Ракът на тестисите е най-често срещаният рак, засягащ мъжете на възраст от 15 до 35 години. Най-честият признак, за който трябва да се внимава, е безболезнена бучка в тестиса.

Ракът на тестисите се образува, когато злокачествени (ракови) клетки се развият в тъканите на единия или (по-рядко) и на двата тестиса. Когато заболяването е диагностицирано и лекувано рано, има отличен процент на излекуване.

В тази статия разглеждаме 7 от най-честите предупредителни признаци за рак на тестисите, които заслужават вашето внимание.

Имайте предвид, че много от симптомите могат да се появят и при други състояния. Така че те не винаги означават рак, но заслужават преглед при лекар.

Предупредителни признаци за рак на тестисите

Необяснима бучка

Може би най-честият ранен предупредителен признак за рак на тестисите е бучка или подутина по тестисите. В повечето случаи бучката не причинява болка. Но някои хора съобщават, че изпитват известен дискомфорт.

Снимка: Canva

Един бърз самопреглед веднъж месечно е най-добрият начин да откриете бучки по тестисите си. Извършвайте проверката след душ или вана, тъй като топлата вода отпуска скротума и улеснява прегледа.

Хвърлете един поглед: Отместете пениса си настрани и огледайте скротума си за подуване, промяна в цвета или промени в размера или формата му. Огледало може да ви е от полза.

Задръжте и търкаляйте: С двете си ръце поставете показалеца и средния си пръст под тестиса с палците отгоре. Внимателно търкаляйте всеки тестис между палците и пръстите си, за да проверите за бучки или нещо необичайно.

Преместете се: Направете същата проверка и на другия си тестис. Докато опипвате всеки тестис, несъмнено ще забележите структура, подобна на връв, отгоре и отзад. Тази структура се нарича епидидим и тя съхранява и транспортира сперматозоиди.

Важно е да се запознаете с това, което е „нормално“ за вашия тестис, за да можете да разпознаете епидидима си, както и всички промени или аномалии (Не се изненадвайте, ако единият тестис е малко по-голям от другия.)

Професионален съвет: Самостоятелният преглед след посещение при лекар може да ви помогне да добиете представа какво е „нормално“.

Чувство за тежест или натиск

Тестисите ви обикновено не привличат много внимание към себе си.

Ето защо трябва да обърнете внимание, ако ситуацията се промени. Тестисите, които внезапно се усещат „по-тежки“ или сякаш са под някакъв натиск, могат да бъдат признак на рак на тестисите или друг проблем.

Подуване

Тестисите, които внезапно изглеждат по-големи, могат да сигнализират за натрупване на течност в скротума. Това натрупване може да е ранен признак на рак на тестисите или друг проблем, който налага посещение при лекар.

Снимка: iStock

Подутите тестиси, които са съпроводени със зачервяване или топлина, обикновено показват инфекция, а не рак. „Но винаги се прегледайте, ако усетите внезапно натрупване на течност в скротума си“, съветва д-р Шилпа Гупта, онколог.

Промяна в размера или твърдостта на тестисите

Размерът има значение, когато става въпрос за наблюдение на тестисите ви.

Някои видове тумори на тестисите могат да доведат до хормонални промени – като намаляване на тестостерона или повишаване на естрогена – които могат да променят размера или твърдостта на тестисите. (Това може да включва свиване на тестиса, известно като тестикуларна атрофия.)

Подути крака

Ракът на тестисите понякога причинява дълбока венозна тромбоза (ДВТ), при която се образува кръвен съсирек във вена дълбоко в тялото ви - обикновено в крака. Това може да доведе до подуване, болка и чувствителност.

Защо се случва това? Това е така, защото ракът на тестисите може да причини анормално съсирване или да произвежда вещества, които увеличават риска от образуване на съсиреци.

Свържете се с медицински специалист възможно най-скоро, ако забележите необяснимо подуване на краката.

Снимка: iStock

„От съществено значение е да потърсите медицинска помощ незабавно, тъй като кръвните съсиреци могат да доведат до сериозни проблеми, като инфаркт или инсулт“, подчертава д-р Гупта.

Болка в долната част на гърба или задух

Ракът на тестисите, който не се лекува и напредва, може да доведе до други проблеми, включително:

Болка в долната част на гърба: Ракът на тестисите може да се разпространи в ретроперитонеалните лимфни възли, разположени в долната част на гърба и корема. Това може да доведе до чувство на натиск или болка в долната част на гърба.

Задух: Ракът на тестисите, който метастазира в белите дробове, може да затрудни дишането и да причини болка в гърдите. Ракът на тестисите може също да доведе до белодробна емболия (кръвен съсирек в белите дробове), което може да причини задух.

Снимка: iStock

„Това са генерализирани симптоми, но могат да бъдат признаци на по-напреднал рак на тестисите“, отбелязва още д-р Гупта. „Важно е да не се пренебрегват.“

Растеж или чувствителност на гърдите

Хормоналните промени от рак на тестисите понякога могат да причинят чувствителност на гърдите или растеж на гръдната тъкан. Някои тумори могат да отделят високи нива на хормон, наречен човешки хорионгонадотропин, който стимулира развитието на гърдите.

„Ако мъжете забележат внезапна чувствителност или подуване на гърдите, се препоръчва да се прегледат“, съветват специалистите.

Защо е важно ранното откриване

Ракът на тестисите е сравнително рядко заболяване, което обикновено е лечимо, ако се открие рано. Заболяването е най-често диагностицираният рак при мъжете на възраст от 15 до 35 години – група с относително нисък общ риск от рак.

„Важно е да потърсите бърза помощ, ако изпитвате симптоми, защото ракът на тестисите обикновено расте бързо“, обясняват онколозите. „До 95% от хората с рак на тестисите се излекуват, но по-ранното лечение носи по-голям шанс за успех.“

В крайна сметка? Ако забележите някакви признаци на рак на тестисите, незабавно си запишете час при лекар, за да ви прегледат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

