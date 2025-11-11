8 заболявания, които засягат мъжете повече от жените

Мъжете може да бъдат възприемани като физически по-силния пол, защото обикновено са по-едри и по-мускулести от жените благодарение на тестостерона. Що се отнася до здравето обаче, мъжете са биологично по-слаби.

Мъжете са по-склонни да развият хронични заболявания по-рано от жените и живеят по-кратко. В почти всички страни по света жените живеят по-дълго от мъжете.

Въпреки че както мъжете, така и жените са изправени пред различни здравословни проблеми, е важно да се признае, че някои медицински състояния засягат непропорционално мъжете, информира изданието Docquity.

Тези специфични за пола неравенства могат да бъдат повлияни от комбинация от биологични, начин на живот и обществени фактори.

Някои от най-разпространените здравословни състояния, наблюдавани по-често при мъжете, отколкото при жените, са болест на Паркинсон, рак на панкреаса, камъни в бъбреците и меланом (рак на кожата).

Болест на Паркинсон

Това е невродегенеративно разстройство, характеризиращо се с прогресивно увреждане на мозъка, водещо до мускулна скованост и неволен тремор. Статистиката показва, че мъжете са 1,5 пъти по-склонни да развият болестта на Паркинсон, отколкото жените. Причините за това неравенство между половете все още са обект на проучване, което подчертава важността на разбирането на сложното взаимодействие на биологичните и екологичните фактори. Последните проучвания показват, че хормоналните различия и генетичната предразположеност могат да играят значителна роля в тази вариация.

Разстройство от аутистичния спектър (РАС)

Засяга хора от всички полове, въпреки това, по-често се диагностицира при мъже, отколкото при жени. Това несъответствие в честотата на диагностициране може да произтича от разликите в изразяването на симптомите, като жените често използват механизми за справяне, за да маскират симптомите си. Разпознаването на тези специфични за пола модели е от съществено значение за ранната интервенция и подкрепа. Нови изследвания също така показват, че свързаните с пола генетични фактори могат да допринесат за разпространението на РАС при мъжете.

Меланом

Ракът на кожата, особено меланомът, показва различия, свързани с пола. Мъжете са по-податливи на меланом, особено след 65-годишна възраст, и случаите им често са по-тежки. Изборът на начин на живот, като например слънцезащита и практики за грижа за кожата, може да допринесе за тази вариация, тъй като жените са склонни да проявяват по-голямо старание в тези области. Хормоналните влияния, включително потенциалните защитни ефекти на естрогена върху кожата, са изследвани като допринасящи фактори.

Снимка: Canva

Рак на панкреаса

Ракът на панкреаса се диагностицира по-често при мъжете, отчасти поради по-високите нива на тютюнопушене сред тях. Генетични фактори обаче също могат да допринесат за това неравенство между половете. Ранното откриване и промените в начина на живот, като поддържане на здравословно тегло и отказване от тютюнопушене, могат да намалят риска от развитие на рак на панкреаса. Последните проучвания показват връзка между специфични генетични мутации и повишен риск от рак на панкреаса при мъжете.

Подагра

Болезнена форма на артрит, причинена от повишени нива на пикочна киселина в организма, подаграта е по-рядко срещана при жените. Тази намалена чувствителност може да се обясни с ролята на естрогена за улесняване на отделянето на пикочна киселина. Диетичните промени, включително намалена консумация на червено месо и алкохол, могат да помогнат за предотвратяване на пристъпи на подагра. Важно е да се отбележи, че текущите изследвания разкриват повече за генетичните и хормоналните аспекти, допринасящи за половите неравенства при подагра.

Аневризма на аортата

По-често се среща при мъжете, особено при аневризми на коремната аорта. Рисковите фактори, свързани с това състояние, включват тютюнопушене, напреднала възраст, високо кръвно налягане и атеросклероза. Мъжете могат да намалят риска си, като се откажат от тютюнопушенето, поддържат активен начин на живот и приемат здравословна за сърцето диета. Генетичните предразположения, включително вариации в колагеновите гени, са идентифицирани като потенциални фактори за развитието на аневризми на коремната аорта при мъжете.

АЛС (болест на Лу Гериг)

Амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е невродегенеративно заболяване, засягащо и двата пола, но е с 20% по-често срещано при мъжете. Точните причини за това несъответствие остават неясни, което налага по-нататъшни изследвания на основните механизми на АЛС. Последните проучвания изследват ролята на половите хормони, невровъзпалението и генетичните фактори в разпространението на АЛС сред мъжете.

Камъни в бъбреците

Диетите, богати на протеини и сол, повишават риска от образуване на камъни в бъбреците. Мъжете са склонни да консумират по-големи количества от тези хранителни компоненти, което ги прави по-податливи на образуване на камъни в бъбреците. Адекватната хидратация и корекциите в диетата могат да помогнат за предотвратяване на развитието на камъни в бъбреците. Текущите изследвания хвърлят светлина върху генетичните и хормоналните влияния, допринасящи за половите неравенства в разпространението на камъни в бъбреците.

Снимка: Canva

Най-често срещаните заболявания при мъжете

Освен изброените заболявания, които са по-чести при мъжете спрямо жените, ето и най-често срещаните заболявания, които се отнасят за мъжете, информира ClevelandClinic.

Диабет

Диабетът се превърна в епидемия, казват експертите от ClevelandClinic. Много хора дори не знаят, че имат повишена кръвна захар, докато изследванията не я потвърдят. Ако не се лекува, високата кръвна захар, която е свързана с диабет, може да доведе до сърдечни заболявания, инсулт и увреждане на бъбреците, нервите и очите, наред с други проблеми.

Рак на простатата

Простатата може да е малка жлеза в мъжката репродуктивна система, но може да бъде сериозен проблем. Средно 1 на 8 мъже ще бъдат диагностицирани с рак на простатата – бавно развиващо се заболяване, което обикновено се появява по-късно в живота. Препоръчително е скринингът за рак на простатата да започне до 55-годишна възраст.

Снимка: iStock

Рак на тестисите

Има и друг вид рак, който засяга мъжете, и този е по-често срещан сред по-младите хора. Ракът на тестисите е най-често срещаният рак при мъжете на възраст от 15 до 35 години. Той е много лечим, когато се открие рано. Най-честият признак на рак на тестисите е безболезнена бучка в тестиса.

Рак на дебелото черво

Има добри и лоши новини, когато става въпрос за рак на дебелото черво. Добрите новини? Като цяло, по-малко хора биват диагностицирани с това заболяване, тенденция на спад, която продължава от 80-те години на миналия век. Лошата новина? Ракът на дебелото черво непрекъснато се увеличава при хора под 50-годишна възраст. Настоящите насоки препоръчват скрининг за рак на дебелото черво да започне на 45-годишна възраст. Колоноскопията се счита за „златен стандарт“ по отношение на превенцията, тъй като е начин за откриване и отстраняване на полипи, причиняващи рак.

Проблеми, свързани с алкохола

Мъжете консумират алкохол по-често и в много по-големи количества от жените - и това е истина, която е съпроводена с повишени рискове за здравето. Алкохолът може да увеличи шансовете ви за развитие на:

Рак на дебелото черво

Рак на хранопровода

Рак на черния дроб

Рак на устната кухина

Рак на простатата

Рак на гърлото



Употребата на алкохол може също да допринесе за проблеми с психичното здраве (като депресия) и да причини влошено сексуално и репродуктивно здраве (като еректилна дисфункция и безплодие).