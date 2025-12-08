Успешни кампании за мъжко здраве се проведоха в Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" през октомври и ноември, съобщават от зравното заведение.

Общо 114 мъже посещават специализираните безплатни прегледи, които имат за цел да открият ранни признаци на опасни заболявания.

Снимка: Canva

През октомври специалистите от клиниката провеждат безплатен скрининг сред млади мъже в възраст от 18 до 25 години, фокусирайки се върху открояването на тумори на тестисите. На прегледите се отзовават 18 млади мъже, като половината идват заради фамилна обремененост с подобно заболяване.

Въпреки че са открити случаи на тестикуларен рак, кампанията се оказва крайно полезна. При пет от изследваните мъже е диагностицирано варикоцеле – абнормално разширение на вените около тестиса, което е една от основните причини за мъжкия стерилитет. Четирима пациенти имат и простатит, възпаление на простатната жлеза, което причинява затруднения при уриниране.

Снимка: Canva

"Варикоцелето при млади мъже е един от ключевите фактори за безплодие. През миналото това състояние се следеше при наборните комисии, но сега младите мъже не са обхванати по никакъв начин, което водят до сериозни репродуктивни проблеми," обясни проф. д-р Йорданка Узунова, началник на Клиниката по урология и андрология.

Специалистът насърчи личните лекари да бъдат особено внимателни при момчетата над 15 години и при малкото съмнение да ги препращат към уролог за специализирани изследвания.

Масов отзив към скрининга за рак на простатата

Много по-масово беше посещението на кампанията за карцином на простатата, провеждана в рамките на глобалната инициатива MOVEMBER, посветена на мъжкото здраве. Този скрининг е посетен от 96 мъже без ограничение на възрастта.

Сред тях 21 мъже вече имат диагностицирано заболяване и идват за второ мнение. 73 мъже посещават прегледите заради симптоми, свързани с простатата. При 60 от тях е открит аденом на простатата, доброкачествено увеличение на жлезата, което е лекувано с подходящо лечение. Петима пациенти имат съмнение за рак на простата и са насочени за биопсия.

Снимка: Canva

Важни факти за простатния рак

Карциномът на простатата е втората по честота онкологична диагноза при мъжете. Заболяването най-често се среща при мъже над 60 години, но може да се появи и в по-ранна възраст, когато обикновено протича по-агресивно.

Модерни методи на лечение

“УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" Болницата разполага с един от големите специализирани центрове за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатата. Единствено там е внедрена брахитерапия с ниска мощност на дозата за ранния карцином на простатата.

Снимка: Canva

Този метод на вътретъканно облъчване има значими предимства, като избягва операцията и свързаните с нея усложнения, включително непроизволни течове на урина и сексуални дисфункции.

Безплатните кампании подчертават значението на ранната диагностика и регулярните прегледи за мъжкото здраве. Благодарение на такива инициативи се открояват потенциално опасни състояния на ранна стадия, когато лечението е по-ефективно.

