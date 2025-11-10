Рак на тестисите: Най-лечимият рак, без симптоми

Ракът на тестисите е най-често срещаният рак, засягащ мъжете на възраст от 15 до 35 години. Най-честият признак, за който трябва да се внимава, е безболезнена бучка в тестиса. Когато се открие рано, ракът на тестисите е сред най-лечимите видове рак.

Ключът към ранно откритие и лечение на това заболяване е да се познават симптомите, за които да се следи, за да се започне лечение навреме, информират лекари от факултета по медицина към Йейлския университет.

Специфичното за този вид рак е, че симптомите са малко и на практика много мъже е възможно дори да не разберат, че имат рак на тестисите. Процентът на преживяемост е над 95%, което го прави едно от най-лечимите онкологични заболявания.

Какво представлява ракът на тестисите

Ракът на тестисите се образува, когато злокачествени (ракови) клетки се развият в тъканите на единия или (по-рядко) и на двата тестиса. Тестисите ви са две полови жлези с форма на орех, които произвеждат сперматозоиди и хормона тестостерон, информира ClevelandClinic.

Снимка: iStock

Те се намират в кожен сак, който се намира под пениса ви, наречен скротум. Както всеки рак, ракът на тестисите е сериозно състояние. За щастие, ракът на тестисите е силно лечим и излечим.

Видове рак на тестисите?

Около 90% от всички видове рак на тестисите възникват от зародишни клетки в тестисите, които се струпват, за да образуват маса или тумор. Зародишните клетки в крайна сметка се развиват в сперматозоиди. Два вида рак на тестисите възникват от зародишни клетки.

Семином – Бавнорастящ рак, който засяга предимно хора на 40-те или 50-те години.

Несемином – Рак, който расте по-бързо от семиномите. Засяга предимно хора в края на юношеството, 20-те и началото на 30-те години. Има четири вида несеминомни тумори. Всеки е кръстен на вида зародишна клетка, която изгражда тумора. Несеминомните тумори включват ембрионален карцином, карцином на жълтъчния сак, хориокарцином и тератом.

Някои тумори на тестисите се състоят както от семиномни, така и от несеминомни клетки.

Какви са симптомите на рак на тестисите

Ето най-честите признаци и симптоми на рак на тестисите:

Бучка или подуване в някой от тестисите

Подуване или внезапно натрупване на течност в скротума

Усещане за тежест в скротума

Тъпа болка в слабините или долната част на корема

Болка или дискомфорт в скротума или тестиса

Свиване на тестиса (тестикуларна атрофия)

„За много мъже първият симптом е безболезнена бучка или подуване в единия тестис. В ранните стадии на заболяването симптомите понякога могат да бъдат едва доловими. Ето защо самопрегледите и прегледът от вашия лекар по време на редовни профилактични прегледи са важни”, казва д-р Престън Спренкъл, уролог от Йейлския университет, специализиран в лечението на рак на тестисите, простатата, пикочния мехур и други урологични видове.

Снимка: iStock

Въпросните симптоми могат да се появят и при други състояния, така че не се паникьосвайте, ако ги забележите. Все пак, насрочете преглед при вашия лекар, за да сте сигурни.

Кой е най-добрият начин за проверка за рак на тестисите?

Много лекари препоръчват всички мъже – особено на възраст между 15 и 35 години, приблизителният възрастов диапазон, когато рискът от заболяването е най-висок – да извършват самопреглед на тестисите.

Самопрегледът, извършван веднъж месечно под душа, е лесен начин за проверка на симптомите.

„Мъжете просто трябва да опипат скротума и тестисите си за нова бучка или подутина“, казва д-р Спренкъл.

„Те също така трябва да видят дали тестисът им изглежда много по-голям или по-твърд, отколкото е бил преди. Ако е така, тогава е необходимо да се направи преглед. Тези видове рак обикновено растат много бързо. От месец на месец ще има разлика, която ще забележите. Болката обикновено не е симптом на рак на тестисите, добавя той.

