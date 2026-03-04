Обръщането на внимание на здравето ви и грижата за тялото ви може да ви помогне да избегнете или сведете до минимум проблеми, които могат да съкратят живота ви.

За съжаление, тези приоритети често се пренебрегват от мъжете. Различни проучвания установяват, че мъжете често са повече от безотговорни, когато става въпрос за ежегодни здравни прегледи, профилактика, здравословно хранене и разговори с медицински специалисти за стрес и други психични състояния.

Това безразличие може да играе роля в тези 10 здравословни проблема, които често засягат мъжете.

Сърдечно-съдови заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в България. Около 65% от всички смъртни случаи се дължат именно на тях, включително инфаркти и инсулти. Това е общият термин за група животозастрашаващи състояния, засягащи сърцето и кръвоносните съдове.

Сърдечно-съдовите заболявания увеличават риска от инфаркт и инсулт, две водещи причини за смърт сред мъжете.

Снимка: Canva

Как можете да се предпазите от сърдечно-съдови заболявания? Започнете с избора на начин на живот, съветват лекарите. Рискът ви намалява, ако се храните с повече растителни и по-малко животински продукти, тренирате редовно и не пушите, добавят те.

Следенето на здравето ви също е от ключово значение. Редовните здравни прегледи, които измерват „скрити“ фактори като нивата на холестерол, нивата на кръвната захар и кръвното налягане, могат да разкрият признаци на сърдечно-съдови заболявания.

Диабет

Що се отнася до болестите, диабетът може да ви изненада. Много хора дори не знаят, че имат повишена кръвна захар, докато изследванията не я потвърдят.

Повече от половин милиард души по света имат диабет - и броят им продължава да расте. „Това се превърна в епидемия“, отбелязват специалистите в световен мащаб.

Ако не се лекува, високата кръвна захар, която е свързана с диабет, може да доведе до сърдечни заболявания, инсулт и увреждане на бъбреците (нефропатия), нервите (невропатия) и очите (ретинопатия), наред с други проблеми.

Промените в начина на живот и лекарствата могат да ви помогнат да контролирате диабета или да намалите риска от прогресиране на заболяването.

Рак на кожата

Има значителна разлика в употребата на слънцезащитни продукти между мъжете и жените. Във всяка възрастова група мъжете са по-малко склонни от жените да използват продукти, предпазващи кожата си от вредните слънчеви лъчи.

Неслучайно мъжете имат по-високи нива на рак на кожата и обикновено имат по-лоши резултати след поставяне на диагноза.

Снимка: Canva

Промените по кожата ви (като например нова или по-голяма бенка) могат да сигнализират за рак на кожата, така че говорете с медицински специалист, ако забележите нещо различно. Препоръчва се и цялостен преглед на кожата на тялото от дерматолог, за да се търсят подозрителни петна.

Ако ракът на кожата бъде открит и отстранен рано, шансът ви за пълно възстановяване е изключително висок.

Рак на простатата

Простатата може да е малка жлеза в мъжката репродуктивна система, но може да бъде сериозен проблем.

Ракът на простатата е второто най-често злокачествено заболяване при мъжете в България, съставляващо около 17% от всички онкологични случаи, като засяга предимно мъже над 50-годишна възраст.

В началото често липсват оплаквания. В напреднал стадий могат да се появят затруднено уриниране или болки в гърба/костите при наличие на метастази.

Снимка: iStock

Препоръчително е скринингът за рак на простатата да започне още преди 55-годишна възраст. Ранното откриване на рак на простатата увеличава шансовете за положителен резултат.

Рак на тестисите

Има и друг вид рак, който засяга мъжете, и този е по-често срещан сред по-младите хора.

Ракът на тестисите е най-често срещаният рак при мъжете на възраст от 15 до 35 години. Той е много лечим, когато се открие рано. Най- честият признак на рак на тестисите е безболезнена бучка в тестиса.

Препоръчително е да отделяте две минути веднъж месечно за самопреглед на тестисите си, за да проверите за нещо необичайно.

Рак на дебелото черво

Има добри и лоши новини, когато става въпрос за рак на дебелото черво. Добрите новини? Като цяло, по-малко хора биват диагностицирани с това заболяване, тенденция на спад, която продължава от 80-те години на миналия век.

Лошото? Ракът на дебелото черво непрекъснато се увеличава при хора под 50-годишна възраст.

Настоящите насоки препоръчват скрининг за рак на дебелото черво да започне около 45-годишна възраст. Ако имате повишени рискови фактори (като например фамилна анамнеза за заболяването), се насърчава и по-ранно изследване.

Колоноскопията се счита за „златен стандарт“ по отношение на превенцията, тъй като е начин за откриване и отстраняване на полипи, причиняващи рак.

Проблеми, свързани с алкохола

Мъжете консумират алкохол по-често и в много по-големи количества от жените - и това е истина, която е съпроводена с повишени рискове за здравето.

Снимка: Canva

Пиенето на бира, алкохол и вино може да увеличи шансовете ви за развитие на:

Рак на дебелото черво

Рак на хранопровода

Рак на черния дроб

Рак на устната кухина

Рак на простатата

Рак на гърлото

Употребата на алкохол може също да допринесе за проблеми с психичното здраве (като депресия) и да причини влошено сексуално и репродуктивно здраве (като еректилна дисфункция и безплодие).

„Реалността е, че алкохолът е токсин. Наистина няма безопасно количество за консумация, но колкото повече алкохол приемате, толкова по-вероятно е да се разболеете, свързано с него. Това е нещо, което трябва да се има предвид“, предупреждават лекарите.

Респираторни заболявания

Ако имате история на тютюнопушене, това е проблем.

Пушенето на цигари или други тютюневи изделия повишава риска от:

Рак на белия дроб

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

която включва животозастрашаващи състояния като емфизем и хроничен бронхит.

Ранното откриване на респираторни заболявания и различните лечения могат да помогнат за минимизиране на дългосрочните последици. А ако пушите, отказването от навика е най-доброто нещо, което можете да направите за здравето си.

Вируси

Вирусните инфекции са от най-различни видове и размери и могат да ви засегнат по много начини. Вирусите могат да доведат до нещо толкова просто като обикновена настинка или да бъдат в основата на глобална пандемия (COVID-19.

Ваксините могат да ви помогнат да се предпазите от най-лошите вируси, причиняващи:

Грип

COVID 19

Респираторен синцитиален вирус (RSV), особено ако сте на 60 или повече години

Херпес зостер

Лекарите препоръчват редовни кръвни изследвания за проверка за ХИВ и хепатит C, които могат да се предадат чрез сексуален контакт или по невнимание. Ако бъдат открити, има „изключително ефективни“ лечения.

Травми

Това е една от водещите причини за фатални случаи, колкото и изненадващо да ви звучи. Така че, използвайте предпазния си колан, носете каска за велосипед и помислете за още няколко предпазни мерки, докато се движите през живота.

Снимка: Canva

Голяма част от водещите здравословни проблеми при мъжете – от сърдечно-съдови заболявания и диабет до различните форми на рак, са пряко свързани с начина на живот и закъснялата диагностика.

Макар мъжете често да пренебрегват сигналите на тялото си, данните показват, че ранната превенция и редовният скрининг са най-мощното оръжие за дълъг и качествен живот.

Консултирайте се с Вашия лекар или съответния специалист, за да получите професионален съвет, съобразен с Вашите индивидуални нужди. Информираният избор е най-сигурният път към успеха.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници