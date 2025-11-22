Уголемената простата, известна още като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), е често срещано състояние сред по-възрастните мъже. Всъщност статистиката показва, че повече от половината мъже над 60-годишна възраст и до 90% от мъжете над 80 години могат да забележат признаци на уголемена простата.

Уголемената простата не е рак на простатата и не увеличава риска от рак на простатата, но ако прогресира, състоянието може да се влоши с времето и да доведе до сериозни усложнения.

Поради тази причина е добре да имате наблюдение върху най-честите предупредителни признаци и симптоми за уголемена простата.

Какво представлява на практика уголемената простата

Простатата е жлеза с размерите на орех, част от репродуктивната система, която се намира в таза на мъжа. Положението на простатата, точно под пикочния мехур и около уретрата, може да повлияе на потока на урина, пише специализираното издание HoustonMethodist.

Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) възниква, когато простатата се увеличи по размер. Проблемите с уринирането обикновено са резултат от уголемяването на жлезата.

„Уголемената простата не е същото като рак на простатата, нито увеличава риска от рак на простатата, но това не означава, че не може да повлияе значително на качеството Ви на живот“, предупреждава д-р Рикардо Гонзалес, уролог в Houston Methodist.

„Състоянието може да се влоши с времето и, ако се позволи да прогресира, може да доведе до сериозни усложнения.“

Снимка: iStock

Като се има предвид анатомичното ѝ разположение, растежът на простатата оказва натиск върху уретрата. Това може да възпрепятства потока на урина и да причини симптоми, свързани с уринирането, вариращи от слаба струя до непълно изпразване на пикочния мехур.

Всички проблеми с уринирането са досадни и неудобни, но именно последните (невъзможността за пълно изпразване на пикочния мехур) могат да доведат до сериозни проблеми в бъдеще, като инфекции на пикочния мехур, камъни в пикочния мехур, кръв в урината и дори бъбречна недостатъчност.

Ето защо не бива да пренебрегвате предупредителните признаци и симптоми на доброкачествена простатна хиперплазия или т.нар. уголемена простата.

Какви са симптомите на уголемена простата

Честите симптоми на уголемена простата включват:

Повишена честота на уриниране

Повишена спешност за уриниране

Ставане през нощта за уриниране

Слюноотделяне след уриниране

Затруднено уриниране (готовност за уриниране, но отнема известно време)

Периодично уриниране (прекъсната струя по време на уриниране)

По-рядко срещаните симптоми включват:

Инфекция на пикочните пътища

Невъзможност за пишкане

Кръв в урината

Симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДПХ) са склонни бавно да се влошават. Но понякога те остават същите или дори се подобряват с времето.

Снимка: Canva

Размерът на простатата не винаги определя колко сериозни са симптомите. Някои хора с леко уголемена простата могат да имат сериозни симптоми. Други, които имат много уголемена простата, могат да имат леки проблеми. А някои хора с уголемена простата изобщо нямат никакви симптоми.

Други възможни причини за симптоми на уриниране

Някои други здравословни проблеми могат да доведат до симптоми, подобни на тези, причинени от уголемена простата, информират специалистите от MayoClinic. Те включват:

Инфекция на пикочните пътища

Възпалена простата

Стесняване на уретрата, тръбата, която извежда урината от тялото

Белези в шийката на пикочния мехур поради предишна операция

Камъни в пикочния мехур или бъбреците

Проблеми с нервите, които контролират пикочния мехур

Рак на простатата или пикочния мехур

Някои лекарства също могат да доведат до симптоми, подобни на тези, причинени от доброкачествена хиперплазия на простатата (ДПХ). Те включват:

Мощни обезболяващи лекарства, наречени опиоиди

Лекарства за настинка и алергии

По-стари лекарства за депресия, наречени трициклични антидепресанти

Какво причинява уголемена простата?

„Около 40 до 50-годишна възраст простатата естествено започва да расте с течение на времето. Има редица фактори, които могат да увеличат скоростта на растежа ѝ – някои не можете да промените, но други можете“, обяснява още д-р Гонсалес.

Фактори (освен възрастта), които влияят върху уголемяването на простатата, включват:

Фамилна анамнеза – наличието на баща или брат с доброкачествена простатна хиперхолестеролемия увеличава риска от развитието ѝ

Наличие на фамилна хиперхолестеролемия – наследствено състояние, което води до по-високи нива на холестерол

Начин на хранене – проучванията показват, че простатата расте по-бързо при мъжете, които ядат много червено месо, млечни продукти и преработени храни, за разлика от зеленчуци и риба.

„Простатата е чудесна за метаболизиране на холестерола, така че всичко, което повишава нивата ѝ – включително лошото хранене – прави растежа на простатата по-вероятен“, обясняват специалистите.

Снимка: iStock

Това означава, че всеки мъж трябва да предприеме стъпки за предотвратяване на висок холестерол. Или, ако стойностите ви вече са високи, той трябва да разбере какво (не) трябва да яде, за да понижи холестерола.

Начини за лечение на уголемена простата

Ако забележите признаци на уголемена простата, посетете лекар. Един обикновен кръвен тест, наречен PSA тест, е първата стъпка за определяне дали може да имате уголемена простата.

PSA е съкращение от Простатен специфичен антиген – белтък, произвеждан от клетките на простатната жлеза. Колкото по-голяма е простатата, толкова повече PSA произвежда. Уголемената простата е една от най-честите причини за високи нива на PSA.

Ако диагностиката разкрие, че простатата е уголемена, ще бъдат направени различни препоръки – от промени в начина на живот до лекарства, процедури в кабинета или дори операция, ако има тежка обструкция.

Снимка: iStock

Леченията за доброкачествена хиперплазия на простатата включват:

Медикаменти – включително такива, които отпускат мускулите на пикочния мехур (алфа-блокери), свиват простатата (5-алфа редуктаза инхибитори) или комбинация от двете.

Процедури в кабинета – наричани още минимално инвазивни хирургични терапии (MIST), които включват процедура за повдигане на простатата и уретрата, терапия с водна пара и временно имплантирано нитинолово устройство.

Хирургични операции – включително акваблация (минимално инвазивна процедура. Тя използва водна струя под високо налягане, за да премахне излишната простатна тъкан), лазерна вапоризация и лазерна енуклеация, както и трансуретрална резекция на простатата (TURP) и отворена простатектомия.