На каква възраст обикновено се диагностицира рак на тестисите?

Диагнозата се поставя най-често, когато млад мъж е на възраст между юношеството и началото на 30-те си години. При мъжете на или около 70-те си години може да има и пик в диагнозите на различен вид рак на тестисите, най-често срещан при по-възрастни мъже, известен като първичен тестикуларен лимфом (ПТЛ).

Снимка: iStock

Симптомите на ПТЛ са подобни на тези на рак на тестисите при по-млади мъже и могат да включват безболезнена бучка или подутина в тестиса и усещане за тежест в скротума.

Кога се препоръчва съхранение на сперма?

За мъжете, които искат да са сигурни, че ще могат да имат деца след лечението, най-ефективният метод е съхранението на сперма – даване на проба от спермата и криоконсервирането й в хладилно хранилище. Това е опция за всеки, който е диагностициран с тестикуларна маса и обмисля лечение.

„Ние казваме: „Тъй като преминавате през това, трябва да обмислите съхранение на сперма“, обяснява д-р Спренкъл.

„По-късно ще разберем дали ще ви е необходима. Може да не ви е необходима, но ако в крайна сметка се наложи да преминете през химиотерапия или дори лъчелечение, това може да има значително отрицателно въздействие върху вашата фертилност в бъдеще.“

Някои проучвания показват, че повече от половината от мъжете с рак на тестисите имат нисък брой сперматозоиди преди всякакво лечение. „Запазването на сперма е предпазна мярка, за да можем да получим най-голям обем живи сперматозоиди преди всякакво лечение, включително операция“, обясняват специалистите.

Какъв вид хирургия се използва за лечение на рак на тестисите?

Орхиектомията – отстраняването на един тестис или и на двата, е стандартното лечение за рак на тестисите. Обикновено е необходимо да се отстрани само един тестис.

„Обикновено останалият тестис е достатъчен за фертилитет“, разяснява д-р Спренкъл.

„Въпреки че има изследвания, които показват връзка между рака на тестисите и намалената фертилност, този намален брой сперматозоиди изглежда съществува, независимо дали тестисът е отстранен или не. Обикновено не знаем дали този намален фертилитет е съществувал преди орхиектомията.

Някои мъже се притесняват от значителна промяна във фертилитета си или от спадане на нивата на тестостерон, но обикновено няма забележима промяна в тези области със загубата на един тестис.“

Кога се препоръчва друго лечение?

По време на диагнозата, компютърната томография, която обикновено се извършва, включва корема, за да се определи дали има увеличени лимфни възли поради разпространението на рака.

Ако се открият увеличени лимфни възли, диагнозата се променя на рак на тестисите в стадий II и планът за лечение се коригира. Прогнозата за дългосрочно оцеляване обаче остава все така много висока, около 95%.

„Когато ракът е малък и изолиран в тестиса, тези пациенти имат най-добра преживяемост и имат много по-малка нужда от допълнителна хирургическа намеса, химиотерапия или лъчетерапия“, категорични са лекарите.

Снимка: Canva

„Ако ракът вече се е разпространил, особено ако има голям обем в корема, гръдния кош или в цялото тяло, раковите заболявания са склонни да бъдат по-агресивни. В тези случаи лечението обикновено включва химиотерапия и лъчетерапия, като и двете имат повече странични ефекти и има по-голяма вероятност за бъдещи метастази“, добавят те.

Какво се случва след лечението?

Някои пациенти не се нуждаят от допълнително лечение освен отстраняване на тестис, което е последвано от наблюдение, което става по-рядко с течение на времето.

Практиката е това наблюдение да продължи минимум 5 години след диагнозата и лечението, като може да варира от рентгенови снимки до компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс.

За съжаление, някои мъже, лекувани за рак на тестисите, може да са твърде небрежни при последващите си препоръчителни последващи прегледи.

„Тъй като младите мъже не обичат да ходят на лекар, най-голямата борба е да се опитаме да ги накараме да идват редовно“, съветват лекарите.