна доза: 50-100 mcg два пъти дневно.

3. Прашец от ръж

Лечебната полза от ръжената трева се крие в цветния й прашец. Проучвания показват, че екстрактите от поленов цветен прашец могат да осигурят умерено облекчение при БПХ и да подобрят симптомите на долните пикочни пътища.

Снимка: Canva

Въпреки това, много от тези проучвания използват добавка, съдържаща не само екстракт от прашец от ръж, но и други видове прашец. Необходими са допълнителни проучвания, за да се разбере по-добре ефекта на прашеца от ръж върху уголемената простата

Хранителни добавки и вещества с потенциал

4. Соя

Въпреки многобройните твърдения относно способността на соята да подобрява симптомите на увеличена простата, научните доказателства все още са недостатъчни. Проучването обаче установява, че соята може да намали риска от рак на простатата при хора, които са изложени на риск от неговото развитие.

5. Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини, намиращи се предимно в риба и рибни продукти, са известни с подкрепата на сърдечното здраве и противовъзпалителните си свойства.

Омега-3 мастните киселини могат да засилят ефектите на стандартните лекарства за простата.

Мъжете в проучването, които приемат омега-3 мастни киселини заедно с лекарства, имат подобрени симптоми на простатата и по-малък размер на простатата в сравнение с тези, които не са приемали омега-3.

6. Ликопен

Ликопенът е каротеноид, произвеждан от доматени растения. Научни изследвания показват, че добавките на базата на домати и ликопен могат да помогнат за намаляване на симптомите на увеличена простата, благодарение на антиоксидантните, противовъзпалителните и противоракови свойства на ликопена.

7. Зелен чай

Зеленият чай съдържа полифенол, наречен епигалокатехин-3-галат, който притежава множество благоприятни свойства – противовъзпалителен ефект, антиоксидантни способности и подкрепа на имунната система.

Проучвания установяват, че добавките от зелен чай помагат за подобряване на симптомите на уголемена простата, включително уринарния поток, физическата функция и сексуалното желание.

Билки и минерали с доказано действие

8. Коприва

Копривата съдържа съединения като фитостероли, лигнани и полизахариди, които могат да намалят симптомите на увеличена простата. Освен това копривата има противовъзпалителни, противотуморни и противовирусни ефекти.

Научно ревю установява, че копривата може да помогне за подобряване на симптомите и намаляване на размера на простатата. При дозировка от 400-600 милиграма дневно растителният екстракт изглежда безопасна и ефективна терапия.

9. Цинк

Цинкът е елемент, намиращ се в цялото тяло, като най-големите концентрации се срещат в простатата. Някои научни доказателства дори предполагат, че дефицитът на цинк може да увеличи риска както от уголемяване на простата, така и от рак на простатата.

За здравето на простатата препоръчителната доза цинк е от 25 до 50 мкг на ден. Това може да е от полза и за хора с простатит.

10. Червени боровинки

Проучване установява, че приемането на 250 и 500 милиграма прах от червени боровинки в продължение на 6 месеца е в състояние да подобри симптомите на долните пикочни пътища, включително скоростта на уринарния поток и остатъчния обем урина след изпразване на пикочния мехур.

Снимка: Canva

Ефектът е по-голям при хората, приемащи по-високата доза, отколкото по-ниската.

11. Тиквени семки

Тиквените семки могат да помогнат за лечение на симптоми на долните пикочни пътища, дължащи се на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДПХ).

В научно проучване необработените тиквени семки успяват значително да намалят симптомите на уголемена простата и да подобрят качеството на живот.

Хората, които консумират тиквени семки, също така забелязват намаление на нощното уриниране в сравнение с плацебо групата. Високото ниво на цинк в тиквените семки може също да помогне за свиване на уголемена простата.

12. Огнена трева (върбовка)

Растенията от рода Epilobium имат дълга история на употреба при лечението на симптоми на увеличена простата. Всяка част от растението над почвата (стъбла, листа, дръжки, цветове, плодове и семена) може да се приготви като чай или да се използва заедно с други билки, за да помогне за лечение на симптоми като затруднено започване на уриниране и честа нужда от уриниране.

Промени в начина на живот, които помагат при уголемена простата

Вашият лекар може да Ви предложи да използвате следните стратегии, за да управлявате симптомите на увеличена простата:

Уриниране веднага щом почувствате нужда

Избягване на алкохол и кофеин, особено след вечеря

Избягвайте да пиете много течности наведнъж

Избягване на пиене на течности в рамките на два часа преди лягане

Редовни упражнения

Поддържане на топлина

Намаляване на стреса с помощта на практики като йога и медитация

Избягване или контролиране на употребата на лекарства като деконгестанти, антихистамини, антидепресанти и диуретици

Трениране на пикочния мехур да задържа повече урина за по-дълги периоди от време

Упражнения за мускулите на тазовото дъно

Предотвратяване или лечение на запек

Използването на комбинация от природни средства, включително промени в начина на живот, може да бъде ефективна стратегия за справяне с леки до умерени случаи на увеличена простата.

По-тежките симптоми изискват допълнително медицинско лечение. Това може да включва медикаменти, хирургическа намеса и нехирургични терапии.

Винаги се консултирайте с лекар преди да започнете приемането на нова билка или хранителна добавка, особено ако вече приемате медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------

Източници